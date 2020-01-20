دراسة: الشيبسي يضر بصحة المرأة الحامل

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

رقائق الشيبسي

تحتاج المرأة الحامل إلى رعاية خاصة، بداية من اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة، إلى الحفاظ على صحة الجنين، لذا ينصح باستهلاك الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، إضافة إلى استهلاك أطعمة غنية بحمض الفوليك، مع الابتعاد عن الوجبات السريعة، التي ينتج عنها أمراض وعيوب خلقية للجنين، وآخر ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث، أن استهلاك الشيبسي يؤدي إلى العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والالتهابات، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".

تعتبر فترة الحمل من الأوقات التي تتعرض فيها المرأة للتقلبات المزاجية والتغيرات الهرمونية، وكل ذلك يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وخاصة الأيس كريم والمخللات ورقائق الشيبسي، بالرغم من أنه توجد العديد من الأطعمة التي تضر بالجسم، إلا أن رقائق الشيبسي تضر بالصحة بشكل كبير أثناء الحمل، لأنها تؤدي