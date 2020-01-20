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دراسة: الشيبسي يضر بصحة المرأة الحامل

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
رقائق الشيبسي
رقائق الشيبسي
تحتاج المرأة الحامل إلى رعاية خاصة، بداية من اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة، إلى الحفاظ على صحة الجنين، لذا ينصح باستهلاك الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، إضافة إلى استهلاك أطعمة غنية بحمض الفوليك، مع الابتعاد عن الوجبات السريعة، التي ينتج عنها أمراض وعيوب خلقية للجنين، وآخر ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث، أن استهلاك الشيبسي يؤدي إلى العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والالتهابات، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
تعتبر فترة الحمل من الأوقات التي تتعرض فيها المرأة للتقلبات المزاجية والتغيرات الهرمونية، وكل ذلك يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وخاصة الأيس كريم والمخللات ورقائق الشيبسي، بالرغم من أنه توجد العديد من الأطعمة التي تضر بالجسم، إلا أن رقائق الشيبسي تضر بالصحة بشكل كبير أثناء الحمل، لأنها تؤدي
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عصير البرتقال

بسبب التوتر.. لماذا يشتهي الجسم عصير البرتقال؟

يتحول هوس بعض الأطعمة إلى رغبة ملحة لابد من تلبيتها، للشعور بالسعادة والوصول إلى معدلات عالية من الشبع، ولكن هل تعرف أن الجسم يطلب أنواعًا محددة من الأطعمة والمشروبات، تقول بعض الدراسات والأبحاث إن عصير البرتقال من المشروبات المهمة التي تجد نفسك دائمًا ترغب في تناولها، وذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها أنه يحتوي على معدلات منخفضة من الجلوكوز، أو ربما زيادة التوتر والضغط، مما يؤدي إلى الحاجة للشعور بالاسترخاء من خلال تناول عصائر طازجة، نقلا عن "boldsky".
نكهات-مختلفة-من الشاى (2)

دراسة: تناول الشاي 3 مرات في الأسبوع يُطيل العمر

جميعنا نحب الحياة ونأمل العيش لأطول فترة ممكنة، لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية، بتناول مجموعة من الأطعمة التي تساعد على ذلك، على سبيل المثال الأفوكادو يساعد على ضبط معدلات الكوليسترول السيئة، والتوت والريحان والقهوة والشيكولاتة الداكنة والثوم وزيت الزيتون والبطاطا والزعتر، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي، والتخلص من العادات السيئة مثل التدخين وتناول الكافيين، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن الشاي هو أفضل خيار لإطالة العمر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
تناول البروتينات

دراسة: الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى السرطان!

يحتاج الجسم إلى المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال البروتين من أكثر العناصر التي يتطلبها الجسم، حيث تعمل على تكوين إنزيمات الجسم وبناء الأنسجة بشكل صحي، كما أن تناقص معدلاتها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل الشعور الدائم بالتوتو، إضافة إلى ظهور مشكلات بالنمو والكبد، على الجانب الآخر، أثبتت الدراسات أن الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى الإصابة بأشكال متنوعة للسرطان، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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