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الطيب يوجه بإطلاق حملة لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج

تحرير:محمد فتحي ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٤ م
أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأسرة المصرية بحاجة إلى مزيد من الترابط والعودة إلى العادات والسلوكيات السليمة التي تربينا عليها في مجتمعاتنا الشرقية العريقة، والقضاء على السلوكيات الخاطئة التي أخذت في الانتشار خلال الآونة الأخيرة من محاولات لتقليد كثير من العادات الغربية السلبية التي لا تتناسب مع قيمنا وتقاليدنا، مشددًا خلال استقباله أعضاء لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية على ضرورة إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، لأن هذه المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتتسبب في عدم قدرة بعض الشباب والأسر على هذه التكاليف وبالتالي تأخر الزواج وارتفاع نسب العنوسة.
ودعا الطيب بيت العائلة إلى بذل مزيد من الجهد لدعم الترابط الأسري والحفاظ على الشخصية الشرقية من مهَبّ العادات الغربية التي لا تناسب مجتمعاتنا.من جانبهم، عبر أعضاء وفد بيت العائلة عن سعادتهم وتقديرهم للدعم المتواصل من فضيلة الإمام الأكبر لعمل بيت العائلة، مشيرين إلى أنهم عقدوا عددًا من الدورات التدريبية
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السيسي يصل لندن للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في قمة «إفريقيا بريطانيا للاستثمار». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل نشاطه بالعاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم الأحد، باستقبال مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، بمقر إقامة سيادته، إذ صرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
احمد -موسى

أحمد موسى عن مغادرة أردوغان مؤتمر برلين: «خد شلوت كبير»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب المشاركة كطرف رئيسي في المؤتمر الصحفي لقمة برلين حول ليبيا، الذي يشارك فيه أمين عام الأمم المتحدة، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمبعوث الأممي، لكنه قُوبل بالرفض القاطع من قبل المنظمين والدول المشاركة بالمؤتمر، قاصرين التواجد على منصة المؤتمر الصحفي على الدولة المضيفة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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أحمد موسى: نظرات أردوغان للسيسي كلها غل وسواد وحقد ووجع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان ينظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، بغل وحقد وسواد ووجع. وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي»، والمُذاع على فضائية «صدى البلد»: «نظرات الرئيس التركي للرئيس السيسي تكشف إزاي بيموت من الرئيس ومصر وقد إيه هو موجوع»، متابعًا: «أردوغان كان منبوذًا ومسكين في مؤتمر برلين، ولا يوجد داعم له سوى السراج».
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

هالة زايد عن حادث طبيبات المنيا: ليست ولاية وزارة الصحة

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها اليوم الأحد، بمحافظة الأقصر، على حادث طبيبات المنيا، الذي راح ضحيته 3 طبيبات، وإصابة 15 أخرين، قائلة إن هناك مراكز تدريب عالية بتكنولوجيا متقدمة، تضطرنا للسفر إليها من أجل اكتساب الخبرات، لافته إلى أن حوادث الطرق ليست ولاية وزارة الصحة والسكان، وما حدث للأطباء قضاء وقدر، مشيرة إلى أن الأطباء الذين توفوا في حادث المنيا شهداء عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا على سفر كي يخدموا بلدهم، فنحتسبهم شهداء عند الله.
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احمد-الطيب (1)

أسفرت عن 17 ضحية.. الأزهر يُنهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات بقنا

نجحت لجنة مصالحات الأزهر،برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إنهاء خصومة ثأرية استمرت عشر سنوات، أسفرت عن سقوط 17 ضحية بقرية كوم هتيم في أبو تشت، بمحافظة قنا. وأعرب الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات بالأزهر، خلال حضوره الصلح عن تحيات فضيلة الإمام الأكبر للعائلتين، ومتابعة فضيلته عن كثب لجهود التي تبذل من أجل المصالحات في كل ربوع مصر، واهتمامه بالمشاركة في رأب الصدع والبعد عن وساوس الشيطان التي تؤدي إلى الفرقة والنزاع.
اقتحامات-الاقصى

الأزهر: أكثر من 30 ألف صهيوني اقتحموا «الأقصى» في 2019

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال عام 2019، إذ قال المرصد، إن ذلك العام شهد أرقامًا قياسية في تدنيس باحات «الأقصى»؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 30416 صهيونيًّا، في حراسة أمنية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، مضيفًا في تقريره أن أعداد مقتحمي ساحات الحرم الشريف خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» عام 1967.
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الطيب: العمل بالأزهر متواصل لاستقصاء القضايا ومعالجتها

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذ قال الطيب، إن العمل بالأزهر متواصلٌ لاستقصاء جميع الموضوعات والقضايا المعاصرة، بهدف معالجتها بما يتناسب مع المنهج الأزهري الوسطي وسماحة الدين الإسلامي، كقضايا المرأة والإرهاب وغيرها من القضايا المستجدة.
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الطيب: العالم الإسلامي في حاجة لكل عمل إنساني يخدم الفقراء

ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الاجتماع السابع والستين للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، لمناقشة جدول الأعمال وبحث ما أسفرت عنه جهود المجلس خلال الفترة الماضية، إذ قال الطيب في بداية الاجتماع، إن العالم الإسلامي، في الوقت الراهن في أشد الحاجة لكل عمل إنساني يخدم الفقراء والمحتاجين، وأن المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة يقع على عاتقه الجانب الأكبر لتخفيف العبء عن فقراء العالم الإسلامي، خاصة ضحايا الحروب والأزمات في مختلف بلاد المسلمين.
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