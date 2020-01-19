الأزهر: أعداد مقتحمي الحرم الإبراهيمي في 2019 الأكبر منذ احتلال القدس

تحرير:محمد فتحي ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٢ م

الحرم الإبراهيمي

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات الحرم الإبراهيمي خلال عام 2019، وقال المرصد إن هذا العام شهد أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تدنيس الحرم الشريف الواقع في البلدة القديمة بمدينة «الخليل» المحتلة؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 711,428 صهيونيًّا. وأضاف المرصد في تقريره، أن أعداد المقتحمين خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» المحتلة عام 1967م، وذلك بارتفاع بلغ 77% مقارنة بأعداد المقتحمين خلال عام 2018؛ حيث كان عدد المقتحمين 401,022 مستوطنًا متطرفًا.

وأشار المرصد إلى أن تشجيع حكومة الكيان الصهيوني للجماعات المتطرفة كان السبب الرئيس في زيادة أعداد المقتحمين؛ لجذب أصوات اليمين المتطرف وتحقيق مكاسب سياسية، لافتًا إلى اقتحام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبرفقته رئيس الكنيست يولي إدلشتين، وعدد من المسؤولين، في 4 سبتمبر من العام الماضي، ساحات