سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأزهر: أعداد مقتحمي الحرم الإبراهيمي في 2019 الأكبر منذ احتلال القدس

تحرير:محمد فتحي ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٢ م
الحرم الإبراهيمي
الحرم الإبراهيمي
أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات الحرم الإبراهيمي خلال عام 2019، وقال المرصد إن هذا العام شهد أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تدنيس الحرم الشريف الواقع في البلدة القديمة بمدينة «الخليل» المحتلة؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 711,428 صهيونيًّا. وأضاف المرصد في تقريره، أن أعداد المقتحمين خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» المحتلة عام 1967م، وذلك بارتفاع بلغ 77% مقارنة بأعداد المقتحمين خلال عام 2018؛ حيث كان عدد المقتحمين 401,022 مستوطنًا متطرفًا.
وأشار المرصد إلى أن تشجيع حكومة الكيان الصهيوني للجماعات المتطرفة كان السبب الرئيس في زيادة أعداد المقتحمين؛ لجذب أصوات اليمين المتطرف وتحقيق مكاسب سياسية، لافتًا إلى اقتحام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وبرفقته رئيس الكنيست يولي إدلشتين، وعدد من المسؤولين، في 4 سبتمبر من العام الماضي، ساحات
اقرأ المزيد
الرئيس-السيسى

السيسي يصل لندن للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في قمة «إفريقيا بريطانيا للاستثمار». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل نشاطه بالعاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم الأحد، باستقبال مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، بمقر إقامة سيادته، إذ صرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
احمد -موسى

أحمد موسى عن مغادرة أردوغان مؤتمر برلين: «خد شلوت كبير»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب المشاركة كطرف رئيسي في المؤتمر الصحفي لقمة برلين حول ليبيا، الذي يشارك فيه أمين عام الأمم المتحدة، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمبعوث الأممي، لكنه قُوبل بالرفض القاطع من قبل المنظمين والدول المشاركة بالمؤتمر، قاصرين التواجد على منصة المؤتمر الصحفي على الدولة المضيفة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
احمد- موسى

أحمد موسى: نظرات أردوغان للسيسي كلها غل وسواد وحقد ووجع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان ينظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، بغل وحقد وسواد ووجع. وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي»، والمُذاع على فضائية «صدى البلد»: «نظرات الرئيس التركي للرئيس السيسي تكشف إزاي بيموت من الرئيس ومصر وقد إيه هو موجوع»، متابعًا: «أردوغان كان منبوذًا ومسكين في مؤتمر برلين، ولا يوجد داعم له سوى السراج».
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

هالة زايد عن حادث طبيبات المنيا: ليست ولاية وزارة الصحة

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها اليوم الأحد، بمحافظة الأقصر، على حادث طبيبات المنيا، الذي راح ضحيته 3 طبيبات، وإصابة 15 أخرين، قائلة إن هناك مراكز تدريب عالية بتكنولوجيا متقدمة، تضطرنا للسفر إليها من أجل اكتساب الخبرات، لافته إلى أن حوادث الطرق ليست ولاية وزارة الصحة والسكان، وما حدث للأطباء قضاء وقدر، مشيرة إلى أن الأطباء الذين توفوا في حادث المنيا شهداء عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا على سفر كي يخدموا بلدهم، فنحتسبهم شهداء عند الله.
اقرأ المزيد من الأخبار
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع داخل قطاع غزة

قصف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عدة مواقع داخل قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق عدة صواريخ على المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل في وقت سابق، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق، أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية، إذ اعترضت بطارية «القبة الحديدية» صاروخين منها على إثر ذلك، أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بينما سادت حالة من الذعر في صفوف سكان إحدى المستوطنات الحدودية..
نتنياهو

إسرائيل ردا على كييف: تمجيد قتلة اليهود ليس شأنا داخليا لأي بلد

أصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا ردت فيه على دعوة أوكرانيا لإسرائيل للامتناع عن التدخل في شؤونها، بعد مسيرة مشاعل نظمت في كييف تمجيدا لزعيم القوميين الأوكرانيين، ستيبان بانديرا. وقالت الوزارة الإسرائيلية، في بيان، إن "الأشخاص المسؤولين عن مقتل اليهود أثناء الهولوكوست وأعمال العنف ضدهم، وكذلك دعاة معاداة السامية من مفكري الحركة القومية الأوكرانية، أصبحوا مؤخرا موضع تمجيد علني في أوكرانيا. وردا على ذلك وعلى منشورات في الصحافة الأوكرانية، تعرب وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إدانتها لهذه الظواهر، بحسب "روسيا اليوم".
نتنياهو (1)

التلفزيون الإسرائيلي: نتنياهو يقول لأمريكا الحق في الدفاع عن نفسها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها بقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني. وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "مثلما لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، تتمتع الولايات المتحدة بنفس الحق". وأضاف: "قاسم سليماني مسؤول عن مقتل مواطنين أمريكيين وغيرهم من الأبرياء وكان يخطط لشن مزيد من هذه الهجمات".
نتنياهو

فلسطين: نتنياهو يسعى للبقاء في الحكم والهروب من تهم الفساد

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يسعى بشتى السبل والحيل والخدع للبقاء في سدة الحكم بدولة الاحتلال، والهروب من تهم الفساد التي تلاحقه، عبر إعلان المزيد من المواقف اليمينية المتطرفة المعادية للسلام والداعية إلى تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، كمدخل أساسي نحو تحشيد اليمين الإسرائيلي من حوله تحت راية المواقف التي يطلقها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]