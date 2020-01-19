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48 ساعة أمطار.. تحذير لمواطني الوجه البحري والقاهرة

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٥ م
طقس بارد
طقس بارد
قال مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية والري، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة، وأضاف في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه من المتوقع غدًا الإثنين، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري وشمال سيناء، محذرًا من طقس الثلاثاء المقبل، لافتًا إلى أنه سيشهد سقوط أمطار شديدة على السواحل الشمالية الشرقية، تقل شدتها كلما اتجهنا إلى الداخل لسيناء وأجزاء من خليج السويس. ووجه المركز تنبيه للمواطنين لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأمطار.
ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الإثنين، أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

طقس اليوم.. ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسطمعتدلة إلى مضطربة، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة على كافة الأنحاء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفه تصل لحد الضباب على بعض المناطق والطقس مائل لبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس.
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