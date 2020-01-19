48 ساعة أمطار.. تحذير لمواطني الوجه البحري والقاهرة

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٥ م

طقس بارد

قال مركز التنبؤ بفيضان النيل بوزارة الموارد المائية والري، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة، وأضاف في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه من المتوقع غدًا الإثنين، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري وشمال سيناء، محذرًا من طقس الثلاثاء المقبل، لافتًا إلى أنه سيشهد سقوط أمطار شديدة على السواحل الشمالية الشرقية، تقل شدتها كلما اتجهنا إلى الداخل لسيناء وأجزاء من خليج السويس. ووجه المركز تنبيه للمواطنين لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأمطار.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الإثنين، أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها