ليستر يسقط أمام بيرنلي في البريميرليج

١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١١ م

بيرنلي

نجح فريق بيرنلي في إسقاط نظيره ليستر سيتي في فخ الخسارة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، والتي أقيمت على ملعب تورف مور، بالجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لموسم 2019- 2020. وسجل أهداف بيرنلي كل من كريس وود في الدقيقة الـ56 وآشلي ويستوود في الدقيقة الـ76، بينما سجل هدف الثعالب الوحيد هارفي بارنيس في الدقيقة الـ33، وشهد اللقاء إهدار فاردي مهاجم ليستر ركة جزاء في الدقيقة الـ68من عمر المباراة.

وعلى الرغم من سيطرة ليستر على المباراة والوصول إلى مرمى أصحاب الأرض أكثر من مرة لتسجيل الأهداف كان أخطرها ركلة الجزاء التي أهدرها فاردي في الدقيقة 68 من زمن اللقاء، إلا أن بيرنلي استطاع أن يستغل أخطاء دفاع الضيوف ويخطف الفوز بهدفين مقابل هدف ويحصد 3 نقاط غالية في مشواره بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

وعلى الرغم من سيطرة ليستر على المباراة والوصول إلى مرمى أصحاب الأرض أكثر من مرة لتسجيل الأهداف كان أخطرها ركلة الجزاء التي أهدرها فاردي في الدقيقة 68 من زمن اللقاء، إلا أن بيرنلي استطاع أن يستغل أخطاء دفاع الضيوف ويخطف الفوز بهدفين مقابل هدف ويحصد 3 نقاط غالية في مشواره بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بينما يتعثر ليستر في صراعه مع مانشستر سيتي على مركز الوصيف.



وبهذا الفوز يحتل بيرنلي المركز الـ14 برصيد 27 نقطة، بينما يتوقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة الـ45 في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن مانشسر سيتي الوصيف، و16 نقطة عن ليفربول المتصدر.