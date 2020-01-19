بينهم 7 ضباط..إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن اللبناني

تحرير:وكالات ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٩ م

احتجاجات لبنان_أرشيفية

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن في أحداث أمس السبت، وسط العاصمة بيروت، بعد اندلاع مواجهات مع محتجين على الفساد وتردي الوضع المعيشي في البلاد، إذ أشارت قوى الأمن الداخلي اللبناني، إلى وجود سبعة ضباط من بين المصابين، مضيفة أن حالة بعض الجرحى خطيرة. وجرح نحو 400 شخص في لبنان من جرّاء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة للدفاع المدني، وفقًا لسكاي نيوز.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وهي تطارد المحتجين الذين تسلحوا بأفرع الأشجار واللافتات المرورية في حي تجاري قرب مبنى البرلمان اللبناني.وملأ المتظاهرون الشوارع مجددا، خلال الأيام الماضية، بعد هدوء في الاحتجاجات التي غلبت عليها السلمية وانتشرت في أنحاء البلاد منذ أكتوبر بسبب الأوضاع