رياضة

الترجي يتخطى الأفريقي بصعوبة في الدوري التونسي

١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٩ م
الترجي
الترجي
حقق فريق الترجي، الفوز على نظيره، الإفريقي، بهدفين لهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري التونسي، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي برادس، ليرفع الترجي رصيده إلى 31 نقطة منفردا بصدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المنستيري، في المقابل تجمد رصيد الأفريقي عند 23 نقطة في المركز الخامس وفي الدقيقة 25، شن فريق الترجي، هجمة منظمة سريعة، انتهت بركلة جزاء بعد عرقلة بلال بن ساحة من جانب آدم الطاوس، الذي حصل على البطاقة الحمراء، ونفذها طه ياسين الخنيسي، بنجاح على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم لفريقه.
وفي الدقيقة 42، أدرك فريق الإفريقي هدف التعادل، عن طريق فخر الدين الجزيري، الذي استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة صاروخية، سكنت شباك الترجي، مانحًا فريقه التعادل، قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة ( 1 - 1 ).وفي الدقيقة 82، سجل الترجي الهدف الثاني، عن طريق كوليبالي،
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فايلر (2)

فايلر يعلن رحيل لاعب الأهلي عن الفريق

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وأضاف عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة جيدة اليوم، وخاصة في الدقائق الأولى، وحتى إحراز الهدف الأول". وتابع :"واجهنا منافس قوي، وشهدت المباراة كثير من الاحامات والقوة من المنافس الذي يقدم مستوى مميز من بداية الموسم.. وليد سليمان عدل موقف الأهلي بعد الطرد بإحراز هدف رائع".
الأهلى- وطنطا (3)

وليد سليمان يقود الأهلي للفوز على المقاولون بالدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره المقاولون العرب، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل حسين الشحات هدف التقدم، وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني، وشهد اللقاء حصول رامي ربيع مدافع الأحمر على البطاقة الحمراء. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة، مغردًا في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق سبع نقاط عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني، علمًا أن ذئاب الجبل لعب مباراتين أكثر.
ليفربول

ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على مانشستر يونايتد

حقق فريق ليفربول فوزًا قاتلا على نظيره، مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فان دايك سجل هدف التقدم للريدز، وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 64 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.
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الترجي - الرجاء

الترجي يقسو على شبيبة القيروان في الدوري التونسي

حقق فريق الترجي فوزًا تاريخيًا، على نظيره شبيبة القيروان، بسبعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب رادس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري التونسي، ليرفع الترجي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، من ثمان مباريات، بفارق ست نقاط عن الاتحاد المنستيري، الذي يتصدر جدول الترتيب، بعدما لعب 10 مواجهات، في المقابل تجمد رصيد شبيبة القيروان، عند 12 نقطة في المركز العاشر. فريق شبيبة القيروان، هدف التقدم، في الدقيقة الثالثة، عن طريق ياسين الصالحي، إلا أن رد الترجي كان قويًا، وسجل خمسة أهداف في الشوط الأول.
الزمالك - المقاصة

المقاصة يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع نادي مصر

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق المقاصة ونظيره نادي مصر، التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «استاد الكلية الحربية»، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليفشل الفريق الفيومي، تحت القيادة الفنية لـ أحمد حسام ميدو، في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي، ويرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة. في المقابل جاء نادي مصر، الذي يقوده عبدالناصر محمد، في المركز الخامس عشر بثماني نقاط.
نادى-طنطا

طنطا يخطف تعادلا مثيرًا أمام أسوان في الدوري

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مباراة طنطا وأسوان، التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بهذه النتيجة رفع أبناء السيد البدوي رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز التاسع، وبفارق الأهداف عن الجونة، الذي يحتل المركز الثاني عشر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند ست نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، بفارق الأهداف عن وادي دجلة السابع عشر.
الزمالك والإنتاج الحربي-21

أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك والإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 3. فيما يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات، فاز 4 وتعادل 2 وخسر 2.
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