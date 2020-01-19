الترجي يتخطى الأفريقي بصعوبة في الدوري التونسي

١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٩ م

الترجي

حقق فريق الترجي، الفوز على نظيره، الإفريقي، بهدفين لهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري التونسي، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي برادس، ليرفع الترجي رصيده إلى 31 نقطة منفردا بصدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المنستيري، في المقابل تجمد رصيد الأفريقي عند 23 نقطة في المركز الخامس وفي الدقيقة 25، شن فريق الترجي، هجمة منظمة سريعة، انتهت بركلة جزاء بعد عرقلة بلال بن ساحة من جانب آدم الطاوس، الذي حصل على البطاقة الحمراء، ونفذها طه ياسين الخنيسي، بنجاح على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم لفريقه.

وفي الدقيقة 42، أدرك فريق الإفريقي هدف التعادل، عن طريق فخر الدين الجزيري، الذي استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة صاروخية، سكنت شباك الترجي، مانحًا فريقه التعادل، قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة ( 1 - 1 ).وفي الدقيقة 82، سجل الترجي الهدف الثاني، عن طريق كوليبالي،

وفي الدقيقة 42، أدرك فريق الإفريقي هدف التعادل، عن طريق فخر الدين الجزيري، الذي استقبل الكرة داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة صاروخية، سكنت شباك الترجي، مانحًا فريقه التعادل، قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة ( 1 - 1 ).



وفي الدقيقة 82، سجل الترجي الهدف الثاني، عن طريق كوليبالي، الذي استلم عرضية حمدو الهوني، وأطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، مانحًا فريقه هدف الفوز.



ويلعب فريق الترجي أمام الزمالك، في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، بكأس السوبر الإفريقي، ومن المقرر إقامة المباراة في قطر وفقا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".