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حجارة ومياه وقنابل.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في لبنان

تحرير:وكالات ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣١ م
احتجاجات لبنان_أرشيفية
احتجاجات لبنان_أرشيفية
تجددت الاشتباكات، الأحد، بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين وسط العاصمة بيروت، في وقت كثف الجيش من انتشار قواته لا سيما في محيط البرلمان بعد ليلة تعد الأعنف منذ بدء الحراك في البلاد في أكتوبر الماضي. ورشق المحتجون اللبنانيون القوى الأمنية بالحجارة عند مدخل مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط بيروت، وبدأت قوات مكافحة الشغب الرد باستخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع للرد على المتظاهرين.
وأظهرت مشاهد تلفزيونية مباشرة قيام قوات الأمن اللبنانية باستخدام مدافع المياه اليوم ضد متظاهرين كانوا يرشقونها بكل ما تقع أيديهم عليه قرب مبنى البرلمان وسط بيروت.وتركز انتشار الجيش اللبناني في محيط مجلس النواب، وعند مداخل العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، في محاولة على ما يبدو لاحتواء أي احتجاجات محتملة
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المظاهرات- في- لبنان (10)

بينهم 7 ضباط..إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن اللبناني

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن في أحداث أمس السبت، وسط العاصمة بيروت، بعد اندلاع مواجهات مع محتجين على الفساد وتردي الوضع المعيشي في البلاد، إذ أشارت قوى الأمن الداخلي اللبناني، إلى وجود سبعة ضباط من بين المصابين، مضيفة أن حالة بعض الجرحى خطيرة. وجرح نحو 400 شخص في لبنان من جرّاء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة للدفاع المدني، وفقًا لسكاي نيوز.
المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

الأمن اللبناني: إصابة 142 شرطيا خلال أحداث شغب بيروت

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني (الشرطة اللبنانية) أن الحصيلة النهائية لأعمال الشغب والتعديات التي تعرض لها عناصر الجهاز خلال المواجهات التي وقعت أمس فى العاصمة بيروت، بلغت 142 عنصرا من قوى الأمن الداخلي، من بينهم 7 ضباط و 3 مصابين في حالة حرجة جراء تعرضهم لكسور في الجمجمة، جاء ذلك في بيان رسمي أصدره جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم. من جانبه أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أهمية التنسيق بين القوات المسلحة والقوى الأمنية في سبيل حفظ أمن واستقرار لبنان، ومنع أية اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.
عقيلة-صالح (2)

رئيس البرلمان الليبي: شعبنا لن يسمح بتدخلات تركيا

شدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأحد، على أنه لا تفريط في تضحيات الشعب والجيش الليبي، مؤكدا أن الشعب الليبي لن يسمح بتدخلات تركيا. وقال صالح حسبما أفادت قناة "العربية" اليوم، إن الحرب على الإرهاب والتطرف مستمر حتى القضاء على كافة الميليشيات المسلحة وتحرير كامل التراب الليبي.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

مصرع 12 شخصا وإصابة 46 آخرين في حادث مروري بالجزائر

لقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب 46 آخرون، فى حادث سير وقع فجر اليوم الأحد، بعد اصطدام حافلتين فى بلدة سطيل التابعة لمدينة وادى سوف شرق الجزائر. ووفقا لصفحة مديرية الحماية المدنية لولاية الوادى عبر فيس بوك، فإن الحادث الخطير والمميت وقع فى الساعة 1:10 صباحا بالتوقيت المحلى، نتيجة اصطدام حافلتين لنقل الركاب من نوع هي?ر تشتغلان على خط سطيف ورقلة جيجل ورقلة خلف، معربين عن أسفهم لمصرع 12 مواطن تتراوح أعمارهم من 19 إلى 73 عامًا، بالإضافة إلى سقوط 46 جريحًا، داعين الله أن يرحم الموتى ويشفى المصابين.
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المظاهرات- في- لبنان (10)

بينهم 7 ضباط..إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن اللبناني

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن في أحداث أمس السبت، وسط العاصمة بيروت، بعد اندلاع مواجهات مع محتجين على الفساد وتردي الوضع المعيشي في البلاد، إذ أشارت قوى الأمن الداخلي اللبناني، إلى وجود سبعة ضباط من بين المصابين، مضيفة أن حالة بعض الجرحى خطيرة. وجرح نحو 400 شخص في لبنان من جرّاء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة للدفاع المدني، وفقًا لسكاي نيوز.
احتجاجات لبنان

«بعد إصابة 160 شخصا».. الهدوء يُسيطر على شوارع لبنان

عاد الهدوء إلى وسط بيروت بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها بين قوات الأمن والمتظاهرين، التي أسفرت عن إصابة أكثر من مئة وستين من قوات الأمن والمتظاهرين، بحسب الصليب الأحمر اللبناني. كان الصليب الأحمر، ذكر مساء اليوم، أنه تم نقل ما يزيد على 40 شخصًا من المصابين إلى المستشفيات، وإسعاف أكثر من 60 أخرين في المكان، فيما دعت قوى الأمن الداخلي على تويتر مجددا جميع المتظاهرين السلميين إلى المغادرة فورا من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب حفاظا على سلامتهم.
احتجاجات لبنان

«لن ندفع الثمن».. إصابة 75 متظاهرا في لبنان جراء الاشتباكات مع الأمن

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 75 متظاهرا، جراء الاشتباكات بين الأمن والمحتجين في بيروت بمحيط البرلمان وسط بيروت، حيث تعرضت قوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة، إذ ألقى المتظاهرون المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة، كما ألقو الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي. واتهم محتجون قوى الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في محيط البرلمان، لذا قاموا برشق قوى الأمن بالحجارة، يأتي ذلك فيما قال الأمن الداخلي اللبناني حدث تعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب.
احتجاجات لبنان

الأزمة تشتعل من جديد.. اشتباكات بين الأمن اللبناني والمحتجين

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين بمحيط البرلمان اللبناني وسط العاصمة بيروت، إذ استخدمت القوات خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بمحيط البرلمان، حيث جاء رد فعل المحتجين جاء برشق قوات الأمن بالحجارة ورمي الحواجز الحديدية عند مدخل مجلس النواب، حتى الآن، بحسب سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل. وذكرت وكالة فرانس برس أنها وثقت عشر حالات إغماء على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء القنابل المسيلة للدموع.
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