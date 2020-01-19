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مدبولي يصدر قرارا بإحالة جرائم التجمهر والبلطجة لمحاكم أمن الدولة

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٣ م
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، إذ تضمنت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس، بالطمأنينة «البلطجة»، والجرائم الخاصة بشئون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، في أكتوبر الماضي، قرارا بفرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 لمدة 3 أشهر.
وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.وتكون توقيتات حظر
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السيسي يصل لندن للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في قمة «إفريقيا بريطانيا للاستثمار». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل نشاطه بالعاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم الأحد، باستقبال مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، بمقر إقامة سيادته، إذ صرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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أحمد موسى عن مغادرة أردوغان مؤتمر برلين: «خد شلوت كبير»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب المشاركة كطرف رئيسي في المؤتمر الصحفي لقمة برلين حول ليبيا، الذي يشارك فيه أمين عام الأمم المتحدة، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمبعوث الأممي، لكنه قُوبل بالرفض القاطع من قبل المنظمين والدول المشاركة بالمؤتمر، قاصرين التواجد على منصة المؤتمر الصحفي على الدولة المضيفة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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أحمد موسى: نظرات أردوغان للسيسي كلها غل وسواد وحقد ووجع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان ينظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، بغل وحقد وسواد ووجع. وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي»، والمُذاع على فضائية «صدى البلد»: «نظرات الرئيس التركي للرئيس السيسي تكشف إزاي بيموت من الرئيس ومصر وقد إيه هو موجوع»، متابعًا: «أردوغان كان منبوذًا ومسكين في مؤتمر برلين، ولا يوجد داعم له سوى السراج».
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هالة زايد عن حادث طبيبات المنيا: ليست ولاية وزارة الصحة

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها اليوم الأحد، بمحافظة الأقصر، على حادث طبيبات المنيا، الذي راح ضحيته 3 طبيبات، وإصابة 15 أخرين، قائلة إن هناك مراكز تدريب عالية بتكنولوجيا متقدمة، تضطرنا للسفر إليها من أجل اكتساب الخبرات، لافته إلى أن حوادث الطرق ليست ولاية وزارة الصحة والسكان، وما حدث للأطباء قضاء وقدر، مشيرة إلى أن الأطباء الذين توفوا في حادث المنيا شهداء عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا على سفر كي يخدموا بلدهم، فنحتسبهم شهداء عند الله.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يصدر قرارا بتخصيص أراضٍ للإسكان الاجتماعي بالغردقة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا بتخصيص أربع قطع أراض من أملاك الدولة الخاصة، الواقعة بزمام مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لإقامة إسكان اجتماعي واستثماري عليها، وإقامة المباني الخدمية والإدارية اللازمة.
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السيسي يوجه بتدعيم الإعلام المحترف بمصر في إطار منضبط

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، وفي عرض كافة الآراء والاتجاهات والاطلاع على الرأي والرأي الآخر، فضلا عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة الفكر المتطرف، موجها في هذا الإطار بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر.
احمد -موسى

أحمد موسى: الإعلام المصري يتسع للجميع (فيديو)

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، متابعًا خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد: «الفترة القادمة ستشهد نقلة فى مجال الإعلام ووزير الإعلام بحث مع الرئيس السيسى كيفية تطوير الإعلام».
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا اليوم الخميس، بأن يكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير عام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وفي وقت سابق، أكد قداسة البابا تواضروس أن المصريين يعيشون معا في أرض واحدة ويشربون من نهر واحد، وأن المجوس الذين زاروا السيد المسيح عند ولادته قدموا له 3 هدايا في المزود ببيت لحم، وأننا من الممكن أن نقدم أيضا 3 هدايا هي المحبة والفرح والسلام.
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