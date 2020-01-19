مدبولي يصدر قرارا بإحالة جرائم التجمهر والبلطجة لمحاكم أمن الدولة

تحرير:التحرير ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٣ م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، إذ تضمنت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس، بالطمأنينة «البلطجة»، والجرائم الخاصة بشئون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، في أكتوبر الماضي، قرارا بفرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 لمدة 3 أشهر.

وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.وتكون توقيتات حظر