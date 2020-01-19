ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على مانشستر يونايتد

تحرير:علي الزيني ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م

محمد صلاح

حقق فريق ليفربول فوزًا قاتلا على نظيره، مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فان دايك سجل هدف التقدم للريدز، وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 64 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.

ليفربول سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة الخامسة عشرة، بعد ركلة ركنية نفذها أرنولد داخل منطقة الجزاء، وحولها فان دايك برأسية قوية داخل شباك يونايتد. وفي الدقيقة 24، نجح فيرمينو في تسجيل الهدف الثاني لليفربول، بعد تصويبة رائعة، إلا أن الحكم قرر إلغاءه بعد الرجوع لتقنية حكم