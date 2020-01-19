رياضة

ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على مانشستر يونايتد

تحرير:علي الزيني ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
حقق فريق ليفربول فوزًا قاتلا على نظيره، مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فان دايك سجل هدف التقدم للريدز، وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 64 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.
ليفربول سيطر على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة الخامسة عشرة، بعد ركلة ركنية نفذها أرنولد داخل منطقة الجزاء، وحولها فان دايك برأسية قوية داخل شباك يونايتد. وفي الدقيقة 24، نجح فيرمينو في تسجيل الهدف الثاني لليفربول، بعد تصويبة رائعة، إلا أن الحكم قرر إلغاءه بعد الرجوع لتقنية حكم
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فايلر (2)

فايلر يعلن رحيل لاعب الأهلي عن الفريق

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وأضاف عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة جيدة اليوم، وخاصة في الدقائق الأولى، وحتى إحراز الهدف الأول". وتابع :"واجهنا منافس قوي، وشهدت المباراة كثير من الاحامات والقوة من المنافس الذي يقدم مستوى مميز من بداية الموسم.. وليد سليمان عدل موقف الأهلي بعد الطرد بإحراز هدف رائع".
الأهلى- وطنطا (3)

وليد سليمان يقود الأهلي للفوز على المقاولون بالدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره المقاولون العرب، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل حسين الشحات هدف التقدم، وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني، وشهد اللقاء حصول رامي ربيع مدافع الأحمر على البطاقة الحمراء. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة، مغردًا في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق سبع نقاط عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني، علمًا أن ذئاب الجبل لعب مباراتين أكثر.
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطى الأفريقي بصعوبة في الدوري التونسي

حقق فريق الترجي، الفوز على نظيره، الإفريقي، بهدفين لهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري التونسي، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي برادس، ليرفع الترجي رصيده إلى 31 نقطة منفردا بصدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المنستيري، في المقابل تجمد رصيد الأفريقي عند 23 نقطة في المركز الخامس وفي الدقيقة 25، شن فريق الترجي، هجمة منظمة سريعة، انتهت بركلة جزاء بعد عرقلة بلال بن ساحة من جانب آدم الطاوس، الذي حصل على البطاقة الحمراء، ونفذها طه ياسين الخنيسي، بنجاح على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم لفريقه.
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محمد صلاح - كلوب (1)

كلوب يعلنها : إقامة أمم إفريقيا في الشتاء "كارثة"

يرى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية في فصل الشتاء ستمثل كارثة لفريقه، الذي يضم ثلاثة لاعبين من النجوم الأفارقة. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية موسم 2021 بالأراضي الكاميرونية في شهر الشتاء، متراجعًا عن قراره السابق بتحويل البطولة لتقام صيفًا انطلاقًا من نسخة 2019 التي احتضنتها الأراضي المصرية. ويلتقي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في الجولة الـ23 من عمر بطولة البريميرليج، يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد .
هندرسون

هندرسون أفضل لاعب في إنجلترا عام 2019

حصد جوردان هندرسون، لاعب وسط فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب خلال عام 2019 في منتخب إنجلترا، متفوقًا على رحيم ستيرلنج نجم فريق مانشستر سيتي، الذي حل ثانيًا، وهاري كين مهاجم توتنهام، الذي جاء في المركز الثالث. لاعب الوسط البالغ 29 عامًا لعب في 2019، 7 مباريات بقميص الأسود الثلاثة،ووصل إلى 50 مباراة دولية خلال فوزه في مواجهة الجبل الأسود بشهر مارس الماضي، وساهم في احتلال منتخب إنجلترا للمركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية والتأهل لنهائيات يورو 2020.
ليفربول - ولفرهامبتون

ليفربول يعبر توتنهام بفضل فيرمينو بالبريميرليج

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره توتنهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام هوتسبر، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الأسبوع 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتفع رصيد الريدز عند النقطة 61 نقطة في صدارة الترتيب ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يتجمد رصيد السبيرز عند النقطة 30 في المركز الثامن.
هاري كين (2)

توتنهام يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليفربول

أعلن نادي توتنهام عن غياب لاعبه هاري كين حتى شهر أبريل المقبل بسبب عملية جراحية سيخضع لها، وأشار الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي اليوم الخميس إلى أن كين خضع لفحوصات طبية أثبتت حاجته لإجراء عملية جراحية في العضلة الخلفية للفخذ في القدم اليسرى، لإصلاح وتر تمزق في أوتار الركبة اليسرى، وأوضح التقرير أنه بناء على ذلك فإن المهاجم الإنجليزي من المتوقع أن يغيب حتى شهر أبريل المقبل. وتعد هذه ليست الإصابة الوحيدة الطويلة في صفوف توتنهام، فسبق أن تعرض موسى سيسوكو للإصابة مؤخرًا، وسيخضع لعملية جراحية وسيبتعد حتى أبريل هو الآخر.
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