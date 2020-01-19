هالة زايد عن حادث طبيبات المنيا: ليست ولاية وزارة الصحة

تحرير:محمد فتحي ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م

وزيرة الصحة

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها اليوم الأحد، بمحافظة الأقصر، على حادث طبيبات المنيا، الذي راح ضحيته 3 طبيبات، وإصابة 15 أخرين، قائلة إن هناك مراكز تدريب عالية بتكنولوجيا متقدمة، تضطرنا للسفر إليها من أجل اكتساب الخبرات، لافته إلى أن حوادث الطرق ليست ولاية وزارة الصحة والسكان، وما حدث للأطباء قضاء وقدر، مشيرة إلى أن الأطباء الذين توفوا في حادث المنيا شهداء عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا على سفر كي يخدموا بلدهم، فنحتسبهم شهداء عند الله.

وأضافت وزيرة الصحة، أنها ستذهب لأسر الشهداء كي تقدم لهم واجب العزاء ومواساتهم، مؤكدة أنها يوم الحادث كانت في وعكة صحية.وصرحت النيابة العامة في وقت سابق، بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بدفن جثامين المتوفين، وأمرت النيابة بفحص مهندسين فنيين من المرور للسيارتين؛