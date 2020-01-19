وليد سليمان يقود الأهلي للفوز على المقاولون بالدوري

تحرير:علي الزيني ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٦ م

الأهلي

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره المقاولون العرب، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل حسين الشحات هدف التقدم، وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني، وشهد اللقاء حصول رامي ربيع مدافع الأحمر على البطاقة الحمراء. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة، مغردًا في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق سبع نقاط عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني، علمًا أن ذئاب الجبل لعب مباراتين أكثر.

بداية المباراة جاءت هادئة، ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20، بعد هجمة بدأت من أحمد الشيخ إلى السولية الذي لعب تمريرة، إلى حسين الشحات، الذي سدد كرة أرضية سكنت شباك محمود أبو السعود، واعترض لاعبو المقاولون العرب على حكم المباراة، بداعي وجود خطأ ضد جونيور أجايى أثناء قطع الكرة من دفاع الفريق. وفي

بداية المباراة جاءت هادئة، ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 20، بعد هجمة بدأت من أحمد الشيخ إلى السولية الذي لعب تمريرة، إلى حسين الشحات، الذي سدد كرة أرضية سكنت شباك محمود أبو السعود، واعترض لاعبو المقاولون العرب على حكم المباراة، بداعي وجود خطأ ضد جونيور أجايى أثناء قطع الكرة من دفاع الفريق.



وفي الدقيقة 74، حصل رامي ربيعة على البطاقة الصفراء الثانية، بسبب الاعتراض على قرار حكم اللقاء أحمد الغندور، فسدد مدافع الأهلي الكرة اعتراضًا على الغندور، ليقود بطرد ربيعة، ويكمل الأهلي باقي الدقائق بعشرة لاعبين.



وفي الدقيقة 81، أضاف الأهلي الهدف الثاني عن طريق وليد سليمان، بعد هجمة منظمة، انتهت بعرضية من عمرو السولية، استقبلها سليمان، برأسية سكنت شباك محمود أبو السعود، الذي خرج من مرماه، لنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ( 2 - 0 ).