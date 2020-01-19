فايلر يعلن رحيل لاعب الأهلي عن الفريق

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ م

فايلر

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وأضاف عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة جيدة اليوم، وخاصة في الدقائق الأولى، وحتى إحراز الهدف الأول". وتابع :"واجهنا منافس قوي، وشهدت المباراة كثير من الاحامات والقوة من المنافس الذي يقدم مستوى مميز من بداية الموسم.. وليد سليمان عدل موقف الأهلي بعد الطرد بإحراز هدف رائع".

وأوضح :"كل لاعب لا بد أن يلعب في أكثر من مركز والمشاركة في أكثر من مركز يساعد الفريق في المباريات المقبلة". وأشار :"لا أتابع الإعلام وتم أبلاغي بما قاله صالح جمعة، صالح جمعة لديه الجزء الفني أما التركيز فالنادي وقع عليه عقوبات وخصم منه مبلغ مالي كبير". وزاد :"أتمنى لو التوفيق في الفريق الأخر

وأوضح :"كل لاعب لا بد أن يلعب في أكثر من مركز والمشاركة في أكثر من مركز يساعد الفريق في المباريات المقبلة".



وأشار :"لا أتابع الإعلام وتم أبلاغي بما قاله صالح جمعة، صالح جمعة لديه الجزء الفني أما التركيز فالنادي وقع عليه عقوبات وخصم منه مبلغ مالي كبير".



وزاد :"أتمنى لو التوفيق في الفريق الأخر والفترة المقبلة لن يكون له دور مع الأهلي، وسأكون سعيد له".



وعن طرد رامي ربيعة قال :"ربيعة لاعب كبير ولديه خبرات وليس من الذكاء ما فعله، وكان لا بد أن يأخذ حذره من تصرفاته".



وحول رأيه في أداء الحكم :"ليس من اختصاصي انتقاد التحكيم، ولكن من وجهة نظري أرى أنه قام باحتساب أكثر من كرة على فريقي".



