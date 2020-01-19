رياضة

فايلر يعلن رحيل لاعب الأهلي عن الفريق

تحرير:أحمد سعيد ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٣١ م
فايلر
فايلر
عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وأضاف عقب نهاية المباراة :"قدمنا مباراة جيدة اليوم، وخاصة في الدقائق الأولى، وحتى إحراز الهدف الأول". وتابع :"واجهنا منافس قوي، وشهدت المباراة كثير من الاحامات والقوة من المنافس الذي يقدم مستوى مميز من بداية الموسم.. وليد سليمان عدل موقف الأهلي بعد الطرد بإحراز هدف رائع".
وأوضح :"كل لاعب لا بد أن يلعب في أكثر من مركز والمشاركة في أكثر من مركز يساعد الفريق في المباريات المقبلة". وأشار :"لا أتابع الإعلام وتم أبلاغي بما قاله صالح جمعة، صالح جمعة لديه الجزء الفني أما التركيز فالنادي وقع عليه عقوبات وخصم منه مبلغ مالي كبير".   وزاد :"أتمنى لو التوفيق في الفريق الأخر
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الأهلى- وطنطا (3)

وليد سليمان يقود الأهلي للفوز على المقاولون بالدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره المقاولون العرب، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل حسين الشحات هدف التقدم، وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني، وشهد اللقاء حصول رامي ربيع مدافع الأحمر على البطاقة الحمراء. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة، مغردًا في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق سبع نقاط عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني، علمًا أن ذئاب الجبل لعب مباراتين أكثر.
ليفربول

ليفربول يغرد في الصدارة بفوزه على مانشستر يونايتد

حقق فريق ليفربول فوزًا قاتلا على نظيره، مانشستر يونايتد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، فان دايك سجل هدف التقدم للريدز، وأضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 64 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.
الترجى-التونسى (1)

الترجي يتخطى الأفريقي بصعوبة في الدوري التونسي

حقق فريق الترجي، الفوز على نظيره، الإفريقي، بهدفين لهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري التونسي، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي برادس، ليرفع الترجي رصيده إلى 31 نقطة منفردا بصدارة جدول ترتيب المسابقة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المنستيري، في المقابل تجمد رصيد الأفريقي عند 23 نقطة في المركز الخامس وفي الدقيقة 25، شن فريق الترجي، هجمة منظمة سريعة، انتهت بركلة جزاء بعد عرقلة بلال بن ساحة من جانب آدم الطاوس، الذي حصل على البطاقة الحمراء، ونفذها طه ياسين الخنيسي، بنجاح على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم لفريقه.
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الأهلى- وطنطا (5)

مفاجآت في قائمة الأهلي استعدادا للمقاولون العرب

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام على استاد السلام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.
الأهلى- وطنطا (3)

كهربا يقود الأهلي لاكتساح طنطا في الدوري

حقق فريق الأهلي، فوزًا كبيرًا على نظيره طنطا، بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. سجل حسين الشحات هدف التقدم، وأضاف كهربا الهدف الثاني، وأحمد الشيخ الهدف الثالث، وعزز مروان محسن بهدف رابع، واختتم كهربا خماسية الأحمر. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، بفارق أربع نقاط عن المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، ولعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد طنطا عند عشر نقاط في المركز السابع عشر.
الأهلى -واف -سي -مصر (6)

مروان محسن يقود الأهلي للفوز على نادي مصر في الدوري

حقق فريق الأهلي فوزًا ثيمنًا على نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل جونيور أجاي هدف التقدم، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني والثالث، فيما أحرز هدف مصر أحمد الشيخ. الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة، في صدارة جدول ترتيب البطولة، محققًا العلامة الكاملة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر، عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

لوزيرن السويسري عن صفقة الأهلي المنتظرة: مستمر معنا

أكد ريمو مياير المدير الرياضي لنادي لوزيرن السويسري، أن بليسنج إليكي مهاجم الفريق، لن يرحل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، جاء ذلك في تصريحات عبر صحيفة "بليك" السويسرية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا:"لا يوجد أي مؤشرات لرحيل إليكي، فهو مستمر معنا في بداية الدور الثاني من الدوري". وكانت تقارير صحفية، ربطت اللاعب صاحب 23 عامًا، بالانتقال لصفوف الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تمسك المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، بالتعاقد مع اللاعب كخيار أول.
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