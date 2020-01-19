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أحمد موسى عن مغادرة أردوغان مؤتمر برلين: «خد شلوت كبير»

تحرير:محمد فتحي ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ م
أحمد موسى
أحمد موسى
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب المشاركة كطرف رئيسي في المؤتمر الصحفي لقمة برلين حول ليبيا، الذي يشارك فيه أمين عام الأمم المتحدة، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمبعوث الأممي، لكنه قُوبل بالرفض القاطع من قبل المنظمين والدول المشاركة بالمؤتمر، قاصرين التواجد على منصة المؤتمر الصحفي على الدولة المضيفة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المُذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، :«أن نتائج المؤتمر وإعلانه وخاتمته ضد التواجد التركي وضد أطماع أردوغان بل بيان المؤتمر أفاد بسحب الأسلحة التركية من ليبيا مما جعل أردوغان يستشاط غضبًا ويغادر المؤتمر»: «أردوغان خد شلوت كبير».

الرئيس-السيسى

السيسي يصل لندن للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في قمة «إفريقيا بريطانيا للاستثمار». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل نشاطه بالعاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم الأحد، باستقبال مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، بمقر إقامة سيادته، إذ صرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
احمد- موسى

أحمد موسى: نظرات أردوغان للسيسي كلها غل وسواد وحقد ووجع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان ينظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، بغل وحقد وسواد ووجع. وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي»، والمُذاع على فضائية «صدى البلد»: «نظرات الرئيس التركي للرئيس السيسي تكشف إزاي بيموت من الرئيس ومصر وقد إيه هو موجوع»، متابعًا: «أردوغان كان منبوذًا ومسكين في مؤتمر برلين، ولا يوجد داعم له سوى السراج».
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

هالة زايد عن حادث طبيبات المنيا: ليست ولاية وزارة الصحة

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال جولتها اليوم الأحد، بمحافظة الأقصر، على حادث طبيبات المنيا، الذي راح ضحيته 3 طبيبات، وإصابة 15 أخرين، قائلة إن هناك مراكز تدريب عالية بتكنولوجيا متقدمة، تضطرنا للسفر إليها من أجل اكتساب الخبرات، لافته إلى أن حوادث الطرق ليست ولاية وزارة الصحة والسكان، وما حدث للأطباء قضاء وقدر، مشيرة إلى أن الأطباء الذين توفوا في حادث المنيا شهداء عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا على سفر كي يخدموا بلدهم، فنحتسبهم شهداء عند الله.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يصدر قرارا بإحالة جرائم التجمهر والبلطجة لمحاكم أمن الدولة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، إذ تضمنت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس، بالطمأنينة «البلطجة»، والجرائم الخاصة بشئون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، في أكتوبر الماضي، قرارا بفرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 لمدة 3 أشهر.
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احمد- موسى

أحمد موسى: نظرات أردوغان للسيسي كلها غل وسواد وحقد ووجع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان ينظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، بغل وحقد وسواد ووجع. وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي»، والمُذاع على فضائية «صدى البلد»: «نظرات الرئيس التركي للرئيس السيسي تكشف إزاي بيموت من الرئيس ومصر وقد إيه هو موجوع»، متابعًا: «أردوغان كان منبوذًا ومسكين في مؤتمر برلين، ولا يوجد داعم له سوى السراج».
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يصل ألمانيا لحضور اجتماع برلين بشأن أزمة ليبيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة تستغرق يومين، يشارك خلالها في اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع ظهر غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، بمقر المستشارية الألمانية.
السيسي وأنجيلا ميركل

السيسي وميركل يتفقان على رفض التدخلات غير المشروعة في ليبيا

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، حيث أطلعت المستشارة ميركل السيد الرئيس على الجهود والاتصالات الألمانية الأخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعيا لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية، وفي هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.
الصادق- الغرياني (2)

مفتي حكومة الوفاق: التحالف مع تركيا شرعي لأنها دولة مسلمة

قال الدكتور الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، إن «التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة، والله تعالى يقول "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض"، وأيضا بالقانون، لأن الجهة التي قامت به هي الحكومة المعترف بها دوليا، ولأنه لصد عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن».
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