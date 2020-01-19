إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ميكروباص بسمنود

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ م

حادث - أرشيفية

انقلاب سيارة ميكروباص تابع لشركة تصنيع ملابس بطريق سمنود -المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم، أسفرت عن أصابة 12 عاملا من مستقلي السيارة. اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز سمنود، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سمنود، ووجود مصابين. على الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين لمستشفى سمنود العام، لتلقي العلاج ماعدا حالة واحدة تم تحويلها لمستشفى جامعة المنصورة، حيث تبين من الفحص انقلاب ميكروباص يستقلها 12عاملا بمصنع ملابس بسمنود ما تسبب في إصابة الركاب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروف ملابساتها. وفي نفس السياق شهد طريق الكريمات الصحراوي، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارتي نقل وميكروباص في الاتجاه القادم من بني سويف إلى القاهرة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بجروح وكدمات