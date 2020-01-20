«شبورة ورياح وأمطار».. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٥ ص

طقس بارد_أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، اليوم الإثنين، أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، قد تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، سانت كاترين العظمى 11 درجة