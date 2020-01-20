مقتل 80 حوثيًا وأسر 100 أخرين في اشتباكات باليمن

تحرير:وكالات ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥ ص

اشتباكات اليمن_أرشيفية

لقي 80 حوثيًا مصرعهم، بينما أسر 100 آخرين خلال اشتباكات صباح اليوم الإثنين، في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء، إذ أوضحت مصادر عسكرية، أن معارك عنيفة دارت على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي قتل خلالها نحو 80 عنصرا من الميليشيات وأسر مئة آخرين، لافته إلى أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على جبل البياض كاملا وتبة الكحل في معارك مستمرة، موضحة أن القوات ما زالت تواصل تقدمها لاستعادة السيطرة على تبة الصافح، وفقًا لما ذكرته العربية.

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين حشدوا قوات بأعداد كبيرة وحاولوا الالتفاف من جبل هيلان الاستراتيجي بهدف قطع الطريق الواصل من مأرب إلى فرضة نهم باتجاه العاصمة صنعاء، إلا أن الجيش الوطني تمكن من الالتفاف على ميليشيات الحوثي بعد تقدمهم، وقام بمحاصرتهم والاشتباك معهم بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة،