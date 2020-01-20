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مقتل 80 حوثيًا وأسر 100 أخرين في اشتباكات باليمن

تحرير:وكالات ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥ ص
اشتباكات اليمن_أرشيفية
اشتباكات اليمن_أرشيفية
لقي 80 حوثيًا مصرعهم، بينما أسر 100 آخرين خلال اشتباكات صباح اليوم الإثنين، في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء، إذ أوضحت مصادر عسكرية، أن معارك عنيفة دارت على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي قتل خلالها نحو 80 عنصرا من الميليشيات وأسر مئة آخرين، لافته إلى أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على جبل البياض كاملا وتبة الكحل في معارك مستمرة، موضحة أن القوات ما زالت تواصل تقدمها لاستعادة السيطرة على تبة الصافح، وفقًا لما ذكرته العربية.
وأشار المصدر إلى أن الحوثيين حشدوا قوات بأعداد كبيرة وحاولوا الالتفاف من جبل هيلان الاستراتيجي بهدف قطع الطريق الواصل من مأرب إلى فرضة نهم باتجاه العاصمة صنعاء، إلا أن الجيش الوطني تمكن من الالتفاف على ميليشيات الحوثي بعد تقدمهم، وقام بمحاصرتهم والاشتباك معهم بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة،
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سعد-الحريرى

الحريري: استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى الإسراع في الأمر لأن البلد لم يعد يحتمل المماطلة، معتبرًا أن استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا، بل مراوحة للأزمة، قائلًا في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الإثنين: «بعد ليلتين من المواجهات التي اتسمت بالعنف وسط بيروت، إن الجيش والقوى الأمنية كافة تتولي مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وتتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية»، وفقًا لما ذكرته العربية.
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«بعد الاشتباكات».. الرئيس اللبناني يعقد اجتماع أمني

يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، اجتماعا أمنيا مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوعن بين عناصر الأمن والمتظاهرين في العاصمة، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخصًا بجروح، إذ يترأس عون الاجتماع بحضور وزير الدفاع إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفقًا لسكاي نيوز. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاجتماع الذي بدأ بالفعل في قصر بعبدا يهدف إلى البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.
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انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل

أدى انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية، في مدينة طمرة شمال إسرائيل، إلى إصابة عددًا من العمال بجروح، بعضها خطيرة، إذ أفادت هيثة البث الإسرائيلية، بأن الانفجار وقع في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة ظهر اليوم الإثنين، أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، لافته إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج العالقين من داخل المصنع، كما تعمل على إخماد الحريق الذي شب إثر الانفجار، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.
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حجارة ومياه وقنابل.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في لبنان

تجددت الاشتباكات، الأحد، بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين وسط العاصمة بيروت، في وقت كثف الجيش من انتشار قواته لا سيما في محيط البرلمان بعد ليلة تعد الأعنف منذ بدء الحراك في البلاد في أكتوبر الماضي. ورشق المحتجون اللبنانيون القوى الأمنية بالحجارة عند مدخل مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط بيروت، وبدأت قوات مكافحة الشغب الرد باستخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع للرد على المتظاهرين.
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تظاهرات العراق

اشتباكات بالرصاص والغاز في العراق.. ووقوع مصابين

أصيب محتجون عراقيون بجروح، مساء اليوم السبت، في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في كربلاء، استخدمت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، إذ قالت مصادر، إن اشتباكات وقعت بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، مشيرة إلى أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى لسقوط مصابين قرب بناية نقابة المعلمين، مضيفة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع لنقل الجرحى، مؤكدة أن محتجين يقطعون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية الرئيسية في مدينة النجف، وفقًا لسكاي نيوز.
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32 قتيلًا و50 جريحًا حصيلة الهجوم على معكسر في اليمن

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش الوطني في مأرب إلى 32 قتيلا في صفوف قوات الشرعية في اليمن وأكثر من خمسين جريحا. وكانت مصادر طبية وعسكرية في مأرب أفادت في وقت سابق، أن الحصيلة الأولية لهجوم ميليشيات الحوثي على معسكر الإستقبال في ذمار بلغ خمسة وعشرين قتيلا، وعشرات الجرحى من عناصر الجيش اليمني، موضحًا أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ الباليستية والمسيرات على المعسكر، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.
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قتلى وجرحى بانفجار استهدف عرضًا عسكريًا في اليمن

أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الأحد، بمقتل 7 أشخاص جراء انفجار استهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع جنوبي اليمن. ومن جانبه، قال المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع ماجد الشعيبي، في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث"، إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء حفل تخرج دفعة عسكرية في مدينة الضالع الجنوبية أسفر عن سقوط قتلي وجرحى.
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اليمن: مقتل 15 حوثيا في غارات جوية بمحافظة صعدة

لقي 15 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن مصرعهم، اليوم الأربعاء، بمحافظة صعدة شمال البلاد، إذ ذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني «سبتمبرنت»، أن الغارات استهدفت تجمعات للمليشيا في مديرية كتاف، مما أدى إلى مصرع 15 من عناصرها، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها. كما لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم، بنيران أبطال الجيش اليمني، في مديريتي المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف. وقال موقع الجيش اليمني، إن عناصر من مليشيا الحوثي حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهة حام، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.
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