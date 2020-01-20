رياضة

تركي آل الشيخ: لا أبحث عن المشاكل والأزمات

٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن عدة ملفات خاصة بالكرة المصرية، كما أكد أن مشروع مدينة الأهلي الرياضية طرحه منذ عامين لكنه توقف وجاهز للعودة في أي وقت، موضحًا أنه لا يبحث عن المشاكل والأزمات، ودعمه للنادي الأهلي نابع من حبه وتقديره لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، كما أوضح آل الشيخ أن هناك من يلعب خلف الكواليس، معترفًا بوجود خلافات مع أشخاص بمجلس المارد الأحمر، لكن علاقته بمحمود الخطيب ممتازة.
وقال رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي: "أنا جاهز لكل شيء، هذه المناصب لا تقدم معي ولا تؤخر، سبق أن انسحبت مرتين ورفضت الرئاسة الشرفية، لا أعلم مدى قانونية عودتي لهذا المنصب ولكني سأظل محبًا للكيان".وأشاد تركي آل الشيخ، بصفقة محمود عبد المنعم "كهربا"، موضحًا
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الاهلي-والمقاولون العرب (5)

شاهد.. كيف أنهى أحمد فتحي وكهربا خلافهما؟

حرص أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإشارة لانتهاء أزمته مع زميله محمود عبد المنعم "كهربا"، عقب المشادة الكلامية التي نشبت بين الثنائي، مساء أمس الأحد، في مباراة المقاولون العرب، ببطولة الدوري الممتاز. ونشبت مشادة كلامية بين الثنائي في اللقاء، حيث انفعل فتحي على كهربا في إحدى الكرات، ولكن الوافد الجديد طالب فتحي بعدم الحديث معه بهذه الطريقة، قبل أن يتدخل وليد سليمان صانع الألعاب لينهي الأمر سريعا، وتوجه كهربا لتقبيل رأس فتحي بعد أن طالبه وليد سليمان ومحمد الشناوي حارس المرمى بإنهاء المشادة.
رونالدو وساري

ساري عن رونالدو: يتسبب في المشاكل ولكن يحل 100 آخرى

أشاد الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي، بمستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم البيانكونيري، وذلك بعد أن قاد رونالدو فريقه للفوز على بارما بالدوري الإيطالي بعد تسجيله لثنائية في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ورفع رونالدو رصيده إلى 16 هدفا في الموسم الحالي للدوري مبتعدا بسبعة أهداف عن شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين، علمًا بأن اليوفي سيستضيف فريق روما في ربع نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء ثم يحل ضيفا على نابولي يوم الأحد في الدوري.
كافاني

كافاني يطلب الرحيل من باريس سان جيرمان

أكد ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن إدينسون كافاني مهاجم الفريق، طلب الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال ليوناردو: "أؤكد دائما أن كافاني أو أي نجم بالفريق، إما يبقى سعيدا أو يرحل في هدوء، بالفعل طلب كافاني الرحيل عن النادي، وندرس الموقف، وبالفعل تلقينا عرضا من أتلتيكو مدريد، ولم نقبله، والعرض المالي لا يليق بقيمة كافاني، ويجب أيضا أن نتشاور مع اللاعب، والمحادثات مستمرة، وللأمانة لا أعلم إلى أين ستنتهي، وحاليا المسافات ابتعدت نسبيا مع أتلتيكو، لأن التواصل بين الناديين انقطع منذ عدة أيام".
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تركي-آل-الشيخ

أسامة خليل: الأهلي والزمالك فشلا في استثمار أموال تركي آل الشيخ

قال الكاتب الصحفي أسامة خليل، إن الأهلي أو الزمالك لم يحسنوا التصرف تجاه تبرعات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.
الخطيب وتركي‎ (1)

آل الشيخ عن زيارة الخطيب: لم نتطرق للشأن الرياضي

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، كواليس الجلسة التي عقدها مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التي عُقدت مساء اليوم الأربعاء في منزل آل الشيخ، بعدما قام رئيس القلعة الحمراء، بتلبية الدعوة التي وجهها آل الشيخ. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل «فيسبوك»، قائلا: "زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي... زيارة ودية وشرف بيت أخيه وأخذته في جولة في موسم الرياض واطمأن على صحتي".
الخطيب وتركي‎ (1)

محمود الخطيب يلبي دعوة تركي آل الشيخ

وصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى المملكة العربية السعودية، قادمًا من القاهرة، وذلك بعد عودته مؤخرًا من رحلة علاجية في فرنسا استغرقت أسبوعين، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، لزيارته بمنزله للاطمئنان على صحته. ومن المقرر أن يتخلل زيارة محمد الخطيب إلى السعودية، أداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، خلال فترة تواجد الخطيب.
الأهلى -والإتحاد‎ (3)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال

أعلن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمباراة بلاتينيوم الزيمبابوي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وشهدت القائمة عودة ربيعة وياسر إبراهيم، بينما يغيب الثنائي مروان محسن ومحمود وحيد بسبب الإصابة.
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