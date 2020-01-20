تركي آل الشيخ: لا أبحث عن المشاكل والأزمات

٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٧ ص

تركي آل الشيخ

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن عدة ملفات خاصة بالكرة المصرية، كما أكد أن مشروع مدينة الأهلي الرياضية طرحه منذ عامين لكنه توقف وجاهز للعودة في أي وقت، موضحًا أنه لا يبحث عن المشاكل والأزمات، ودعمه للنادي الأهلي نابع من حبه وتقديره لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، كما أوضح آل الشيخ أن هناك من يلعب خلف الكواليس، معترفًا بوجود خلافات مع أشخاص بمجلس المارد الأحمر، لكن علاقته بمحمود الخطيب ممتازة.

وقال رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي: "أنا جاهز لكل شيء، هذه المناصب لا تقدم معي ولا تؤخر، سبق أن انسحبت مرتين ورفضت الرئاسة الشرفية، لا أعلم مدى قانونية عودتي لهذا المنصب ولكني سأظل محبًا للكيان".وأشاد تركي آل الشيخ، بصفقة محمود عبد المنعم "كهربا"، موضحًا

وقال رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي: "أنا جاهز لكل شيء، هذه المناصب لا تقدم معي ولا تؤخر، سبق أن انسحبت مرتين ورفضت الرئاسة الشرفية، لا أعلم مدى قانونية عودتي لهذا المنصب ولكني سأظل محبًا للكيان".



وأشاد تركي آل الشيخ، بصفقة محمود عبد المنعم "كهربا"، موضحًا أنه لاعب موهوب ويسجل 10 أهداف على الأقل في الموسم، وإضافة قوية للأهلي في ظل الإصابات التي تضرب الفريق، وكشف آل الشيخ عن ترشيحه السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد، للانضمام لبيراميدز في الموسم الماضي، لكن حسام حسن مدرب بيراميدز السابق فضل التعاقد مع الإكوادوري جون سيفوينتي.

