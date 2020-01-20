إيران: ملتزمون بالاتفاق النووي ولا صحة لمزاعم الانتهاك

تحرير:وكالات ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

حسن روحاني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الإثنين، إن إيران ما زالت تحترم الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، برغم تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق، قائلًا:«إن طهران ما زالت في الاتفاق النووي. مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة»، مضيفًا: «استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق»، حسبما ذكرت سكاي نيوز.

تأتي تصريحات الموسوي بعد يوم من إعلان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أمس الأحد، أن بلاده ستعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في حال اتخاذ أي إجراءات "غير عادلة".وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد قال الخميس الماضي، إن بلاده تقوم بتخصيب اليورانيوم بكميات