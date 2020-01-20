آل الشيخ: لم أتاجر بحبي للأهلي.. وحسام حسن الأفضل

٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٣ ص

حسام حسن

أوضح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه سيدعم في انتخابات الأهلي القادمة، من سيطلب دعمه محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه قام بتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا مهاجم الأهلي بالكامل، وأشار إلى أنه لم يتاجر بحبه بالأهلي وحديثه عن صفقة صلاح محسن كان بعد إتمامها بفترة، وبعد سداد 40 مليون جنيه، وهو رقم ليس بالقليل منوهًا أن كرة القدم ليست جمعية خيرية ولكنها علاقة عمل وحب وهواية وبالتالي طلب إبراز دوره في الصفقة.

وأشار تركي آل الشيخ إلى أنه دفع فارق الراتب السنوي في تجديد عقد اللاعب أحمد فتحي حين انتهى عام 2018 بحضور نائب رئيس الأهلي، بعد التنسيق مع القلعة الحمراء، وأكد أن العديد من نجوم الكرة المصرية على تواصل معه، مثل علي جبر وعبد الله السعيد ومحمد فضل وأحمد فتحي ومحمد مجدي أفشة.وأوضح آل الشيخ أنه جاهز لرعاية