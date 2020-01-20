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الثقافة تشكل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، تشكيل غرفة عمليات برئاستها في مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تقام دورته 51 في الفترة من 22 مارس حتى 4 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك لمتابعة سير العمل طوال أيام الفعاليات الثقافية والفنية والتواصل مع الجمهور وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزوار أو العارضين.
وقالت عبد الدايم، إن تشكيل غرفة العمليات يأتي ضمن عملية التطوير التي يشهدها معرض الكتاب خاصة بعد النجاح الذي تحقق خلال دورة اليوبيل الذهبي العام الماضي وإستضافه لأول مرة المقر الجديد، كما يهدف إلى الحفاظ على المستوى الذي يليق بمكانة مصر الحضارية أمام العالم ويسعى إلى رصد وتحليل أراء الجماهير للاستفادة
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ميناء بورسعيد يستقبل أكبر سفينة حاويات بحمولة 169 ألف طن

استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، أكبر سفينة للحاويات دخلت الميناء في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ تاريخ إنشاء رصيف محطة الحاويات بالميناء، ما يؤكد على جاهزية الميناء لاستقباله تلك الأنواع من السفن، وأعلن المركز الإعلامي، أن السفينة «APL CHANGI» القادمة من مالطا متجهة إلى جدة ترفع علم سنغافورة، يبلغ طولها 397 مترا ،وعرض 51 مترا، بغاطس14.3 مترا، وحمولة كلية تبلغ 169،423 ألف طن، وهي تعد من أكبر سفن الحاويات.
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«شبورة ورياح وأمطار».. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد، اليوم الإثنين، أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، قد تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.
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الفتوى ومسؤولية المفتي والمستفتي.. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب (الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي)، بقلم الدكتور أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. يوضح المؤلف، في بداية كتابه، الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المفتي، فيذكر منها أن يكون عارفًا بكتاب الله، بصيرًا بحديث رسول الله، بصيرًا باللغة وأشعار العرب، وأن يمتلك ملكة عقلية تمكنه من إبداء الرأي السديد، وأن يكون قوي الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكر، بصيرًا بما فيه المصلحة، متورعًا عن الشبهات، وأن يكون ملمًا بعموم العلوم الشرعية وبالعلوم والخبرات المساعدة على فهمها وتنزيل أحكامها على ما هو واقع أو متغير من أحوال الناس وضروراتهم.
وحيد -حامد (3)

وحيد حامد: التحرش من ثقافة الرعاع وتصرفات بهيمية

قال الكاتب الكبير وحيد حامد، إن جوهر الدين الأساسي هو الأخلاق والتربية، وهذا هو ما يصنع الإنسان المتحضر، مؤكدًا أن التحرش من ثقافة الرعاع، ومن التصرفات البهيمية غير المسئولة، مؤكدًا أن هذه الثقافات والتصرفات جديدة على المصريين. وأضاف «حامد»، خلال حواره مع برنامج «حديث المساء»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الأربعاء، أن التحرش له أسباب كثيرة جدًا، أهمها التدين غير حقيقي، قائلًا: «عيب، إحنا مجتمع محافظ، أنا مش عارف إيه إللي جرا للمجتمع المصري».
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يؤكد دور الثقافة في تنشئة جيل واعٍ بقضايا وطنه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز بين الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك، وغيرها من الأفكار التي يتغذى عليها التطرف والإرهاب.? جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لمتابعة خطة عمل الوزارة؛ وذلك في إطار الدور الذي تلعبه الوزارة في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، تعزيز قيم المواطنة، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وهو ما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الثاني للحكومة المصرية المتمثل في "بناء الإنسان المصري".
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