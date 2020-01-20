الثقافة تشكل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٠ م

وزيرة الثقافة

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، تشكيل غرفة عمليات برئاستها في مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تقام دورته 51 في الفترة من 22 مارس حتى 4 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك لمتابعة سير العمل طوال أيام الفعاليات الثقافية والفنية والتواصل مع الجمهور وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزوار أو العارضين.

وقالت عبد الدايم، إن تشكيل غرفة العمليات يأتي ضمن عملية التطوير التي يشهدها معرض الكتاب خاصة بعد النجاح الذي تحقق خلال دورة اليوبيل الذهبي العام الماضي وإستضافه لأول مرة المقر الجديد، كما يهدف إلى الحفاظ على المستوى الذي يليق بمكانة مصر الحضارية أمام العالم ويسعى إلى رصد وتحليل أراء الجماهير للاستفادة

وقالت عبد الدايم، إن تشكيل غرفة العمليات يأتي ضمن عملية التطوير التي يشهدها معرض الكتاب خاصة بعد النجاح الذي تحقق خلال دورة اليوبيل الذهبي العام الماضي وإستضافه لأول مرة المقر الجديد، كما يهدف إلى الحفاظ على المستوى الذي يليق بمكانة مصر الحضارية أمام العالم ويسعى إلى رصد وتحليل أراء الجماهير للاستفادة منها.







