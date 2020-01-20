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بسبب التوتر.. لماذا يشتهي الجسم عصير البرتقال؟

أثناء الحمل، تتعرض المرأة لتقلبات وتغيير في الهرمونات والحالة المزاجية، ويعتبر ذلك أحد الأسباب الرئيسة لتناول عصير البرتقال، بالطبع تستطيع المرأة الحامل التمتع باستهلاكه
تحرير:إسراء سليمان ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
عصير البرتقال
عصير البرتقال
يتحول هوس بعض الأطعمة إلى رغبة ملحة لابد من تلبيتها، للشعور بالسعادة والوصول إلى معدلات عالية من الشبع، ولكن هل تعرف أن الجسم يطلب أنواعًا محددة من الأطعمة والمشروبات، تقول بعض الدراسات والأبحاث إن عصير البرتقال من المشروبات المهمة التي تجد نفسك دائمًا ترغب في تناولها، وذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها أنه يحتوي على معدلات منخفضة من الجلوكوز، أو ربما زيادة التوتر والضغط، مما يؤدي إلى الحاجة للشعور بالاسترخاء من خلال تناول عصائر طازجة، نقلا عن "boldsky".
اقترح بعض خبراء التغذية أن الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة، ما هي إلا علامة على نقص فيتامينات ومعادن بالجسم، فالرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة، يرتبط عادةً بانخفاض معدلات المغنسيوم بالجسم، ومع ذلك توجد وجهات نظر أخرى، فوفقًا لاكتشافات دراسة، لا توجد علاقة بين الرغبة الملحة في تناول الطعام ونقص
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رقائق الشيبسي

دراسة: الشيبسي يضر بصحة المرأة الحامل

تحتاج المرأة الحامل إلى رعاية خاصة، بداية من اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة، إلى الحفاظ على صحة الجنين، لذا ينصح باستهلاك الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، إضافة إلى استهلاك أطعمة غنية بحمض الفوليك، مع الابتعاد عن الوجبات السريعة، التي ينتج عنها أمراض وعيوب خلقية للجنين، وآخر ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث، أن استهلاك الشيبسي يؤدي إلى العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والالتهابات، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "timesofindia".
نكهات-مختلفة-من الشاى (2)

دراسة: تناول الشاي 3 مرات في الأسبوع يُطيل العمر

جميعنا نحب الحياة ونأمل العيش لأطول فترة ممكنة، لذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية، بتناول مجموعة من الأطعمة التي تساعد على ذلك، على سبيل المثال الأفوكادو يساعد على ضبط معدلات الكوليسترول السيئة، والتوت والريحان والقهوة والشيكولاتة الداكنة والثوم وزيت الزيتون والبطاطا والزعتر، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي، والتخلص من العادات السيئة مثل التدخين وتناول الكافيين، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن الشاي هو أفضل خيار لإطالة العمر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
تناول البروتينات

دراسة: الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى السرطان!

يحتاج الجسم إلى المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، على سبيل المثال البروتين من أكثر العناصر التي يتطلبها الجسم، حيث تعمل على تكوين إنزيمات الجسم وبناء الأنسجة بشكل صحي، كما أن تناقص معدلاتها يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل الشعور الدائم بالتوتو، إضافة إلى ظهور مشكلات بالنمو والكبد، على الجانب الآخر، أثبتت الدراسات أن الإفراط في تناول البروتين يؤدي إلى الإصابة بأشكال متنوعة للسرطان، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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عسل-النحل

تناول الماء الدافئ مع العسل يحسن من الدورة الدموية

العسل من أكثر المكونات الصحية التي يمكن إدراجها في أي نظام غذائي، كما يستخدم كعلاج طبيعي للبشرة، حيث يعمل على مكافحة حب الشباب، لأنه يعمل كمطهر طبيعي، ويمنح البشرة الترطيب المرجو، إضافة إلى أنه يعالج جفاف البشرة، وخاصة في ليالي الشتاء الباردة، وليس ذلك فقط بل يحمي من التجاعيد وخطوط الوجه، التي تظهر عند التقدم بالعمر، لذا هل يعتبر الماء بالعسل صحيا؟ بالفعل يمنحك العديد من الفوائد الصحية والعلاجية، كالمساعدة في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
الحلويات

دراسة: النساء الأكثر تناول للسكريات عن الرجال

يحتاج الجسم كمية محدودة من السكريات، لذا ينصح خبراء التغذية بالحصول عليها من الفواكه، أو الأطعمة الصحية مثل التمر، وذلك لأن السكريات المضافة ينتج عنها العديد من المشكلات الصحية، مثل زيادة الوزن، وعند الإفراط في الاستهلاك، يصل الأمر إلى مشكلات قلبية والإصابة بمرض السكري، وآخر ما توصل إليه الباحثون أن استهلاك النساء من السكر أكثر من الرجال، ربما لأن السكريات تعزز من الحالة المزاجية للنساء، خاصة عند تقلب الهرمونات، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
-فيتامين B12

للحصول على فيتامين B12.. تناول البيض والموتزاريلا

جسم الإنسان بحاجة دائمة إلى العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن، على سبيل المثال يعمل البروتين على بناء العضلات بشكل صحي، وفيتامين C مضاد قوي لنزلات البرد والأنفلونزا، كما أن الحديد يلعب دورا هاما في الحفاظ على معدلات الدم، وعند حدوث أي نقص يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأنيميا، ومن أهم الفيتامينات التي يجب أن تتناول أطعمة غنية بها فيتامين B12، حيث يمنحك أظافر صحية ويعمل كمضاد قوي من الالتهابات، وتقوية المناعة، وذلك حسب تقرير نشره الموقع الهندي "timesofindia".
العسل-والقرفة

هل تساعد القرفة في فقدان الوزن؟ تنشط الدهون البنية

تتميز التوابل بعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الكركم، حيث يحتوي على مركب الكركمين، الذي يعمل على مكافحة السرطان والجذور الحرة، وبالنسبة للقرفة توجد العديد من الأبحاث التي توضح أهميتها، فهي تعمل على تنظيم السكر بالدم، كما تعزز من الجهاز المناعي بشكل كبير، حيث تتميز بخصائص مضادة للفيروسات والفطريات، كما أنها تحسن من عملية الهضم، وتحمي من الإمساك والتشنجات، وتعزز أيضًا من وظائف المخ، ولكن هل تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن موقع "timesofindia".
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