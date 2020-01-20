بسبب التوتر.. لماذا يشتهي الجسم عصير البرتقال؟

أثناء الحمل، تتعرض المرأة لتقلبات وتغيير في الهرمونات والحالة المزاجية، ويعتبر ذلك أحد الأسباب الرئيسة لتناول عصير البرتقال، بالطبع تستطيع المرأة الحامل التمتع باستهلاكه
يتحول هوس بعض الأطعمة إلى رغبة ملحة لابد من تلبيتها، للشعور بالسعادة والوصول إلى معدلات عالية من الشبع، ولكن هل تعرف أن الجسم يطلب أنواعًا محددة من الأطعمة والمشروبات، تقول بعض الدراسات والأبحاث إن عصير البرتقال من المشروبات المهمة التي تجد نفسك دائمًا ترغب في تناولها، وذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها أنه يحتوي على معدلات منخفضة من الجلوكوز، أو ربما زيادة التوتر والضغط، مما يؤدي إلى الحاجة للشعور بالاسترخاء من خلال تناول عصائر طازجة، نقلا عن "boldsky".
اقترح بعض خبراء التغذية أن الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة، ما هي إلا علامة على نقص فيتامينات ومعادن بالجسم، فالرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة، يرتبط عادةً بانخفاض معدلات المغنسيوم بالجسم، ومع ذلك توجد وجهات نظر أخرى، فوفقًا لاكتشافات دراسة، لا توجد علاقة بين الرغبة الملحة في تناول الطعام ونقص
اقترح بعض خبراء التغذية أن الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة، ما هي إلا علامة على نقص فيتامينات ومعادن بالجسم، فالرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة، يرتبط عادةً بانخفاض معدلات المغنسيوم بالجسم، ومع ذلك توجد وجهات نظر أخرى، فوفقًا لاكتشافات دراسة، لا توجد علاقة بين الرغبة الملحة في تناول الطعام ونقص العناصر الغذائية، ومن بين الدراسات التي أجريت للكشف عن أسباب الرغبة في أطعمة محددة، وجد الباحثون أن عصير البرتقال أحد هذه الأطعمة.
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لماذا يطلب الجسم عصير البرتقال؟
يحتوي عصير البرتقال الطازج على مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات ومركبات الفلافونويد، إضافة إلى المغذيات النباتية، وجميعها مهمة لصحة الجسم بشكل عام، فبجانب فيتامين C -أحد الفيتامينات بالغة الأهمية- يمد عصير البرتقال الجسم بالحديد والمغنسيوم والزنك وحمض الفوليك والفوسفور، ومن أفضل ما يتميز به أنه خالٍ من السعرات الحرارية التي تؤثر على صحة الجسم، وما يلي بعض من الأسباب التي تجعلك ترغب في تناول عصير البرتقال بشكل موضح:
1- معدلات منخفضة من الجلوكوز
أوضحت الدراسات الحالية أنه عندما تنخفض معدلات السكر، نفقد القدرة في السيطرة على رغبتنا، مما يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الطعام، فكشفت نتائج دراسة أن الانخفاض البسيط في معدلات السكر ينشط منطقة محددة بالمخ، مسئولة عن الرغبة في تناول الطعام، بينما المستويات الكافية من سكر الدم تنشط أيضًا منطقة بالمخ، تساعد في السيطرة على حافز تناول الطعام.
2- التعرض للتوتر والقلق
وفقًا لدراسة نشرت في "Harvard Health"، فإن التوتر يعتبر أحد الأسباب الرئيسة، للرغبة في شرب عصير البرتقال، فعندما تكون متوترًا، تزداد معدلات الكورتيزول بالجسم، ويدخل جسمك في حالة "تقلب للمزاج"، إضافة إلى ذلك التوتر المزمن أو الإجهاد لفترة طويلة يؤثر على اختيارات الأطعمة، مما يؤدي إلى عدم توازن بالهرمونات، وبالتالي يحفز من الرغبة الشديدة بتناول الطعام.
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3- الهرمونات أثناء الحمل
أثناء الحمل، تتعرض المرأة لتقلبات وتغيير في الهرمونات والحالة المزاجية، ويعتبر ذلك أحد الأسباب الرئيسة لتناول عصير البرتقال، بالطبع تستطيع المرأة الحامل التمتع باستهلاك عصير البرتقال، ولكن بكميات معتدلة.
4- بكتيريا الأمعاء
ترجع الرغبة الملحة أيضًا في تناول عصير البرتقال إلى القناة الهضمية غير الصحية، تؤثر بكتيريا الجهاز الهضمي على اختيارك للطعام والشهية وإنتاج الهرمونات وعملية الأيض، إضافة إلى ذلك، تؤثر على استهلاكك للطعام من خلال طريقتين: تحفز الرغبة الشديدة في الأطعمة التي تتغذى عليها أو الأطعمة التي تقمع البكتيريا الأخرى التي تتنافس معها، تعمل هذه البكتيريا أيضًا على الشعور بعدم الراحة والرضا.
ما سبق مجموعة من الأسباب التي تجعلك تتناول عصير البرتقال بشراهة، لا خوف من هذه العادة، فعصير البرتقال من أكثر المشروبات الصحية التي تحافظ على صحة جسمك على المدى البعيد.
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