بسبب التوتر.. لماذا يشتهي الجسم عصير البرتقال؟

أثناء الحمل، تتعرض المرأة لتقلبات وتغيير في الهرمونات والحالة المزاجية، ويعتبر ذلك أحد الأسباب الرئيسة لتناول عصير البرتقال، بالطبع تستطيع المرأة الحامل التمتع باستهلاكه

تحرير:إسراء سليمان ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

عصير البرتقال

يتحول هوس بعض الأطعمة إلى رغبة ملحة لابد من تلبيتها، للشعور بالسعادة والوصول إلى معدلات عالية من الشبع، ولكن هل تعرف أن الجسم يطلب أنواعًا محددة من الأطعمة والمشروبات، تقول بعض الدراسات والأبحاث إن عصير البرتقال من المشروبات المهمة التي تجد نفسك دائمًا ترغب في تناولها، وذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها أنه يحتوي على معدلات منخفضة من الجلوكوز، أو ربما زيادة التوتر والضغط، مما يؤدي إلى الحاجة للشعور بالاسترخاء من خلال تناول عصائر طازجة، نقلا عن "boldsky".

اقترح بعض خبراء التغذية أن الرغبة الشديدة في تناول بعض الأطعمة، ما هي إلا علامة على نقص فيتامينات ومعادن بالجسم، فالرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة، يرتبط عادةً بانخفاض معدلات المغنسيوم بالجسم، ومع ذلك توجد وجهات نظر أخرى، فوفقًا لاكتشافات دراسة، لا توجد علاقة بين الرغبة الملحة في تناول الطعام ونقص