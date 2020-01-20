زوج نانسي عجرم يحذر: هؤلاء سيدفعون الثمن غالي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م

نانسي عجرم وزوجها

خرج فادي الهاشم زوج نانسي عجرم عن صمته، بعد قتله سارق اقتحم منزله، ورد على الجدل المثار حوله خلال الفترة الماضية، ونشر مقولة للكاتبة البريطانية "جين رولينج" عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» جاء فيها: "أدخل أيها الغريب.. ولكن تحمل عاقبة طمعك.. أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليا.. فإذا كنت تبحث عن كنز لن تجده تحت أراضينا.. لقد أنذرت، فاحذر أن تجد لدينا ما هو أكثر من الكنز". تقرير الطب الشرعي اللبناني أظهر أن الشاب السوري محمد حسن الموسى، 23 عاما، الذي قتل على يد فادي الهاشم زوج نانسي، أصيب بـ17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.

وكشف تقرير الطبيب الشرعي، أماكن إصابة القتيل، وهي: "طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم، وطلقة في الفخذ الأيسر"، وأن الطلقات جميعها من مسدس حربي، وأسفرت عن وفاة الشاب. وقررت القاضية عون التوسع

وكشف تقرير الطبيب الشرعي، أماكن إصابة القتيل، وهي: "طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم، وطلقة في الفخذ الأيسر"، وأن الطلقات جميعها من مسدس حربي، وأسفرت عن وفاة الشاب.



وقررت القاضية عون التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال زوج الفنانة، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.



وجاء قرار القاضية بعد طلب تقدم به وكيل عائلة القتيل، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبله ضد زوج الفنانة نانسي عجرم.