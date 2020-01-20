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زوج نانسي عجرم يحذر: هؤلاء سيدفعون الثمن غالي

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:١٦ م
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
خرج فادي الهاشم زوج نانسي عجرم عن صمته، بعد قتله سارق اقتحم منزله، ورد على الجدل المثار حوله خلال الفترة الماضية، ونشر مقولة للكاتبة البريطانية "جين رولينج" عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» جاء فيها: "أدخل أيها الغريب.. ولكن تحمل عاقبة طمعك.. أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليا.. فإذا كنت تبحث عن كنز لن تجده تحت أراضينا.. لقد أنذرت، فاحذر أن تجد لدينا ما هو أكثر من الكنز". تقرير الطب الشرعي اللبناني أظهر أن الشاب السوري محمد حسن الموسى، 23 عاما، الذي قتل على يد فادي الهاشم زوج نانسي، أصيب بـ17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.
وكشف تقرير الطبيب الشرعي، أماكن إصابة القتيل، وهي: "طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم، وطلقة في الفخذ الأيسر"، وأن الطلقات جميعها من مسدس حربي، وأسفرت عن وفاة الشاب. وقررت القاضية عون التوسع
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برسالة مؤثرة.. شذى تتعاطف مع متسابقة «ذا فويس كيدز»

تضامنت المطربة شذى مع المتسابقة "هايدي محمد" بعد حذف أغنيتها في برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "إم بي سي"، من على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكتبت على "فيسبوك": "البنوتة دي صوتها يجنن وقفتها كلها حرفية مع إنها 12 سنة، يعني لسه صغيرة وصوتها لسه مكتملش وبروعة دي، تفتكروا دي بعد 10 سنين هيكون صوتها عامل إزاي". وتابعت شذى:" أنا كتبت للبنوتة دي علشان اللي يعرفها يقولها إن أنا بالنسبالي وبحكم خبرتي المتواضعة من أول لما خلصت هذه ليلتي قولت لازم أكيد حد هيلف".
الباليه في نيويورك.. رشاقة بلا حدود-1

3 ليال لباليه «آنا كارنينا» على مسرح الأوبرا

نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى التعاقد مع فرقة باليه ميلانو الإيطالية تحت إشراف مديرها الفنى كارلو بيستا لتقديم ثلاثة ليالى لباليه "أنا كارنينا" للموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكى وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 ، 23 ، 24 يناير على المسرح الكبير. صمم رقصات الباليه والمناظر والملابس والإضاءة تيت كاسك - ماركو بيستا – فيدريكو فيراتتى – ماركو ترياكا وأحداثه مستلهمة من إحدى الكلاسيكيات الأدبية العالمية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الروسى الشهير ليو تولستوى.
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أمال ماهر تروج لألبومها الجديد بـ«فيديو»

روجت الفنانة أمال ماهر لألبومها الجديد ونشرت فيديو عبر حسابها على تويتر، وهي تقف في الاستوديو لتسجيل إحدى أغنيات الألبوم. وعلقت: "قريبا، ألبوم جديد، 2020". أمال ماهر أختفت عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، ولكنها عادت في نهاية عام 2018 وأعلنت عنم تقديمها ألبوم «أصل الإحساس»، وتعاونت فيه مع الشعراء "تركي آل الشيخ وكتب 3 أغانٍ، خالد تاج الدين، أمير طعيمة، نادر عبدالله"، ومن الملحنين "عمرو مصطفى، وخالد عز، وتامر علي"، أما توزيع الأغاني فقام به "طارق مدكور ونادر حمدي وهاني شرارة"، وهو من إنتاج شركة "فيولين للإنتاج الفني والغنائي".
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شذى

برسالة مؤثرة.. شذى تتعاطف مع متسابقة «ذا فويس كيدز»

تضامنت المطربة شذى مع المتسابقة "هايدي محمد" بعد حذف أغنيتها في برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids"، المعروض على شاشة "إم بي سي"، من على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكتبت على "فيسبوك": "البنوتة دي صوتها يجنن وقفتها كلها حرفية مع إنها 12 سنة، يعني لسه صغيرة وصوتها لسه مكتملش وبروعة دي، تفتكروا دي بعد 10 سنين هيكون صوتها عامل إزاي". وتابعت شذى:" أنا كتبت للبنوتة دي علشان اللي يعرفها يقولها إن أنا بالنسبالي وبحكم خبرتي المتواضعة من أول لما خلصت هذه ليلتي قولت لازم أكيد حد هيلف".
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أول صورة للفنانة نانسي عجرم وزوجها بعد إخلاء سبيله

نشرت الإعلامية اللبنانية دارين شاهين، على صفحتها الخاصة عبر «إنستجرام»، صورة تجمعها بالفنانة نانسي عجرم، وزوجها الدكتور فادي الهاشم، في أول ظهور له عقب إخلاء سبيله. كانت المدعية العامة في محكمة الاستئناف بمنطقة جبل لبنان، غادة عون، قررت اليوم إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على خلفية التحقيقات التي تجرى معه في مقتل سوري تسلل إلى منزلهما منذ أيام، إثر تبادل إطلاق نار بينهما.
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كيف تضامن الفنانون مع «نانسي عجرم» بعد السطو المسلح؟

مازالت تداعيات حادث السرقة الذي تعرضت له الفنانة نانسي عجرم وعائلتها تلقي بظلالها ما بين التحقيقات وتضامن عدد كبير من نجوم الفن مع نانسي وزوجها الدكتور فادي الهاشم، الحادث وقع فجر اليوم الأحد عندما تسلل ملثم إلى الفيلا بحي "نيو سهيلة– كسروان" (محافظة جبل لبنان)، ولكنه فوجئ بزوجها فادي الهاشم، فأشهر السارق مسدسا في وجهه، ووقع إطلاق نار بين الاثنين، مما أدى إلى مقتل السارق، وحضرت قوات الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية للمعاينة اللازمة.
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نانسي عجرم عن اقتحام لص منزلها: «أنا وعائلتي بخير»

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن حادث السرقة الذي تعرضت له وعائلتها، اليوم الأحد، وقالت في تصريحات متلفزة : "أول شيء بدي أشكر كل اللي اطمنوا عليا واتصلوا في، أنا بخير، أهم شيء إن عائلتي مليحة والأولاد، أنا ما بقدر أحكي". وحرص عدد من الفنانين على مساندة " نانسي" بعد الحادث، إذ نشرت الفنانة أحلام صورة لنانسي عجرم رفقة زوجها وطفلتيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "حمد لله على السلامة يا أطيب قلب، يا حبيبتي يا نانسي وسلامة زوجك وبناتك حبايبي"، وتابعت: "ربي يحميكم ما بتستاهلي إلا الخير والحمد".
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