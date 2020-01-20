انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل

تحرير:وكالات ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م

أدى انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية، في مدينة طمرة شمال إسرائيل، إلى إصابة عددًا من العمال بجروح، بعضها خطيرة، إذ أفادت هيثة البث الإسرائيلية، بأن الانفجار وقع في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة ظهر اليوم الإثنين، أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، لافته إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج العالقين من داخل المصنع، كما تعمل على إخماد الحريق الذي شب إثر الانفجار، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفي وقت سابق، لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم جراء انفجار أعقبه حريق وقع في متجر لبيع مواد البناء بمدينة يافا جنوبي تل أبيب الإسرائيلية، ووفقا للقناة الإسرائيلية الثانية، عثر على أربعة أشخاص تحت أنقاض مبنى انهار بشكل جزئي في شارع يافيت بمدينة يافا، بحسب ما ذكرته سبوتنيك.وقالت الشرطة الإسرائيلية،