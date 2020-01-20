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انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل

تحرير:وكالات ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٦ م
انفجار_أرشيفية
انفجار_أرشيفية
أدى انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية، في مدينة طمرة شمال إسرائيل، إلى إصابة عددًا من العمال بجروح، بعضها خطيرة، إذ أفادت هيثة البث الإسرائيلية، بأن الانفجار وقع في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة ظهر اليوم الإثنين، أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، لافته إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج العالقين من داخل المصنع، كما تعمل على إخماد الحريق الذي شب إثر الانفجار، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.
وفي وقت سابق، لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم جراء انفجار أعقبه حريق وقع في متجر لبيع مواد البناء بمدينة يافا جنوبي تل أبيب الإسرائيلية، ووفقا للقناة الإسرائيلية الثانية، عثر على أربعة أشخاص تحت أنقاض مبنى انهار بشكل جزئي في شارع يافيت بمدينة يافا، بحسب ما ذكرته سبوتنيك.وقالت الشرطة الإسرائيلية،
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الحريري: استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى الإسراع في الأمر لأن البلد لم يعد يحتمل المماطلة، معتبرًا أن استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا، بل مراوحة للأزمة، قائلًا في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الإثنين: «بعد ليلتين من المواجهات التي اتسمت بالعنف وسط بيروت، إن الجيش والقوى الأمنية كافة تتولي مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وتتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية»، وفقًا لما ذكرته العربية.
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«بعد الاشتباكات».. الرئيس اللبناني يعقد اجتماع أمني

يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، اجتماعا أمنيا مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوعن بين عناصر الأمن والمتظاهرين في العاصمة، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخصًا بجروح، إذ يترأس عون الاجتماع بحضور وزير الدفاع إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفقًا لسكاي نيوز. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاجتماع الذي بدأ بالفعل في قصر بعبدا يهدف إلى البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.
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مقتل 80 حوثيًا وأسر 100 أخرين في اشتباكات باليمن

لقي 80 حوثيًا مصرعهم، بينما أسر 100 آخرين خلال اشتباكات صباح اليوم الإثنين، في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء، إذ أوضحت مصادر عسكرية، أن معارك عنيفة دارت على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي قتل خلالها نحو 80 عنصرا من الميليشيات وأسر مئة آخرين، لافته إلى أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على جبل البياض كاملا وتبة الكحل في معارك مستمرة، موضحة أن القوات ما زالت تواصل تقدمها لاستعادة السيطرة على تبة الصافح، وفقًا لما ذكرته العربية.
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حجارة ومياه وقنابل.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في لبنان

تجددت الاشتباكات، الأحد، بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين وسط العاصمة بيروت، في وقت كثف الجيش من انتشار قواته لا سيما في محيط البرلمان بعد ليلة تعد الأعنف منذ بدء الحراك في البلاد في أكتوبر الماضي. ورشق المحتجون اللبنانيون القوى الأمنية بالحجارة عند مدخل مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط بيروت، وبدأت قوات مكافحة الشغب الرد باستخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع للرد على المتظاهرين.
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احتجاجات لبنان

«بعد إصابة 160 شخصا».. الهدوء يُسيطر على شوارع لبنان

عاد الهدوء إلى وسط بيروت بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها بين قوات الأمن والمتظاهرين، التي أسفرت عن إصابة أكثر من مئة وستين من قوات الأمن والمتظاهرين، بحسب الصليب الأحمر اللبناني. كان الصليب الأحمر، ذكر مساء اليوم، أنه تم نقل ما يزيد على 40 شخصًا من المصابين إلى المستشفيات، وإسعاف أكثر من 60 أخرين في المكان، فيما دعت قوى الأمن الداخلي على تويتر مجددا جميع المتظاهرين السلميين إلى المغادرة فورا من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب حفاظا على سلامتهم.
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إجراء انتقاميا.. طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة بعدة صواريخ

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عدة غارات على مناطق شمال قطاع غزة، مستهدف مواقع الفصائل الفلسطينية، وبحسب «روسيا اليوم»، فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ واقع خلف أبراج الندى، وأرضا زراعية شرقي بيت حانون شمالي القطاع بأكثر من صاروخ، كما استهدفت الطائرات مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة خلف أبراج الندى، فيما من المرجح أن تكون الغارات إجراء انتقاميا على إطلاق البالونات.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (2)

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع داخل قطاع غزة

قصف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عدة مواقع داخل قطاع غزة، وذلك ردًا على إطلاق عدة صواريخ على المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل في وقت سابق، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وفي وقت سابق، أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية، إذ اعترضت بطارية «القبة الحديدية» صاروخين منها على إثر ذلك، أطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، بينما سادت حالة من الذعر في صفوف سكان إحدى المستوطنات الحدودية..
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بسبب أردوغان.. إسرائيل تدرج تركيا على قائمة التهديدات

أدرجت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تركيا، لأول مرة، على قائمة التهديدات في تقريرها السنوي للعام 2020، وذلك رغم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الدولتين، إذ أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بأن الاستخبارات العسكرية لا تتوقع اندلاع نزاع مباشر بين تل أبيب وأنقرة في العام الجاري، غير أن تصاعد عدوانية أنشطة تركيا في المنطقة يجعل منها أحد أبرز التهديدات التي يتعين على الجيش الإسرائيلي متابعتها في 2020.
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