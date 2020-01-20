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محمد إمام عن مشاهد برومو لص بغداد: اللى جاى مجاش زيه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م
محمد إمام
محمد إمام
علق الفنان محمد إمام عن تخطي البرومو الدعائي لفيلمه لص بغداد 18 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وكتب عبر حسابه على "تويتر"، :"الإعلان الرسمي لفيلم لص بغداد يتخطى 18 مليون مشاهدة، كأعلى مشاهدة لإعلان فيلم مصري، اللي جاي مجاش زيه". استقر صناع فيلم "لص بغداد" على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي، 22 يناير الجاري، بعد خروجه من سباق عيد الأضحى الماضي. فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
وكان محمد إمام صور من "لص بغداد" نحو 40%، ليتوقف بعدها التصوير لانشغاله بمسلسله الأخير "هوجان" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وهو ما أدى لخروج العمل من موسم عيد الأضحى. محمد إمام كان قد تعرّض لحادث، خلال تصويره مشاهد عنيفة من "لص بغداد"، وطمأن جمهوره على صحته، في منشور له عبر "إنستجرام"، وكتب:
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هل يتزوجان؟.. الجمهور يتساءل حول علاقة ياسمين والعوضي

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ياسمين رئيس مهووسة بالتاريخ في «لص بغداد»

تحدثت ياسمين رئيس فى تصريحات صحفية عن دورها في فيلما الجديد "لص بغداد" وقالت أنها تقدم شخصية سلمى سليمان المهووسة بالتاريخ والتي تتورط مع شخصية يوسف الذي يقدمها محمد إمام في الفيلم للوصول للكنز المفقود، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية جديدة عليها من خلال العمل وبها الكثير من التفاصيل، موضحة أن شخصية سلمى سليمان لها أسلوبها الخاص، إلى جانب الطريقة الكوميدية التى تحاول أن تعبر عنها بطريقتها، مؤكدة أن الجمهور سيحب الشخصية ويهتم بها عندما يرى أول مشهد فى العمل.
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جنات ووليد سعد يروجان لمسلسل «بخط الإيد» بأغنية «بطلة حدوتك»

طرحت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني التتر الرسمي لمسلسل "بخط الإيد"، والأغنية الدعائية وهي "بطلة حدوتك"، دويتو مشترك بين الفنانة جنات والفنان وليد سعد، وهي من تأليف تامر حسين وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقى وليد شراقي.. وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة، إذ تصل عدد حلقاته إلى 45، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر عرضه بدءًا من 4 يناير المقبل عبر شاشة dmc.
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علقت مروة قناوي والدة الطفل يوسف الذي قتل برصاصة طائشة بميدان الحصري في 2017، على ما أعلنته الفنانة ياسمين رئيس، عن نيتها تقديم شخصيتها، بعدما كتبت على حسابها عبر توتيتر، قائلة عن والدة يوسف: "فعلا بطلة ومحاربة، مروة قناوي عمري ماقابلتها بس هعمل شخصيتها في فيلم".. وقالت مروة، في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "ليس لدي معلومة عن العمل، لأن ياسمين لم تتواصل معي، وأعتقد إن ياسمين عندما كتبت كانت تقصد إنها تتمنى تقديم شخصيتي، وإذا كان هناك عملا يتم التحضير له، كان على تواصل معي صناع العمل، لأنهم بالتأكيد لن يكتبوا شيئا من وحي خيالهم".
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