محمد إمام عن مشاهد برومو لص بغداد: اللى جاى مجاش زيه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م

محمد إمام

علق الفنان محمد إمام عن تخطي البرومو الدعائي لفيلمه لص بغداد 18 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وكتب عبر حسابه على "تويتر"، :"الإعلان الرسمي لفيلم لص بغداد يتخطى 18 مليون مشاهدة، كأعلى مشاهدة لإعلان فيلم مصري، اللي جاي مجاش زيه". استقر صناع فيلم "لص بغداد" على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي، 22 يناير الجاري، بعد خروجه من سباق عيد الأضحى الماضي. فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وكان محمد إمام صور من "لص بغداد" نحو 40%، ليتوقف بعدها التصوير لانشغاله بمسلسله الأخير "هوجان" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وهو ما أدى لخروج العمل من موسم عيد الأضحى. محمد إمام كان قد تعرّض لحادث، خلال تصويره مشاهد عنيفة من "لص بغداد"، وطمأن جمهوره على صحته، في منشور له عبر "إنستجرام"، وكتب: