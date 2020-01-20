رياضة

كافاني يطلب الرحيل من باريس سان جيرمان

٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٠ م
كافاني
كافاني
أكد ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن إدينسون كافاني مهاجم الفريق، طلب الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال ليوناردو: "أؤكد دائما أن كافاني أو أي نجم بالفريق، إما يبقى سعيدا أو يرحل في هدوء، بالفعل طلب كافاني الرحيل عن النادي، وندرس الموقف، وبالفعل تلقينا عرضا من أتلتيكو مدريد، ولم نقبله، والعرض المالي لا يليق بقيمة كافاني، ويجب أيضا أن نتشاور مع اللاعب، والمحادثات مستمرة، وللأمانة لا أعلم إلى أين ستنتهي، وحاليا المسافات ابتعدت نسبيا مع أتلتيكو، لأن التواصل بين الناديين انقطع منذ عدة أيام".
وبسؤاله عن إمكانية بيع إدينسون كافاني حال تلقى عرضًا جيدًا، رد المسؤول الباريسي: "نحلل الموقف من كل جوانبه، ولا نفكر في رغبة كافاني بالرحيل عن الفريق، المشاورات معه قائمة، وباريس سان جيرمان فريق متكامل، لديه وفرة في الحلول الهجومية، وخططنا لا تشمل رحيل كافاني، لكن لاعب مثل دراكسلر يمكنه اللعب في الخط
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الاهلي-والمقاولون العرب (5)

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ساري عن رونالدو: يتسبب في المشاكل ولكن يحل 100 آخرى

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تياجو-سيلفا

سيلفا: كافاني استثنائي.. ونيمار لم يتغير

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كافانى

سيميوني يستهدف ضم كافاني من سان جيرمان

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أعلن نادي برشلونة رسميا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق، باتفاق ودي بين الطرفين، وقال البارسا، خلال بيان رسمي: "توصل برشلونة لاتفاق مع إرنستو فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول.. شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل". وتسببت الخسارة ضد أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2) في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في اهتزاز ثقة إدارة البارسا في فالفيردي، كما لم تغفر له الجماهير توديع دوري الأبطال في آخر نسختين أمام روما وليفربول.
راموس

راموس: ريال مدريد يتحدث بالبطولات وليس بالكلمات

أعرب المدافع الإسباني سيرجيو راموس عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ريال مدريد بلقب السوبر الإسباني أمس، بعد التغلب على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال مدريد لا يفشل في مثل هذه المباريات؟ نحن نعبر في الملعب بشكل أفضل من الكلمات، ونظهر ذلك بميداليات المنتصرين، إنه أكبر وأنجح ناد في العالم، نظرًا لما حققه طوال تاريخه، ويستمر ذلك من جيل لجيل، وهذا هو السبب في كون مدريد كبيرًا جدًا، 21 لقبًا مع ريال مدريد؟ قضيت سنوات عدة هنا، إنه يوم خاص بالنسبة لي".
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