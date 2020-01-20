باستثمارات 452 مليون دولار.. 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز

وزير البترول: استراتيجية الوزارة تهدف إلى طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة.. عدد الاتفاقيات البترولية منذ يوليه 2014، وحتى الأن 79 اتفاقية بترولية.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن قطاع البترول مستمر في توقيع المزيد الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة، تساهم بدور فعال في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول في تأدية دوره المنوط به لتأمين امدادات الطاقة التي تُعد عصب التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال توقيع وزير البترول 9 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 3ر452 مليون دولار ومنح توقيع حوالي 84 مليون دولار، وتشمل حفر 38 بئرا بحضور جيولوجي أشرف فرج، وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف،
جاء ذلك خلال توقيع وزير البترول 9 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 3ر452 مليون دولار ومنح توقيع حوالي 84 مليون دولار، وتشمل حفر 38 بئرا بحضور جيولوجي أشرف فرج، وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي، لهيئة البترول، والمهندس أسامة البقلي، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس ديفيد تشي، نائب الرئيس الاقليمي والمدير العام لشركة أباتشي مصر، والمهندس هشام مكاوي، الرئيس الإقليمي لشركة بي بي بشمال إفريقيا، والمهندس كريم علاء، رئيس بي بي مصر، والمهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر، والمهندس شاهر يزال شاهاري، المدير التنفيذي لشركة بتروناس مصر، ونائبي هيئة البترول وإيجاس للبحث والاستكشاف.
وعقب التوقيع أوضح الملا، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة، وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية، لافتا إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات التسع يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ يوليه 2014، وحتى الأن 79 اتفاقية بترولية، فضلا عن 4 اتفاقيات جديدة أخرى، وافق عليها مجلس النواب وسيتم توقيعها لاحقا.
الاتفاقية الأولى بمنطقة شرق حورس بالصحراء الغربية، مع هيئة البترول، وشركة شل، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 5ر24 مليون دولار، ومنحة توقيع 23 مليون دولار لحفر 5 آبار.
الاتفاقية الثانية بمنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية مع هيئة البترول، وشركة شل، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 8ر7 مليون دولار، ومنحة توقيع مليون دولار لحفر 3 آبار.
الاتفاقية الثالثة بمنطقة غرب الفيوم بالصحراء الغربية، مع هيئة البترول وشركة شل، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 7ر24 مليون دولار ومنحة توقيع 27 مليون دولار لحفر 6 آبار.
الاتفاقية الرابعة بمنطقة بدر -2 وبدر -17 بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة شل باستثمارات حدها الأدنى حوالى 60 مليون دولار ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 9 آبار.
الاتفاقية الخامسة تعديل بمنطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة أباتشى باستثمارات حدها الأدنى حوالى 5ر5 مليون دولار ومنحة توقيع 4 مليون دولار لحفر بئرين.
الاتفاقية السادسة تعديل بمنطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية مع هيئة البترول وشركة أباتشي باستثمارات حدها الأدنى حوالي 8ر20 مليون دولار، ومنحة توقيع 6 مليون دولار لحفر 8 آبار.
الاتفاقية السابعة بمنطقة امتياز الفنار البحرية، بالبحر المتوسط، مع شركة إيجاس وشركتي شل وبتروناس، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 129 مليون دولار، ومنحة توقيع 3 مليون دولار لحفر بئرين.
الاتفاقية الثامنة بمنطقة امتياز شمال سيدي جابر البحرية بالبحر المتوسط، مع شركة إيجاس وشركتي شل وبتروناس، باستثمارات حدها الأدنى حوالي 180 مليون دولار، ومنحة توقيع 10 مليون دولار لحفر 3 آبار.
الاتفاقية التاسعة تعديل سعر الغاز بمنطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيجاس وشركتي شل وبي بي.