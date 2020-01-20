باستثمارات 452 مليون دولار.. 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز

وزير البترول: استراتيجية الوزارة تهدف إلى طرح مزايدات عالمية جديدة خلال الفترة المقبلة.. عدد الاتفاقيات البترولية منذ يوليه 2014، وحتى الأن 79 اتفاقية بترولية.

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٤٤ م

وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن قطاع البترول مستمر في توقيع المزيد الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة، تساهم بدور فعال في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول في تأدية دوره المنوط به لتأمين امدادات الطاقة التي تُعد عصب التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال توقيع وزير البترول 9 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 3ر452 مليون دولار ومنح توقيع حوالي 84 مليون دولار، وتشمل حفر 38 بئرا بحضور جيولوجي أشرف فرج، وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف،