ساري عن رونالدو: يتسبب في المشاكل ولكن يحل 100 آخرى

٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م

ساري - رونالدو

أشاد الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي، بمستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم البيانكونيري، وذلك بعد أن قاد رونالدو فريقه للفوز على بارما بالدوري الإيطالي بعد تسجيله لثنائية في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ورفع رونالدو رصيده إلى 16 هدفا في الموسم الحالي للدوري مبتعدا بسبعة أهداف عن شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين، علمًا بأن اليوفي سيستضيف فريق روما في ربع نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء ثم يحل ضيفا على نابولي يوم الأحد في الدوري.

وقال ساري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية عن رونالدو: "نحن نمتلك لاعب من طراز عالمي يتسبب لك في بعض المشاكل بين الحين والآخر لكنه يحل لك 100 مشكلة أخرى، ويجب على باقي الفريق أن يلتفوا حوله، ولقد كان هناك بعض الصعوبات في الطريق لكن بشكل عام نحن نقدم موسمًا طيبًا للغاية".وعن مباراة بارما، قال