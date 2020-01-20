رياضة

ساري عن رونالدو: يتسبب في المشاكل ولكن يحل 100 آخرى

٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ م
ساري - رونالدو
ساري - رونالدو
أشاد الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي، بمستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم البيانكونيري، وذلك بعد أن قاد رونالدو فريقه للفوز على بارما بالدوري الإيطالي بعد تسجيله لثنائية في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ورفع رونالدو رصيده إلى 16 هدفا في الموسم الحالي للدوري مبتعدا بسبعة أهداف عن شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين، علمًا بأن اليوفي سيستضيف فريق روما في ربع نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء ثم يحل ضيفا على نابولي يوم الأحد في الدوري.
وقال ساري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية عن رونالدو: "نحن نمتلك لاعب من طراز عالمي يتسبب لك في بعض المشاكل بين الحين والآخر لكنه يحل لك 100 مشكلة أخرى، ويجب على باقي الفريق أن يلتفوا حوله، ولقد كان هناك بعض الصعوبات في الطريق لكن بشكل عام نحن نقدم موسمًا طيبًا للغاية".وعن مباراة بارما، قال
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الاهلي-والمقاولون العرب (5)

شاهد.. كيف أنهى أحمد فتحي وكهربا خلافهما؟

حرص أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإشارة لانتهاء أزمته مع زميله محمود عبد المنعم "كهربا"، عقب المشادة الكلامية التي نشبت بين الثنائي، مساء أمس الأحد، في مباراة المقاولون العرب، ببطولة الدوري الممتاز. ونشبت مشادة كلامية بين الثنائي في اللقاء، حيث انفعل فتحي على كهربا في إحدى الكرات، ولكن الوافد الجديد طالب فتحي بعدم الحديث معه بهذه الطريقة، قبل أن يتدخل وليد سليمان صانع الألعاب لينهي الأمر سريعا، وتوجه كهربا لتقبيل رأس فتحي بعد أن طالبه وليد سليمان ومحمد الشناوي حارس المرمى بإنهاء المشادة.
كافاني

كافاني يطلب الرحيل من باريس سان جيرمان

أكد ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن إدينسون كافاني مهاجم الفريق، طلب الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال ليوناردو: "أؤكد دائما أن كافاني أو أي نجم بالفريق، إما يبقى سعيدا أو يرحل في هدوء، بالفعل طلب كافاني الرحيل عن النادي، وندرس الموقف، وبالفعل تلقينا عرضا من أتلتيكو مدريد، ولم نقبله، والعرض المالي لا يليق بقيمة كافاني، ويجب أيضا أن نتشاور مع اللاعب، والمحادثات مستمرة، وللأمانة لا أعلم إلى أين ستنتهي، وحاليا المسافات ابتعدت نسبيا مع أتلتيكو، لأن التواصل بين الناديين انقطع منذ عدة أيام".
حسام حسن - مدرب بيراميدز

آل الشيخ: لم أتاجر بحبي للأهلي.. وحسام حسن الأفضل

أوضح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه سيدعم في انتخابات الأهلي القادمة، من سيطلب دعمه محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه قام بتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا مهاجم الأهلي بالكامل، وأشار إلى أنه لم يتاجر بحبه بالأهلي وحديثه عن صفقة صلاح محسن كان بعد إتمامها بفترة، وبعد سداد 40 مليون جنيه، وهو رقم ليس بالقليل منوهًا أن كرة القدم ليست جمعية خيرية ولكنها علاقة عمل وحب وهواية وبالتالي طلب إبراز دوره في الصفقة.
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رونالدو

رونالدو يعود إلى تدريبات يوفنتوس استعدادا لبارما

يستقبل يوفنتوس نظيره بارما غدًا الأحد على ملعب أليانز ستاديوم، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 20 من الدوري الإيطالي، وذكر الموقع الرسمي ليوفنتوس أن كريستيانو رونالدو هداف البيانكونيري، عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما غاب عن تدريبات أول أمس الخميس، وكان الدون قد تعرض لالتهاب الجيوب الأنفية صباح الأربعاء الماضي، قبل ساعات من مواجهة أودينيزي بكأس إيطاليا، فغاب عن المباراة ومن ثم لم يشارك بتدريبات الخميس أيضًا، وأضاف يوفنتوس أن المهاجم البرتغالي تدرب بشكل منتظم مع بقية المجموعة، ليعلن جاهزيته للمشاركة في اللقاء المقبل أمام بارما.
اتليتكو-يوفنتوس (1)

هيجوايين يتغنى بساري ويتحدث عن مزاملة رونالدو

أشاد المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين بمدربه في فريق يوفنتوس، ماوريسيو ساري، والذي وصفه بأنه من بين أفضل المدربين الذين عمل تحت قيادتهم طوال مسيرته، وقال هيجوايين في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "تدربت تحت قيادة الكثير من المدربين الممتازين الذين تعلمت منهم الكثير، لكن ليس هناك شك في أن ساري هو الشخص الذي يُخرج أفضل ما لديَّ"، وأضاف: "أحيانًا نتصادم لأننا عنيدان، لكني أعتبر ذلك ميزة، فلو لم تكن كذلك، ستختفي وسط الحشد، ولن تحصل على شيء".
رونالدو

رونالدو الهداف الأبرز أوروبيا منذ شهر ديسمبر

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه اللافت للنظر مع فريقه يوفنتوس في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما سجل الهدف الثاني للسيدة العجوز أمس الأحد، في الفوز على روما بنتيجة 2- 1 ضمن لقاءات الجولة رقم 19 من الدوري الإيطالي، وأتى هدف رونالدو من علامة الجزاء، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فقد سجل كريستيانو رونالدو 9 أهداف في الدوري الإيطالي، منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، حتى الآن، وأشارت إلى أن رونالدو بهذا الرقم بات أكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال تلك الفترة في الدوريات الخمسة الكبرى.
لاتسيو

لاتسيو يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس

توج فريق لاتسيو بلقب بطولة السوبر الإيطالي، بعدما حقق الفوز على يوفنتوس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد جامعة الملك سعود»، أحرز لويس ألبيرتو وسيناد لوليتش ودانيلو كاتالدي أهداف لاتسيو، فيما سجل باولو ديبالا هدف السيدة العجوز الوحيد. فريق لاتسيو توج بلقب بطولة السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه، ليعادل رقم فريق إنتر ميلان، فيما ظل فريق يوفنتوس في الصدارة برصيد 8 ألقاب، بفارق لقب ميلان الثاني.
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