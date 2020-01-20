شاهد.. كيف أنهى أحمد فتحي وكهربا خلافهما؟

٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م

أحمد فتحي

حرص أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإشارة لانتهاء أزمته مع زميله محمود عبد المنعم "كهربا"، عقب المشادة الكلامية التي نشبت بين الثنائي، مساء أمس الأحد، في مباراة المقاولون العرب، ببطولة الدوري الممتاز. ونشبت مشادة كلامية بين الثنائي في اللقاء، حيث انفعل فتحي على كهربا في إحدى الكرات، ولكن الوافد الجديد طالب فتحي بعدم الحديث معه بهذه الطريقة، قبل أن يتدخل وليد سليمان صانع الألعاب لينهي الأمر سريعا، وتوجه كهربا لتقبيل رأس فتحي بعد أن طالبه وليد سليمان ومحمد الشناوي حارس المرمى بإنهاء المشادة.

ونشر أحمد فتحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له مع كهربا، لتأكيد عدم وجود أزمة مع زميله، وقوة العلاقة بينهما، فيما رد كهربا عبر حسابه الشخصي، بعدها بدقائق قليلة بنفس الصورة، بالقول: "صباح الفل يا قلب الأسد".صباح الفل يا قلب الاسد ?????? https://t.co/ATrS3DmKVA— mahmoud kahraba