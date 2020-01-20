رياضة

شاهد.. كيف أنهى أحمد فتحي وكهربا خلافهما؟

٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٠٥ م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
حرص أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإشارة لانتهاء أزمته مع زميله محمود عبد المنعم "كهربا"، عقب المشادة الكلامية التي نشبت بين الثنائي، مساء أمس الأحد، في مباراة المقاولون العرب، ببطولة الدوري الممتاز. ونشبت مشادة كلامية بين الثنائي في اللقاء، حيث انفعل فتحي على كهربا في إحدى الكرات، ولكن الوافد الجديد طالب فتحي بعدم الحديث معه بهذه الطريقة، قبل أن يتدخل وليد سليمان صانع الألعاب لينهي الأمر سريعا، وتوجه كهربا لتقبيل رأس فتحي بعد أن طالبه وليد سليمان ومحمد الشناوي حارس المرمى بإنهاء المشادة.
ونشر أحمد فتحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له مع كهربا، لتأكيد عدم وجود أزمة مع زميله، وقوة العلاقة بينهما، فيما رد كهربا عبر حسابه الشخصي، بعدها بدقائق قليلة بنفس الصورة، بالقول: "صباح الفل يا قلب الأسد".صباح الفل يا قلب الاسد ?????? https://t.co/ATrS3DmKVA— mahmoud kahraba
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رونالدو وساري

ساري عن رونالدو: يتسبب في المشاكل ولكن يحل 100 آخرى

أشاد الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي، بمستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم البيانكونيري، وذلك بعد أن قاد رونالدو فريقه للفوز على بارما بالدوري الإيطالي بعد تسجيله لثنائية في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ورفع رونالدو رصيده إلى 16 هدفا في الموسم الحالي للدوري مبتعدا بسبعة أهداف عن شيرو إيموبيلي نجم لاتسيو متصدر ترتيب الهدافين، علمًا بأن اليوفي سيستضيف فريق روما في ربع نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء ثم يحل ضيفا على نابولي يوم الأحد في الدوري.
كافاني

كافاني يطلب الرحيل من باريس سان جيرمان

أكد ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن إدينسون كافاني مهاجم الفريق، طلب الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وقال ليوناردو: "أؤكد دائما أن كافاني أو أي نجم بالفريق، إما يبقى سعيدا أو يرحل في هدوء، بالفعل طلب كافاني الرحيل عن النادي، وندرس الموقف، وبالفعل تلقينا عرضا من أتلتيكو مدريد، ولم نقبله، والعرض المالي لا يليق بقيمة كافاني، ويجب أيضا أن نتشاور مع اللاعب، والمحادثات مستمرة، وللأمانة لا أعلم إلى أين ستنتهي، وحاليا المسافات ابتعدت نسبيا مع أتلتيكو، لأن التواصل بين الناديين انقطع منذ عدة أيام".
حسام حسن - مدرب بيراميدز

آل الشيخ: لم أتاجر بحبي للأهلي.. وحسام حسن الأفضل

أوضح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه سيدعم في انتخابات الأهلي القادمة، من سيطلب دعمه محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه قام بتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا مهاجم الأهلي بالكامل، وأشار إلى أنه لم يتاجر بحبه بالأهلي وحديثه عن صفقة صلاح محسن كان بعد إتمامها بفترة، وبعد سداد 40 مليون جنيه، وهو رقم ليس بالقليل منوهًا أن كرة القدم ليست جمعية خيرية ولكنها علاقة عمل وحب وهواية وبالتالي طلب إبراز دوره في الصفقة.
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الأهلى -واف -سي -مصر (6)

مروان محسن يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام طنطا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة طنطا مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويخوض الأهلي هذه المباراة ويطمح في مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية ليصل للفوز رقم 11 على التوالي حيث خاض المارد الأحمر 10 مباريات فاز في جميعهم، سجل 28 هدفًا وتلقت شباكه هدفين فقط، متصدرًا جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة.
الأهلي- يفوز -على -إف- سي -مصر (4)

الأهلي يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات أمام طنطا

يستضيف النادي الأهلي، نظيره طنطا مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز. ويخوض الأهلي هذه المباراة ويطمح في مواصلة سلسلة انتصاراته في المسابقة المحلية ليصل للفوز رقم 11 على التوالي حيث خاض المارد الأحمر 10 مباريات فاز في جميعهم، سجل 28 هدفًا وتلقت شباكه هدفين فقط، متصدرًا جدول ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة. ويأمل الأهلي لمصالحة جماهيره خاصة بعد أن تعادل المارد الأحمر أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي بهدفا لكلا منهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
الزمالك والإنتاج الحربي-21

أرقام لا تفوتك قبل صدام الزمالك والإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 4 وتعادل 2 وخسر 3. فيما يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، جمعهم من 8 مواجهات، فاز 4 وتعادل 2 وخسر 2.
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد الغندور، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وشريف عبد الله، بينما سيكون مبروك نبيل حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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