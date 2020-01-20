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أم لـ9 أبناء.. تعرف على مفيدة عبد الرحمن التي يحتفل بها جوجل

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٦ م
المحامية مفيدة عبد الرحمن
المحامية مفيدة عبد الرحمن
احتفل موقع جوجل، أكبر محركات البحث على الإنترنت، اليوم الإثنين، بالمحامية مفيدة عبد الرحمن، التي كانت من أوائل المحاميات في مصر، وأول محامية تترافع أمام محكمة النقض في البلاد، إذ تعد الراحلة، أول امرأة تمارس مهنة المحاماة في مصر، كما أنها أول امرأة قامت برفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر، بالإضافة إلى كونها أول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوبي مصر.
يصادف اليوم الإثنين ذكرى مرور 106 أعوام على ولادة المحامية الراحلة، ففي مثل هذا اليوم من العام 1914، ولدت مفيدة، التي التحقت بمدرسة داخلية للبنات في الخامسة من عمرها.وعلى الرغم من أنها كانت تحلم بدراسة الطب، فقد التحقت بكلية الحقوق، عام 1935، بتشجيع من زوجها، وحصلت على بكالوريوس الحقوق من كلية الحقوق
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بعد زيارة السعودية.. يوتيوبر كوري يُعلن اعتناقه للإسلام (فيديو)

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بعد أسبوعين زواج.. إمام مسجد يكتشف أن عروسته «راجل»

ذكر موقع "ديلي مونتر"، أن سكان الجالية المسلمة في أوغندا، تعرضوا لصدمة شديدة، بعد أن أدرك "إمام مسجد" بعد أسبوعين من الزواج أن زوجته ليست إلا رجل. تفاصيل الواقعة، تشير إلى رواية الشيخ محمد موتومبا، إمام مسجد نور فى منطقة كيونجا، وسط أوغندا، والذى قال: "كنت أبحث عن امرأة لأتزوجها، حين ظهرت فتاة جميلة ترتدي الحجاب، ووقعت في حبها، وحين طلبت منها الزواج وافقت، ولكنها قالت إنه لا يمكننا ممارسة الجنس إلا بعد أن أدفع المهر لخالتها، لأنها ليس لها عائلة سواها.
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هل ديكورات الكريسماس سامة؟ إليك الحقيقة

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جوجل تكشف حقيقة الاستعانة بالفنانة «بدرية طلبة» في خدمة الـGPS

حالة من الجدل خلقتها الفنانة الكوميدية بدرية طلبة بعدما صرحت بأنها بصدد التعاون مع شركة جوجل العالمية، وذلك بهدف توظيف صوتها في خدمات الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية باللغة العربية، وبعد اتساع الخبر الذي خلق حالة من السخرية والتندر الكبيرة، سارعت جوجل بإصدار بيان اليوم وصلت التحرير نسخة منه وقالت فيه، "بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة" وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google". "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".
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«جوجل» تكشف عن ميزة بحث جديدة خاصة بالفعاليات

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن ميزة بحث جديدة تتعلق بالأحداث القريبة من المستخدم، والتي تظهر الفعاليات القريبة ومواعيدها. وأوضحت "جوجل" وفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الجمعة، أنه عند إدخال عبارة "الأحداث القريبة مني" في نطاق البحث، تظهر صفحة فرعية تتضمن الأحداث والفعاليات القريبة ومواعيدها، ومعلومات متعلقة مثل التذاكر وكيفية الحضور، كما يمكن تخصيص البحث بشكل أكبر عن طريق كتابة كلمات مثل حفلة موسيقية أو مسرحية أو مهرجان أو مؤتمر.
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