أم لـ9 أبناء.. تعرف على مفيدة عبد الرحمن التي يحتفل بها جوجل

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:١٦ م

المحامية مفيدة عبد الرحمن

احتفل موقع جوجل، أكبر محركات البحث على الإنترنت، اليوم الإثنين، بالمحامية مفيدة عبد الرحمن، التي كانت من أوائل المحاميات في مصر، وأول محامية تترافع أمام محكمة النقض في البلاد، إذ تعد الراحلة، أول امرأة تمارس مهنة المحاماة في مصر، كما أنها أول امرأة قامت برفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر، بالإضافة إلى كونها أول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في جنوبي مصر.

يصادف اليوم الإثنين ذكرى مرور 106 أعوام على ولادة المحامية الراحلة، ففي مثل هذا اليوم من العام 1914، ولدت مفيدة، التي التحقت بمدرسة داخلية للبنات في الخامسة من عمرها.وعلى الرغم من أنها كانت تحلم بدراسة الطب، فقد التحقت بكلية الحقوق، عام 1935، بتشجيع من زوجها، وحصلت على بكالوريوس الحقوق من كلية الحقوق