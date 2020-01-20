«بعد الاشتباكات».. الرئيس اللبناني يعقد اجتماع أمني

تحرير:وكالات ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م

الرئيس اللبناني

يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، اجتماعا أمنيا مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوعن بين عناصر الأمن والمتظاهرين في العاصمة، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخصًا بجروح، إذ يترأس عون الاجتماع بحضور وزير الدفاع إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفقًا لسكاي نيوز. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاجتماع الذي بدأ بالفعل في قصر بعبدا يهدف إلى البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.

وأصيب في يومين أكثر من 520 شخصا بين متظاهرين ورجال أمن، نتيجة مواجهات وقعت السبت والأحد في وسط بيروت، وفقا لحصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.وأصيب السبت أكثر من 377 شخصا جراء المصادمات غير المسبوقة منذ اندلاع التظاهرات في 17 أكتوبر التي تطالب بتغيير الطبقة