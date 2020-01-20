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«بعد الاشتباكات».. الرئيس اللبناني يعقد اجتماع أمني

تحرير:وكالات ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، اجتماعا أمنيا مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوعن بين عناصر الأمن والمتظاهرين في العاصمة، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخصًا بجروح، إذ يترأس عون الاجتماع بحضور وزير الدفاع إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفقًا لسكاي نيوز. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاجتماع الذي بدأ بالفعل في قصر بعبدا يهدف إلى البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.
وأصيب في يومين أكثر من 520 شخصا بين متظاهرين ورجال أمن، نتيجة مواجهات وقعت السبت والأحد في وسط بيروت، وفقا لحصيلة جمعتها وكالة فرانس برس من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.وأصيب السبت أكثر من  377 شخصا جراء المصادمات غير المسبوقة منذ اندلاع التظاهرات في 17 أكتوبر التي تطالب بتغيير الطبقة
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سعد-الحريرى

الحريري: استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى الإسراع في الأمر لأن البلد لم يعد يحتمل المماطلة، معتبرًا أن استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا، بل مراوحة للأزمة، قائلًا في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الإثنين: «بعد ليلتين من المواجهات التي اتسمت بالعنف وسط بيروت، إن الجيش والقوى الأمنية كافة تتولي مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وتتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية»، وفقًا لما ذكرته العربية.
انفجار-عبوة ناسفة (1)

انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل

أدى انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية، في مدينة طمرة شمال إسرائيل، إلى إصابة عددًا من العمال بجروح، بعضها خطيرة، إذ أفادت هيثة البث الإسرائيلية، بأن الانفجار وقع في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة ظهر اليوم الإثنين، أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، لافته إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج العالقين من داخل المصنع، كما تعمل على إخماد الحريق الذي شب إثر الانفجار، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.
اشتباكات-فى-اليمن (2)

مقتل 80 حوثيًا وأسر 100 أخرين في اشتباكات باليمن

لقي 80 حوثيًا مصرعهم، بينما أسر 100 آخرين خلال اشتباكات صباح اليوم الإثنين، في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء، إذ أوضحت مصادر عسكرية، أن معارك عنيفة دارت على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي قتل خلالها نحو 80 عنصرا من الميليشيات وأسر مئة آخرين، لافته إلى أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على جبل البياض كاملا وتبة الكحل في معارك مستمرة، موضحة أن القوات ما زالت تواصل تقدمها لاستعادة السيطرة على تبة الصافح، وفقًا لما ذكرته العربية.
احتجاجات-في-لبنان (2)

حجارة ومياه وقنابل.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في لبنان

تجددت الاشتباكات، الأحد، بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين وسط العاصمة بيروت، في وقت كثف الجيش من انتشار قواته لا سيما في محيط البرلمان بعد ليلة تعد الأعنف منذ بدء الحراك في البلاد في أكتوبر الماضي. ورشق المحتجون اللبنانيون القوى الأمنية بالحجارة عند مدخل مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط بيروت، وبدأت قوات مكافحة الشغب الرد باستخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع للرد على المتظاهرين.
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احتجاجات-في-لبنان (2)

حجارة ومياه وقنابل.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في لبنان

تجددت الاشتباكات، الأحد، بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين وسط العاصمة بيروت، في وقت كثف الجيش من انتشار قواته لا سيما في محيط البرلمان بعد ليلة تعد الأعنف منذ بدء الحراك في البلاد في أكتوبر الماضي. ورشق المحتجون اللبنانيون القوى الأمنية بالحجارة عند مدخل مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط بيروت، وبدأت قوات مكافحة الشغب الرد باستخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع للرد على المتظاهرين.
المظاهرات- في- لبنان (10)

بينهم 7 ضباط..إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن اللبناني

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن في أحداث أمس السبت، وسط العاصمة بيروت، بعد اندلاع مواجهات مع محتجين على الفساد وتردي الوضع المعيشي في البلاد، إذ أشارت قوى الأمن الداخلي اللبناني، إلى وجود سبعة ضباط من بين المصابين، مضيفة أن حالة بعض الجرحى خطيرة. وجرح نحو 400 شخص في لبنان من جرّاء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة للدفاع المدني، وفقًا لسكاي نيوز.
احتجاجات لبنان

«بعد إصابة 160 شخصا».. الهدوء يُسيطر على شوارع لبنان

عاد الهدوء إلى وسط بيروت بعد المواجهات العنيفة التي شهدتها بين قوات الأمن والمتظاهرين، التي أسفرت عن إصابة أكثر من مئة وستين من قوات الأمن والمتظاهرين، بحسب الصليب الأحمر اللبناني. كان الصليب الأحمر، ذكر مساء اليوم، أنه تم نقل ما يزيد على 40 شخصًا من المصابين إلى المستشفيات، وإسعاف أكثر من 60 أخرين في المكان، فيما دعت قوى الأمن الداخلي على تويتر مجددا جميع المتظاهرين السلميين إلى المغادرة فورا من الأماكن التي تجري فيها أعمال شغب حفاظا على سلامتهم.
احتجاجات لبنان

«لن ندفع الثمن».. إصابة 75 متظاهرا في لبنان جراء الاشتباكات مع الأمن

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة 75 متظاهرا، جراء الاشتباكات بين الأمن والمحتجين في بيروت بمحيط البرلمان وسط بيروت، حيث تعرضت قوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة، إذ ألقى المتظاهرون المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة، كما ألقو الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي. واتهم محتجون قوى الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في محيط البرلمان، لذا قاموا برشق قوى الأمن بالحجارة، يأتي ذلك فيما قال الأمن الداخلي اللبناني حدث تعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب.
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