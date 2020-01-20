ميناء بورسعيد يستقبل أكبر سفينة حاويات بحمولة 169 ألف طن

تحرير:محمد مصباح ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م

سفينة للحاويات

استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، أكبر سفينة للحاويات دخلت الميناء في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ تاريخ إنشاء رصيف محطة الحاويات بالميناء، ما يؤكد على جاهزية الميناء لاستقباله تلك الأنواع من السفن، وأعلن المركز الإعلامي، أن السفينة «APL CHANGI» القادمة من مالطا متجهة إلى جدة ترفع علم سنغافورة، يبلغ طولها 397 مترا ،وعرض 51 مترا، بغاطس14.3 مترا، وحمولة كلية تبلغ 169،423 ألف طن، وهي تعد من أكبر سفن الحاويات.

وتعد من أكبر السفن الناقلة للصادرات المصرية التي تعامل معها الميناء، وأن استقبال الميناء لهذا النوع من السفن يعد إضافة حقيقية للميناء بشكل خاص وللهيئة الاقتصادية بشكل عام، حيث أنها شهادة لكفاءة العمل بميناء غرب بورسعيد بعد تعميق قناة السويس لدائرة الدوران لتصل إلى 17 مترا وتعميق رصيف محطة الحاويات ليصل