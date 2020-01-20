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«بريد مصر» تفوز بجائزة أفضل تطوير على مستوى إفريقيا

٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
تكريم البريد المصري
تكريم البريد المصري
فازت مصر ممثلة في البريد المصري بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية علي مستوي افريقيا وتسلم الجائزة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال مشاركته في احتفالية الاتحاد البريدي الأفريقي بالذكرى الأربعين علي إنشائه والتي أقيمت بمدينة أروشا بتنزانيا، حيث قام يونس جبرين الامين العام للاتحاد البريدي الافريقي الشامل وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بتسليم الجائزة الي رئيس البريد المصري. وقال عصام الصغير، إن الجائزة تأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصري علي المستوي الاقليمي والدولي.
وأضاف الصغير أن الجائزة تمثل تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من انجازات علي ارض الواقع، سواء في الخدمات البريدية اوالمالية اوالحكومية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي علي كافة اجراءات العمل وتطوير البنية التحتية، بالإضافة الي تقديم كافة الدعم للدول الافريقية، من خلال مركز التدريب الاقليمي بالقاهرة،
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طارق-الملا-وزير-البترول-02

باستثمارات 452 مليون دولار.. 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن قطاع البترول مستمر في توقيع المزيد الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة، تساهم بدور فعال في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول في تأدية دوره المنوط به لتأمين امدادات الطاقة التي تُعد عصب التنمية الاقتصادية.
عقارات (2)

غرفة التطوير العقاري: تفعيل مبادرة المركزي خلال شهر

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة ووزارة الإسكان ساهم في حل عدد من المشكلات للمطورين ومنها الاتفاق على عدم توجيه أي تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطني المشروع، وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة "الإسكان" لأجهزة المدن الجديدة. وتم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات التي كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع، وتمثل عبئا ماليا كبيرا، وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات.
الاتصالات والسياحة والآثار

تعاون بين السياحة والآثار والاتصالات للترويج لمصر

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا لبحث سبل التعاون ومناقشة آليات العمل بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة في ظل سياسة دمج وزارتي السياحة والآثار، وذلك بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية وعدد من قيادات الوزارتين. وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بآليات امداد البنية التحتية اللازمة لتحسين مستوى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للزوار والسائحين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة والاستمرارية.
الرئيس-السيسى

مصر ضمن قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم

اختارت مؤسسة "براند فاينانس" العالمية مصر ضمن قائمة الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة وقوة على مستوى العالم، بعد أن نجحت في تحقيق 50% نموا بمؤشر العلامة التجارية الوطنية الأسرع نموا بين العديد من العلامات التجارية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة "براند فاينانس " الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم - قفزت مصر إلى المرتبة الخامسة على قائمة أسرع 20 علامة تجارية نموا على مستوى العالم في 2019، متفوقة على دول مثل تركيا والصين وقطر واليابان، كما ارتفع ترتيب مصر بين الـ100 علامة التجارية الوطنية الأعلى قيمة على مستوى العالم إلى المرتبة 49 عالميا في عام 2019، من المرتبة 54 عام 2018.
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