«بريد مصر» تفوز بجائزة أفضل تطوير على مستوى إفريقيا

٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م

تكريم البريد المصري

فازت مصر ممثلة في البريد المصري بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية علي مستوي افريقيا وتسلم الجائزة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال مشاركته في احتفالية الاتحاد البريدي الأفريقي بالذكرى الأربعين علي إنشائه والتي أقيمت بمدينة أروشا بتنزانيا، حيث قام يونس جبرين الامين العام للاتحاد البريدي الافريقي الشامل وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بتسليم الجائزة الي رئيس البريد المصري. وقال عصام الصغير، إن الجائزة تأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصري علي المستوي الاقليمي والدولي.

وأضاف الصغير أن الجائزة تمثل تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من انجازات علي ارض الواقع، سواء في الخدمات البريدية اوالمالية اوالحكومية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي علي كافة اجراءات العمل وتطوير البنية التحتية، بالإضافة الي تقديم كافة الدعم للدول الافريقية، من خلال مركز التدريب الاقليمي بالقاهرة،

وأضاف الصغير أن الجائزة تمثل تجسيداً واضحاً لما تم تحقيقه من انجازات علي ارض الواقع، سواء في الخدمات البريدية اوالمالية اوالحكومية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي علي كافة اجراءات العمل وتطوير البنية التحتية، بالإضافة الي تقديم كافة الدعم للدول الافريقية، من خلال مركز التدريب الاقليمي بالقاهرة، الامر الذي أدي الي اعتماد اتحاد البريد الافريقي التجربة المصرية وتعميمها على البلدان الافريقية.



وأضاف عصام الصغير، أن هذا الانجاز تم تحقيقه بفضل دعم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستمر للبريد المصري، في كافة المجهودات التي يقوم بها والعاملين به الذين ساهموا في تحقيق هذا التطوير الشامل الذي جعل البريد المصري مثلاً يحتذي به بين كافة المؤسسات البريدية الافريقية.





