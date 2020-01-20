أحمد فهمي عن مسلسل اللعبة: شيكو وهشام جامدين

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م

شيكو وهشام ماجد

أبدى الفنان أحمد فهمي إعجابه بفريق عمل مسلسل "اللعبة"، الذي يعرض حاليًّا على إحدى المنصات الإلكترونية، ونشر البوستر الدعائي للمسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: "شيكو وهشام ماجد، دايما مكسرين الدنيا، جامدين أوي". كان من المفترض أن يعرض «اللعبة» خلال موسم رمضان المنقضى، إلا أن أبطاله فوجئوا بخروجه من خريطة العرض، قبل انطلاق الماراثون الرمضاني، دون معرفة السبب الحقيقي وراء اتخاذ هذا القرار. مسلسل «اللعبة» من تأليف فادي أبو السعود ومحمد صلاح خطاب، بطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت وسامي مغاوري.

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي لايت، حول مدير فندق يدعى (وسيم) يتعرض للعديد من المغامرات، وذلك وفقًا لما تم الكشف عنه. هشام ماجد وشيكو شاركا مؤخرا في موسم الرياض بمسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد