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أحمد فهمي عن مسلسل اللعبة: شيكو وهشام جامدين

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م
شيكو وهشام ماجد
شيكو وهشام ماجد
أبدى الفنان أحمد فهمي إعجابه بفريق عمل مسلسل "اللعبة"، الذي يعرض حاليًّا على إحدى المنصات الإلكترونية، ونشر البوستر الدعائي للمسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: "شيكو وهشام ماجد، دايما مكسرين الدنيا، جامدين أوي". كان من المفترض أن يعرض «اللعبة» خلال موسم رمضان المنقضى، إلا أن أبطاله فوجئوا بخروجه من خريطة العرض، قبل انطلاق الماراثون الرمضاني، دون معرفة السبب الحقيقي وراء اتخاذ هذا القرار. مسلسل «اللعبة» من تأليف فادي أبو السعود ومحمد صلاح خطاب، بطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت وسامي مغاوري.
تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي لايت، حول مدير فندق يدعى (وسيم) يتعرض للعديد من المغامرات، وذلك وفقًا لما تم الكشف عنه. هشام ماجد وشيكو شاركا مؤخرا في موسم الرياض بمسرحية "عطل فني"  بطولة أكرم حسني وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد
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فخور بيك.. رسالة أحمد خالد صالح لوالده في عيد ميلاده

بكلمات مؤثرة، كتب الفنان أحمد خالد صالح على صورة تجمعه بوالده الفنان الراحل خالد صالح في ذكرى ميلاد والده، إذ كتب أحمد على صفحته الشخصية عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "كل سنة وأنت إن شاء الله منعم يا حبيبي، كل سنة وأنت متجمع مع الحبايب ومجمع الحبايب حتى وأنت مش موجود على حبك وسيرتك العطرة، كل سنة وأنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي مهما عملت على الرغم أنها نعمة من ربنا ومليش أيد فيها هيا إني ابنك. رحمة الله عليك يا حبيبي وعلى كل اللي سبقونا، ربنا يجمعنا بيكم على خير".
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محمد إمام عن مشاهد برومو لص بغداد: اللى جاى مجاش زيه

علق الفنان محمد إمام عن تخطي البرومو الدعائي لفيلمه لص بغداد 18 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وكتب عبر حسابه على "تويتر"، :"الإعلان الرسمي لفيلم لص بغداد يتخطى 18 مليون مشاهدة، كأعلى مشاهدة لإعلان فيلم مصري، اللي جاي مجاش زيه". استقر صناع فيلم "لص بغداد" على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي، 22 يناير الجاري، بعد خروجه من سباق عيد الأضحى الماضي. فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى (1)

هل يتزوجان؟.. الجمهور يتساءل حول علاقة ياسمين والعوضي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تجمع الفنان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، خلال احتفالها بعيد ميلادها، وأثارت الصور العديد من التساؤلات بسبب التقارب الملحوظ في اللقطات المصورة بين ياسمين والعوضي، وتوالى الموقف ذاته بأكثر من صورة، حتى إنهما ظهرا بمفردهما، كما أنها تحتضنه في إحدى الصور؛ مما جعل المعجبين يتساءلون، هل سيشهد الوسط الفني علاقة حب وزواج قريبا بينهما؟ وانهالت التعليقات حول ارتباطهما.
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نشوى مصطفى تؤدي مناسك العمرة وتدعو لـ 17 من الفنانين

بعد أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، حرصت الفنانة نشوى مصطفى، على الدعاء لعدد من الفنانين الراحلين من أمام الكعبة المشرفة، إذ نشرت صورا بأسماء من أخصتهم بالدعاء من الحرم المكي، على حسابها الشخصي عبر "إنستجرام"، وعلقت عليها: "ألف رحمة ونور.. عملت العمرة ودعيت للأحباب ألف رحمة ونور". وشملت قائمة الأسماء التي حرصت "مصطفى" على الدعاء لهم: «الراحل هيثم أحمد زكي، ووالده الفنان أحمد زكي، والساحر محمود عبد العزيز، والفنان نور الشريف، ومحسن حلمي، وعزت أبو عوف».
شيكو وماجد

مد عرض مسرحية «عطل فني» يومين بموسم الرياض

أعلن الفنان هشام ماجد استمرار عرض مسرحية "عطل فني"، ضمن فعاليات موسم الرياض لمدة يومين آخرين، وكتب "ماجد" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بناء على طلب الجمهور تم مد عرض مسرحية (عطل فني) في شتاء الرياض لتعرض يومي الخميس والجمعة 16 و17 يناير على مسرح بكر الشدي في البوليفار". "عطل فني" بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح.
نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى في موسم الرياض بـ«عطل فني»

تستعد الفنانة نشوى مصطفى لتقديم مسرحية "عطل فني" ضمن موسم الرياض الترفيهي، وتعرض المسرحية بدءا من 8 يناير وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ونشرت "نشوى" بوستر منفردا على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وعلقت عليه قائلة "يا رب"، وكان البوستر الرسمي للمسرحية تم طرحه منذ أيام، وتصدره جميع أبطال العمل، نشوى مصطفى، وشيكو، وهشام ماجد، أكرم حسني، أيتن عامر، إسماعيل فرغلي، وأوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.
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