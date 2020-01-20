أحمد فهمي عن مسلسل اللعبة: شيكو وهشام جامدين
تحرير:محمد عبد المنعم
٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٣ م
شيكو وهشام ماجد
أبدى الفنان أحمد فهمي إعجابه بفريق عمل مسلسل "اللعبة"، الذي يعرض حاليًّا على إحدى المنصات الإلكترونية، ونشر البوستر الدعائي للمسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: "شيكو وهشام ماجد، دايما مكسرين الدنيا، جامدين أوي".
كان من المفترض أن يعرض «اللعبة» خلال موسم رمضان المنقضى، إلا أن أبطاله فوجئوا بخروجه من خريطة العرض، قبل انطلاق الماراثون الرمضاني، دون معرفة السبب الحقيقي وراء اتخاذ هذا القرار.
مسلسل «اللعبة» من تأليف فادي أبو السعود ومحمد صلاح خطاب، بطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت وسامي مغاوري.
تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي لايت، حول مدير فندق يدعى (وسيم) يتعرض للعديد من المغامرات، وذلك وفقًا لما تم الكشف عنه.
هشام ماجد وشيكو شاركا مؤخرا في موسم الرياض بمسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد
تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي لايت، حول مدير فندق يدعى (وسيم) يتعرض للعديد من المغامرات، وذلك وفقًا لما تم الكشف عنه.
هشام ماجد وشيكو شاركا مؤخرا في موسم الرياض بمسرحية "عطل فني" بطولة أكرم حسني وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسني وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح.
يذكر أن موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخراني، و"حزلقوم" لأحمد مكي و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش"
لـ ماجد المصري، وبدأت فعالياته في 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020.