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الحريري: استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا

تحرير:وكالات ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م
سعد الحريري
سعد الحريري
انتقد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى الإسراع في الأمر لأن البلد لم يعد يحتمل المماطلة، معتبرًا أن استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا، بل مراوحة للأزمة، قائلًا في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الإثنين: «بعد ليلتين من المواجهات التي اتسمت بالعنف وسط بيروت، إن الجيش والقوى الأمنية كافة تتولي مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وتتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية»، وفقًا لما ذكرته العربية.
وأضاف الحرير: «أن الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصرارا على إنكار الواقع السياسي المستجد»، موضحًا أن حكومته استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما، بحسب تعبيره.وحذر من أن البلاد تتحرك نحو المجهول، معتبرا
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الرئيس-اللبناني (2)

«بعد الاشتباكات».. الرئيس اللبناني يعقد اجتماع أمني

يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، اجتماعا أمنيا مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوعن بين عناصر الأمن والمتظاهرين في العاصمة، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخصًا بجروح، إذ يترأس عون الاجتماع بحضور وزير الدفاع إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفقًا لسكاي نيوز. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاجتماع الذي بدأ بالفعل في قصر بعبدا يهدف إلى البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.
انفجار-عبوة ناسفة (1)

انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل

أدى انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية، في مدينة طمرة شمال إسرائيل، إلى إصابة عددًا من العمال بجروح، بعضها خطيرة، إذ أفادت هيثة البث الإسرائيلية، بأن الانفجار وقع في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة ظهر اليوم الإثنين، أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، لافته إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج العالقين من داخل المصنع، كما تعمل على إخماد الحريق الذي شب إثر الانفجار، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.
اشتباكات-فى-اليمن (2)

مقتل 80 حوثيًا وأسر 100 أخرين في اشتباكات باليمن

لقي 80 حوثيًا مصرعهم، بينما أسر 100 آخرين خلال اشتباكات صباح اليوم الإثنين، في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء، إذ أوضحت مصادر عسكرية، أن معارك عنيفة دارت على جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي قتل خلالها نحو 80 عنصرا من الميليشيات وأسر مئة آخرين، لافته إلى أن قوات الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على جبل البياض كاملا وتبة الكحل في معارك مستمرة، موضحة أن القوات ما زالت تواصل تقدمها لاستعادة السيطرة على تبة الصافح، وفقًا لما ذكرته العربية.
احتجاجات-في-لبنان (2)

حجارة ومياه وقنابل.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في لبنان

تجددت الاشتباكات، الأحد، بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين وسط العاصمة بيروت، في وقت كثف الجيش من انتشار قواته لا سيما في محيط البرلمان بعد ليلة تعد الأعنف منذ بدء الحراك في البلاد في أكتوبر الماضي. ورشق المحتجون اللبنانيون القوى الأمنية بالحجارة عند مدخل مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط بيروت، وبدأت قوات مكافحة الشغب الرد باستخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع للرد على المتظاهرين.
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الرئيس-اللبناني (2)

«بعد الاشتباكات».. الرئيس اللبناني يعقد اجتماع أمني

يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، اجتماعا أمنيا مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوعن بين عناصر الأمن والمتظاهرين في العاصمة، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخصًا بجروح، إذ يترأس عون الاجتماع بحضور وزير الدفاع إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفقًا لسكاي نيوز. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاجتماع الذي بدأ بالفعل في قصر بعبدا يهدف إلى البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.
احتجاجات-في-لبنان (2)

حجارة ومياه وقنابل.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في لبنان

تجددت الاشتباكات، الأحد، بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين وسط العاصمة بيروت، في وقت كثف الجيش من انتشار قواته لا سيما في محيط البرلمان بعد ليلة تعد الأعنف منذ بدء الحراك في البلاد في أكتوبر الماضي. ورشق المحتجون اللبنانيون القوى الأمنية بالحجارة عند مدخل مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط بيروت، وبدأت قوات مكافحة الشغب الرد باستخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع للرد على المتظاهرين.
المظاهرات- في- لبنان (10)

بينهم 7 ضباط..إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن اللبناني

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، إصابة 147 عنصرا من قوات الأمن في أحداث أمس السبت، وسط العاصمة بيروت، بعد اندلاع مواجهات مع محتجين على الفساد وتردي الوضع المعيشي في البلاد، إذ أشارت قوى الأمن الداخلي اللبناني، إلى وجود سبعة ضباط من بين المصابين، مضيفة أن حالة بعض الجرحى خطيرة. وجرح نحو 400 شخص في لبنان من جرّاء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة للدفاع المدني، وفقًا لسكاي نيوز.
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مع بداية العام.. المتظاهرون اللبنانيون يصعدون تحركاتهم

مع بداية العام الجديد 2020، يستعد المحتجون في لبنان لتصعيد تحركاتهم في الشارع، للتأكيد على مطالبهم، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب السلطة، إذ يأتي هذا التصعيد في وقت عاد الحديث عن إمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة نهاية الأسبوع، بعد الوعود التي أطلقها الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية بولادة الحكومة قبل نهاية العام. وأقدم المحتجون أمس على قطع عدد من الطرقات الرئيسية في البقاع شرقي البلاد، هذا إلى جانب بعض الطرقات في بيروت. ورغم الطقس الماطر، تحرّك المحتجون صباح الخميس، لإقفال مداخل المرفأ في بيروت وطرابلس شمالا، بحسب سكاي نيوز.
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