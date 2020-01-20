الحريري: استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا

تحرير:وكالات ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٧ م

سعد الحريري

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى الإسراع في الأمر لأن البلد لم يعد يحتمل المماطلة، معتبرًا أن استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا، بل مراوحة للأزمة، قائلًا في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الإثنين: «بعد ليلتين من المواجهات التي اتسمت بالعنف وسط بيروت، إن الجيش والقوى الأمنية كافة تتولي مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وتتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية»، وفقًا لما ذكرته العربية.

وأضاف الحرير: «أن الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصرارا على إنكار الواقع السياسي المستجد»، موضحًا أن حكومته استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما، بحسب تعبيره.وحذر من أن البلاد تتحرك نحو المجهول، معتبرا