مصر تدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش اليمني

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:١٤ م

وزارة الخارجية المصرية_أرشيفية

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين، إذ نقل البيان خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في هذا المُصاب الأليم.

كانت مصادر طبية وعسكرية في مأرب أفادت في وقت سابق، أن الحصيلة الأولية لهجوم ميليشيات الحوثي على معسكر الإستقبال في ذمار بلغ خمسة وعشرين قتيلا، وعشرات الجرحى من عناصر الجيش اليمني، موضحة أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ الباليستية والمسيرات على المعسكر، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر