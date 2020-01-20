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انتهاء مهلة «مطالب الحراك» تشعل العراق مجددًا

اندلعت المواجهات، واستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة الطيران، كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب ساحة التحرير، فيما حاصرت حشود طلابية وزارة التعليم وسقط قتيلان
تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٧ م
أحد المتظاهرين يرفع علم العراق
أحد المتظاهرين يرفع علم العراق
اشتعل العراق مجددًا على وقع تصاعد الاحتجاجات منذ الأحد، ولا تزال مستمرة في العاصمة بغداد ومدن وبلدات جنوب العراق، هذا التصعيد يأتي بعد انتهاء المهلة التي حددوها للسياسيين والمسؤولين في البلاد من أجل تلبية مطالب الحراك، وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة. وردا على هذا التصعيد خول مجلس الأمن الوطني، القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية، في الوقت الذي أكدت قيادة عمليات بغداد التزامها الكامل بتوجيهات رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين ساحة التظاهر الرئيسة في بغداد والمناطق المحيطة بها.
ويندد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبيات، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. وأمس بدأت المهلة التي حددها محتجو العراق من أجل تنفيذ مطالبهم بالتقلص، بعد أن حددت عدة تنسيقيات من الحراك الشعبي يوم الـ20 من يناير موعدًا لانتهاء المهلة
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وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي

وزير المالية السوداني: لا اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركي

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، أنه لا اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركي، موضحاً أن وزارته بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، هى الجهة الرسمية المسئولة عن تعديل سعر الصرف بأنواعه. وشدد البدوي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على أهمية الدولار الجمركي في تحديد أسعار الكثير من السلع الحيوية، لذلك فإن وزارة المالية ليس لديها أي خطط لتغيير أو تعديل سعر الدولار الجمركي في الوقت الحالي.
نتنياهو

«نتنياهو» يُجري تعديلات في الحكومة الإسرائيلية

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، اليوم الإثنين، إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعدما استقال من مناصبه في الحكومة، على إثر توجيه تهم فساد إليه، إذ قدم نتنياهو استقالته من المناصب الوزارية في يناير الماضي، وتعهد أمام المحكمة العليا في إسرائيل بأن يستقيل من كافة المناصب الوزارية، لكنه احتفظ برئاسة الحكومة، حيث تم تعيين الوزير تساحي هانيجبي، وزيرا للزراعة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى منصبه وزيرا للتعاون الإقليمي.
سعد-الحريرى

الحريري: استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى الإسراع في الأمر لأن البلد لم يعد يحتمل المماطلة، معتبرًا أن استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا، بل مراوحة للأزمة، قائلًا في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الإثنين: «بعد ليلتين من المواجهات التي اتسمت بالعنف وسط بيروت، إن الجيش والقوى الأمنية كافة تتولي مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وتتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية»، وفقًا لما ذكرته العربية.
الرئيس-اللبناني (2)

«بعد الاشتباكات».. الرئيس اللبناني يعقد اجتماع أمني

يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، اجتماعا أمنيا مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوعن بين عناصر الأمن والمتظاهرين في العاصمة، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخصًا بجروح، إذ يترأس عون الاجتماع بحضور وزير الدفاع إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفقًا لسكاي نيوز. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاجتماع الذي بدأ بالفعل في قصر بعبدا يهدف إلى البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.
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احتجاجات العراق

قتيل و15 مصابًا نتيجة إطلاق الرصاص على المتظاهرين بالعراق

لقي متظاهرًا مصرعه، بينما أصيب 15 آخرون بمنطقة السنك وسط العاصمة بغداد، نتيجة إطلاق قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، حيث وقعت صدامات بين القوات الأمنية ومحتجين وسط بغداد، فيما ذكر شهود عيان، أن «الصدامات حدثت بالقرب من جسر السنك وعلى بعد أمتار من الحواجز التي وضعتها القوات الأمنية»، وأضافوا، أن «القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي على المحتجين»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
حرائق في العراق

قصف معسكر تدريب التاجي في العراق بـ5 صواريخ كاتيوشا

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الثلاثاء، تعرض معسكر للجيش، وتمركز القوات الأمريكية، لقصف صاروخي عنيف، شمالي العاصمة بغداد. وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها، استهداف معسكر تدريب التاجي شمالي العاصمة بغداد بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية تذكر، وبحسب المصدر الأمني، أن المعسكر تعرض لقصف بنحو خمسة صواريخ كاتيوشا على الأقل، بحسب سبوتنيك. وفي وقت سابق، تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين في العراق، لقصف بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى إصابة ضابط وثلاثة من منتسبي القوة الجوية العراقية.
الجيش العراقي

أول بيان من الجيش العراقي على استهداف مقر الحكومة

أصدر الجيش العراقي بيانًا، اليوم الأربعاء، قال فيه، إن صاروخي كاتيوشا سقطا داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، مضيفًا: «سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية وسنوافيكم التفاصيل لاحقا». وكان مصدر أمني عراقي، قد قال مساء اليوم، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد.
انفجار-فى-العراق

قصف صاروخي يستهدف مقر الحكومة العراقية في بغداد

قال مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الأربعاء، إن المنطقة الخضراء المحصنة التي تتخذها الحكومة العراقية مقر لها في وسط العاصمة بغداد تعرضت لقصف صاروخي دفع السفارة الأمريكية إلى إطلاق صافرات الإنذار، مضيفًا أن ثلاثة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء ومحيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، مبينا، أن صاروخين سقطا بالقرب من محيط السفارة تحديدا على الشاطئ، والجرف. وأضاف المصدر، أن الصاروخ الثالث تضاربت الأنباء حول سقوطه على المبنى الجديد للأمانة العامة لمجلس الوزراء القريب من السفارة الأمريكية، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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