انتهاء مهلة «مطالب الحراك» تشعل العراق مجددًا

اندلعت المواجهات، واستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة الطيران، كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب ساحة التحرير، فيما حاصرت حشود طلابية وزارة التعليم وسقط قتيلان
اشتعل العراق مجددًا على وقع تصاعد الاحتجاجات منذ الأحد، ولا تزال مستمرة في العاصمة بغداد ومدن وبلدات جنوب العراق، هذا التصعيد يأتي بعد انتهاء المهلة التي حددوها للسياسيين والمسؤولين في البلاد من أجل تلبية مطالب الحراك، وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة.
وردا على هذا التصعيد خول مجلس الأمن الوطني، القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية، في الوقت الذي أكدت قيادة عمليات بغداد التزامها الكامل بتوجيهات رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين ساحة التظاهر الرئيسة في بغداد والمناطق المحيطة بها.
ويندد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبيات، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وأمس بدأت المهلة التي حددها محتجو العراق من أجل تنفيذ مطالبهم بالتقلص، بعد أن حددت عدة تنسيقيات من الحراك الشعبي يوم الـ20 من يناير موعدًا لانتهاء المهلة
ويندد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبيات، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وأمس بدأت المهلة التي حددها محتجو العراق من أجل تنفيذ مطالبهم بالتقلص، بعد أن حددت عدة تنسيقيات من الحراك الشعبي يوم الـ20 من يناير موعدًا لانتهاء المهلة التي أعطيت للسياسيين في البلاد والمسؤولين من أجل تنفيذ مطالب المتظاهرين، وعلى رأسها تشكيل حكومة بعيدًا عن المحاصصة، والتحقيق في مقتل المتظاهرين، لاسيما في محافظات الجنوب ومنها ذي قار.
واندلعت مواجهات في وسط بغداد، واستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية، وأيضًا تم إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب ساحة التحرير، فيما حاصرت حشود طلابية وزارة التعليم.
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ووسط دعوات للخروج في تظاهرات مليونية، كشفت مصادر طبية عراقية عن سقوط قتيلين و17 جريحًا خلال التظاهرات في بغداد اليوم، في مواجهات شهدتها بغداد بين المحتجين وقوات الأمن.
وشهد العراق قيام مئات المحتجين في ذي قار بقطع الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والبصرة عن جسر الفهد، كذلك استعادت قوات مكافحة الشغب العراقية، السيطرة على طريق محمد القاسم السريع وسط العاصمة بغداد.
جاء ذلك بعد ليلة عنيفة وسط حالة من الكر والفر بين المحتجين وقوات الأمن في شوارع وسط بغداد، واستمرت المناوشات بين الجانبين، حيث يحاول المتظاهرون قطع الطرق في بغداد وعدد غير قليل من محافظات الجنوب عقب انتهاء مهلة لإنهاء الأزمة.
واندلعت المواجهات واستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة الطيران، كما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب ساحة التحرير، فيما حاصرت حشود طلابية وزارة التعليم، حيث سقط قتيلان وعدد من الجرحى.
وفي جنوب البلاد، قطع المتظاهرون الطريق بين محافظتي ذي قار وواسط، وتم غلق حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط.
وفتح مسلحون مجهولون النار صوب محتجين داخل دائرة المشتقات النفطية في الديوانية، هذا وطوقت القوات الأمنية مبنى الدائرة، وأجرت عملية بحث لإلقاء القبض على تلك المجموعة.
كما عمد عدد من المتظاهرين إلى قطع أغلب الطرق والجسور عبر حرق الإطارات في محافظة النجف، جنوب غربي العاصمة بغداد، وأغلقوا معظم الدوائر الحكومية والمدارس في المحافظة.
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وبعد هذا التصعيد، أعلنت قيادة العمليات في البصرة عن خطة أمنية مشددة، تحسبًا لأي طارئ، فيما عمد المتظاهرون إلى إغلاق الطرق.
وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت الإثنين، على ضرورة أن تبقى المظاهرات سلمية، وأشارت إلى أن القمع العنيف للمتظاهرين السلميين لا يمكن قبوله.
وقالت بلاسخارت في بيان، إنه في الأشهر الأخيرة خرج مئات الآلاف من العراقيين من جميع مناحي الحياة إلى الشوارع للتعبير عن آمالهم في حياة أفضل خالية من الفساد والمصالح الحزبية والتدخل الأجنبي، مبينة أن مقتل وإصابة متظاهرين سلميين إلى جانب سنوات طويلة من الوعود غير المُنجزة، قد أسفر عن أزمة ثقة كبيرة.
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ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة استناداّ إلى قانون انتخابي جديد، واختيار رئيس وزراء مستقل، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، وبدءًا من الأحد، عمد المتظاهرون في بغداد ومدن جنوبية عدة إلى إغلاق الطرق السريعة والجسور بالإطارات المشتعلة، قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة.