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«نتنياهو» يُجري تعديلات في الحكومة الإسرائيلية

تحرير:وكالات ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م
نتنياهو
نتنياهو
أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، اليوم الإثنين، إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعدما استقال من مناصبه في الحكومة، على إثر توجيه تهم فساد إليه، إذ قدم نتنياهو استقالته من المناصب الوزارية في يناير الماضي، وتعهد أمام المحكمة العليا في إسرائيل بأن يستقيل من كافة المناصب الوزارية، لكنه احتفظ برئاسة الحكومة، حيث تم تعيين الوزير تساحي هانيجبي، وزيرا للزراعة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى منصبه وزيرا للتعاون الإقليمي.
وأصدر نتنياهو قرارا بتعيين الوزير أوفير أكونيس، وزيرا للعمل وللشؤون والخدمات الاجتماعية، فضلا عن منصبه في وزارة العلوم والتكنولوجيا، كما تم تعيين نائب وزير الخارجية، تسيبي حوطوفيلي، وزيرا لشؤون الشتات، ولن لن يجري تعيين نائب وزير في مكانها في وزارة الخارجية، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.وفي السياق نفسه،
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وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي

وزير المالية السوداني: لا اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركي

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني إبراهيم البدوي، أنه لا اتجاه لرفع أو تعديل قيمة الدولار الجمركي، موضحاً أن وزارته بالتنسيق مع بنك السودان المركزي، هى الجهة الرسمية المسئولة عن تعديل سعر الصرف بأنواعه. وشدد البدوي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على أهمية الدولار الجمركي في تحديد أسعار الكثير من السلع الحيوية، لذلك فإن وزارة المالية ليس لديها أي خطط لتغيير أو تعديل سعر الدولار الجمركي في الوقت الحالي.
العراق2

انتهاء مهلة «مطالب الحراك» تشعل العراق مجددًا

اشتعل العراق مجددًا على وقع تصاعد الاحتجاجات منذ الأحد، ولا تزال مستمرة في العاصمة بغداد ومدن وبلدات جنوب العراق، هذا التصعيد يأتي بعد انتهاء المهلة التي حددوها للسياسيين والمسؤولين في البلاد من أجل تلبية مطالب الحراك، وعلى رأسها تشكيل حكومة مستقلة. وردا على هذا التصعيد خول مجلس الأمن الوطني، القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر الحكومية، في الوقت الذي أكدت قيادة عمليات بغداد التزامها الكامل بتوجيهات رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في حماية المتظاهرين السلميين وتأمين ساحة التظاهر الرئيسة في بغداد والمناطق المحيطة بها.
سعد-الحريرى

الحريري: استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى الإسراع في الأمر لأن البلد لم يعد يحتمل المماطلة، معتبرًا أن استعمال الأمن في مواجهة المواطنين ليس حلًا، بل مراوحة للأزمة، قائلًا في سلسلة تغريدات على تويتر اليوم الإثنين: «بعد ليلتين من المواجهات التي اتسمت بالعنف وسط بيروت، إن الجيش والقوى الأمنية كافة تتولي مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وتتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية»، وفقًا لما ذكرته العربية.
الرئيس-اللبناني (2)

«بعد الاشتباكات».. الرئيس اللبناني يعقد اجتماع أمني

يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، اجتماعا أمنيا مع كبار مسؤولي الأمن لمناقشة المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوعن بين عناصر الأمن والمتظاهرين في العاصمة، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخصًا بجروح، إذ يترأس عون الاجتماع بحضور وزير الدفاع إلياس بو صعب، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفقًا لسكاي نيوز. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاجتماع الذي بدأ بالفعل في قصر بعبدا يهدف إلى البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.
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انفجار-عبوة ناسفة (1)

انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية شمال إسرائيل

أدى انفجار أسطوانة غاز في منطقة صناعية، في مدينة طمرة شمال إسرائيل، إلى إصابة عددًا من العمال بجروح، بعضها خطيرة، إذ أفادت هيثة البث الإسرائيلية، بأن الانفجار وقع في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة ظهر اليوم الإثنين، أدى إلى إصابة عدد من العمال بجروح، ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، لافته إلى أن طواقم الدفاع المدني تعمل على إخراج العالقين من داخل المصنع، كما تعمل على إخماد الحريق الذي شب إثر الانفجار، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل.
الحرم الإبراهيمي

الأزهر: أعداد مقتحمي الحرم الإبراهيمي في 2019 الأكبر منذ احتلال القدس

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تقريره السنوي حول أعداد مقتحمي ساحات الحرم الإبراهيمي خلال عام 2019، وقال المرصد إن هذا العام شهد أرقامًا قياسية غير مسبوقة في تدنيس الحرم الشريف الواقع في البلدة القديمة بمدينة «الخليل» المحتلة؛ حيث بلغ عدد المقتحمين 711,428 صهيونيًّا. وأضاف المرصد في تقريره، أن أعداد المقتحمين خلال 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة «القدس» المحتلة عام 1967م، وذلك بارتفاع بلغ 77% مقارنة بأعداد المقتحمين خلال عام 2018؛ حيث كان عدد المقتحمين 401,022 مستوطنًا متطرفًا.
نتنياهو

إسرائيل ردا على كييف: تمجيد قتلة اليهود ليس شأنا داخليا لأي بلد

أصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا ردت فيه على دعوة أوكرانيا لإسرائيل للامتناع عن التدخل في شؤونها، بعد مسيرة مشاعل نظمت في كييف تمجيدا لزعيم القوميين الأوكرانيين، ستيبان بانديرا. وقالت الوزارة الإسرائيلية، في بيان، إن "الأشخاص المسؤولين عن مقتل اليهود أثناء الهولوكوست وأعمال العنف ضدهم، وكذلك دعاة معاداة السامية من مفكري الحركة القومية الأوكرانية، أصبحوا مؤخرا موضع تمجيد علني في أوكرانيا. وردا على ذلك وعلى منشورات في الصحافة الأوكرانية، تعرب وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إدانتها لهذه الظواهر، بحسب "روسيا اليوم".
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التلفزيون الإسرائيلي: نتنياهو يقول لأمريكا الحق في الدفاع عن نفسها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها بقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني. وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "مثلما لإسرائيل حق الدفاع عن النفس، تتمتع الولايات المتحدة بنفس الحق". وأضاف: "قاسم سليماني مسؤول عن مقتل مواطنين أمريكيين وغيرهم من الأبرياء وكان يخطط لشن مزيد من هذه الهجمات".
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