«نتنياهو» يُجري تعديلات في الحكومة الإسرائيلية

تحرير:وكالات ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م

نتنياهو

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، اليوم الإثنين، إجراء تعديلات وزارية في الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعدما استقال من مناصبه في الحكومة، على إثر توجيه تهم فساد إليه، إذ قدم نتنياهو استقالته من المناصب الوزارية في يناير الماضي، وتعهد أمام المحكمة العليا في إسرائيل بأن يستقيل من كافة المناصب الوزارية، لكنه احتفظ برئاسة الحكومة، حيث تم تعيين الوزير تساحي هانيجبي، وزيرا للزراعة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى منصبه وزيرا للتعاون الإقليمي.

وأصدر نتنياهو قرارا بتعيين الوزير أوفير أكونيس، وزيرا للعمل وللشؤون والخدمات الاجتماعية، فضلا عن منصبه في وزارة العلوم والتكنولوجيا، كما تم تعيين نائب وزير الخارجية، تسيبي حوطوفيلي، وزيرا لشؤون الشتات، ولن لن يجري تعيين نائب وزير في مكانها في وزارة الخارجية، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.وفي السياق نفسه،