قمة Bt100 تنطلق 3 مارس القادم لدعم الاقتصاد الوطني

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

BT100

تُعقد للعام الثالث على التوالي إحتفالية “bt100” والتي تٌعد الحدث الأكبر والأهم في الأوساط الاقتصادية يوم 3 مارس القادم، لتكريم عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف قطاعاته الإستثمارية والمالية والمصرفية المساهمة في نمو ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلي رموز مجتمع المال والأعمال ورجال الصناعة والتجارة. يقوم بتقديم الجوائز الخاصة بالاحتفالية مجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع وتنظمها شركة POD الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية.

وتهدف الإحتفالية لتكريم أفضل 50 شركة ومؤسسة وشخصية ممن أثروا بشكل كبير فى دعم الإقتصاد وزيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التي دعمت بها الشركات الناتج المحلي، من خلال لجنة التحكيم والتقييم الخاصة بالجوائز، وتضم عدد كبير من خبراء الاقتصاد والشخصيات العامة،

وتهدف الإحتفالية لتكريم أفضل 50 شركة ومؤسسة وشخصية ممن أثروا بشكل كبير فى دعم الإقتصاد وزيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التي دعمت بها الشركات الناتج المحلي، من خلال لجنة التحكيم والتقييم الخاصة بالجوائز، وتضم عدد كبير من خبراء الاقتصاد والشخصيات العامة، الذين تم اختيارهم استنادا على امتلاكهم لأفضل المعايير التي تعتمد على الدراسات والأبحاث السوقية التي تستخدم عدد من المعايير لتقييم أنشطة جميع الشركات بالسوق المصري، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة قريبا لوضع قواعد اختيار الفائزين طبقا لمعايير الجائزة التي حددتها اللجنة المنظمة.



وتأتي إحتفالية هذا العام، إستكمالًا لما شهدته النسختين السابقة، من اهتمام واسع وحضورًا لافتًا من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية.







