وادي دجلة يقسو على أسوان في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٤ م

وادي دجلة

حقق فريق وادي دجلة، فوزًا ثمينًا، على نظيره أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب زهرة الجنوب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع فريق وادي دجلة إلى 13 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثاني عشر، بجدول ترتيب بطولة الدوري، بفارق نقطة عن فريق الجونة، الذي تراجع إلى المركز الثالث عشر، علمًا أن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.

فريق وادي دجلة، نجح في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة السادسة عشر، عن طريق حسام عرفات، الذي تلقى تمريرة بوزاس فاسيليوس، وانفرد بحارس المرمى، وسدد كرة أرضية سكنت شباك أسوان، وفي الدقيقة 33، أضاف عبد الكبير الوادي الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة وراوغ حارس المرمى، ووضع الكرة في الشباك. وفي الدقيقة 37،

فريق وادي دجلة، نجح في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة السادسة عشر، عن طريق حسام عرفات، الذي تلقى تمريرة بوزاس فاسيليوس، وانفرد بحارس المرمى، وسدد كرة أرضية سكنت شباك أسوان، وفي الدقيقة 33، أضاف عبد الكبير الوادي الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة وراوغ حارس المرمى، ووضع الكرة في الشباك.



وفي الدقيقة 37، سجل أحمد رمضان بيكهام، الهدف الثالث لفريق وادي دجلة، بعد ركلة ركنية، نفذت عرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها بيكهام برأسية قوية، لمست يد الحارس وسكنت الشباك.



وفي الدقيقة 64 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق أسوان بعد عرقلة فادي فريد من جانب عبدالله محمد، نفذها فريد، بنجاح.



وسجل وادي دجلة هدف رابع، بعدما قام حسام عرفات، بتسديدة الكرة من فوق الحارس، تابعها أحمد حسن بتسديدة من على خط المرمى، ليحتسب الحكم تسلل على اللاعب، ويلغى الهدف.



