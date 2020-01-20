رياضة

وادي دجلة يقسو على أسوان في الدوري

تحرير:علي الزيني ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٤ م
وادي دجلة
وادي دجلة
حقق فريق وادي دجلة، فوزًا ثمينًا، على نظيره أسوان، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب زهرة الجنوب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع فريق وادي دجلة إلى 13 نقطة، ويرتقي إلى المركز الثاني عشر، بجدول ترتيب بطولة الدوري، بفارق نقطة عن فريق الجونة، الذي تراجع إلى المركز الثالث عشر، علمًا أن الأخير لعب مباراة أقل، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.
فريق وادي دجلة، نجح في تسجيل هدف التقدم، في الدقيقة السادسة عشر، عن طريق حسام عرفات، الذي تلقى تمريرة بوزاس فاسيليوس، وانفرد بحارس المرمى، وسدد كرة أرضية سكنت شباك أسوان، وفي الدقيقة 33، أضاف عبد الكبير الوادي الهدف الثاني، بعدما تلقى تمريرة وراوغ حارس المرمى، ووضع الكرة في الشباك. وفي الدقيقة 37،
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