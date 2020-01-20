جريمة

مصرع 5 عمال وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق السخنة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٦ م
حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية
حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي وأخرى ربع نقل على الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق السخنة إلى اتجاه القاهرة أسفر عن مصرع 5 عمال، بينما أصيب آخر، وتم نقلهم إلى المستشفى. الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعنية بوقوع حادث؛ مما تسبب في ظهور كثافات مرورية عالية على الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق العين السخنة إلى القاهرة. بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام بين سيارة ملاكي وسيارة نقل ومصرع 5 عمال من مستقليها، وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق.
تبين أن المتوفين هم: "أمير. ف"، و"حسين. ا"، و"الشحات. م"، و"محمود. ا"، و"مرزوق .ح"، وآخر مصاب. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. وفي السياق ذاته، شهد طريق الكريمات الصحراوي، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارتي نقل وميكروباص في الاتجاه القادم من بني سويف إلى القاهرة،
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طعنات-سكين-جريمة

«عتاب وجثة».. ليلة مقتل طالب على يد «ديلر القطامية»

كعادته لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني طالب المعهد العالي للعلوم أن عتاب وجهه لـ "عمرو" بسبب بيع المخدرات بالقرب من منزله في القطامية ومضايقة الفتيات سينهي حياته، إذ نشبت مشاجرة بينهما في الصباح حتى تدخل البعض من الجيران بفض المشاجرة، اعتقد "محمد" أن الأمر أنتهى ولكن "عمرو" عاد في المساء لينتقم من الشاب بعدما استعان بوالده وشقيقه يوسف، واعتدى على الطالب بسلاح أبيض وسدد له طعنة نافذة بالساق اليمني تسببت في وفاته وعدة طعنات في أماكن متفرقة بجسده.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ميكروباص بسمنود

انقلاب سيارة ميكروباص تابع لشركة تصنيع ملابس بطريق سمنود -المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم، أسفرت عن أصابة 12 عاملا من مستقلي السيارة. اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز سمنود، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سمنود، ووجود مصابين. على الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين لمستشفى سمنود العام، لتلقي العلاج ماعدا حالة واحدة تم تحويلها لمستشفى جامعة المنصورة، حيث تبين من الفحص انقلاب ميكروباص يستقلها 12عاملا بمصنع ملابس بسمنود ما تسبب في إصابة الركاب.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنوفية يداهم بؤر السلاح والكيف

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال خطة الانتشار الأمني بفضل التواجد الشرطي الفعال وتحقيق مبدأ الردع العام، وفق الاستراتيجية المتبعة داخل أروقة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق الذي يوجه كبار مساعديه ومديري الأمن بشكل دائم بتفعيل دور الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وملاحقة العناصر الإجرامية لاسيما شديدة الخطورة، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن المنوفية بشن حملة مكبرة؛ لضبط تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
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أمن دمياط يتصدى لتجار السلاح والمخدرات بحملة مكبرة

شنت الأجهزة الأمنية بدمياط حملة تفتيشية مكبرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية "غير المرخصة" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط من ضبط مسجل خطر فى مجال السرقات العامة، سبق اتهامه في 12 قضية ما بين "مخدرات، سلاح نارى، سرقة متنوعة، ضرب" وبحوزته (فرد خرطوش، طلقة خرطوش من ذات العيار، عدد 13 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 35 جراما، مبلغ مالى).
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 12 عاملًا في انقلاب سيارة ميكروباص بسمنود

انقلاب سيارة ميكروباص تابع لشركة تصنيع ملابس بطريق سمنود -المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم، أسفرت عن أصابة 12 عاملا من مستقلي السيارة. اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز سمنود، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق سمنود، ووجود مصابين. على الفور انتقلت قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث، إذ تم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابين لمستشفى سمنود العام، لتلقي العلاج ماعدا حالة واحدة تم تحويلها لمستشفى جامعة المنصورة، حيث تبين من الفحص انقلاب ميكروباص يستقلها 12عاملا بمصنع ملابس بسمنود ما تسبب في إصابة الركاب.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (3)

بينهم 6 فتيات.. إصابة 18 شخصًا في انقلاب «ميني باص» بأكتوبر

انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر تسبب في إصابة 18 شخصا بينهم 6 فتيات، وتوقف حركة السيارات بالطريق للقادم من أكتوبر. غرفة عمليات مرور الجيزة، تلقت إشارة من شرطة النجدة بالجيزة، تفيد بوقوع حادث تصادم بصحراوي أكتوبر، فيما انتقل رجال المرور لمكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش لرفع أثار حادث وإعادة الحركة المرورية أمام قائدى السيارات، وبالفحص تبين انقلاب ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، أسفر عن إصابة 18 شخصا من بينهم 6 فتيات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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إصابة 11 شخصًا بينهم طفلة في تصادم سيارتين بسوهاج

حادث تصادم أمام مدخل مدينة دار السلام على الطريق الزراعي الشرقي بسوهاج، أسفر عن إصابة 11 شخصا بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة بحدوث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارتين أحدهما أجرة والأخرى ميكروباص.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

لوري وميكروباص و3 قتلى.. تفاصيل حادث تصادم جامعة القاهرة

سيارة نقل "لوري" تسير عكس الاتجاه أمام محطة مترو جامعة القاهرة، اصطدمت بسيارة ميكروباص قادمة من منطقة فيصل، تسببت في حادث مروع راح ضحيته 3 أشخاص، وإصابة 11 آخرين بينهم 3 سيدات، فيما لقي رجل وسيدتان مصرعهما متأثرين بإصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم بعد انقلاب السيارة الميكروباص وتهشمها بسبب قوة التصادم. وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور صفط اللبن، في الاتجاه القادم من فيصل في اتجاه ميدان لبنان، أمام جامعة القاهرة، مع ظهور كثافات مرورية أعلى محور صفط اللبن، أمام جامعة القاهرة.
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