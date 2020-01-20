مصرع 5 عمال وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق السخنة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٦ م

حادث - أرشيفية

حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما ملاكي وأخرى ربع نقل على الطريق الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق السخنة إلى اتجاه القاهرة أسفر عن مصرع 5 عمال، بينما أصيب آخر، وتم نقلهم إلى المستشفى. الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعنية بوقوع حادث؛ مما تسبب في ظهور كثافات مرورية عالية على الدائري الأوسطي في الاتجاه القادم من طريق العين السخنة إلى القاهرة. بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث اصطدام بين سيارة ملاكي وسيارة نقل ومصرع 5 عمال من مستقليها، وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق.

تبين أن المتوفين هم: "أمير. ف"، و"حسين. ا"، و"الشحات. م"، و"محمود. ا"، و"مرزوق .ح"، وآخر مصاب. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. وفي السياق ذاته، شهد طريق الكريمات الصحراوي، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم بين سيارتي نقل وميكروباص في الاتجاه القادم من بني سويف إلى القاهرة،