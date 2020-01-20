الدولار يتراجع 3 قروش في البنك الأهلي ويسجل 15.76 جنيهًا

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٤ م

الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها في بداية التعاملات اليوم الإثنين، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك خلال موجة تراجعات للدولار في الفترة الأخيرة. وطبقا لأخر تحديث، فقد تراجع سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار 3 قروش ليسجل 15.76 للشراء و15.86 جنيه للبيع. كما تراجع الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 3 قروش ليسجل 15.74 للشراء و15.84 جنيه للبيع.. فيما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين ليسجل 15.74 للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار هدوءا في بنك قناة السويس ليسجل 76ر15 جنيه للشراء و86ر15 للبيع، وكذلك في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 15,78 جنيه للشراء و15,88 جنيه للبيع.ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، والتي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار"