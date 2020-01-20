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الدولار يتراجع 3 قروش في البنك الأهلي ويسجل 15.76 جنيهًا

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٤ م
الدولار
الدولار
واصلت أسعار صرف الدولار تراجعها في بداية التعاملات اليوم الإثنين، أمام الجنيه في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك خلال موجة تراجعات للدولار في الفترة الأخيرة. وطبقا لأخر تحديث، فقد تراجع سعر الصرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار 3 قروش ليسجل 15.76 للشراء و15.86 جنيه للبيع. كما تراجع الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 3 قروش ليسجل 15.74 للشراء و15.84 جنيه للبيع.. فيما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بمقدار قرشين ليسجل 15.74 للشراء و15.84 جنيه للبيع.
وشهد سعر الدولار هدوءا في بنك قناة السويس ليسجل 76ر15 جنيه للشراء و86ر15 للبيع، وكذلك في البنك الأهلي اليوناني ليسجل 15,78 جنيه للشراء و15,88 جنيه للبيع.ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب، والتي بدأت مع تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار"
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تكريم البريد المصري

«بريد مصر» تفوز بجائزة أفضل تطوير على مستوى إفريقيا

فازت مصر ممثلة في البريد المصري بجائزة التميز لأفضل تطوير لهيئة بريدية علي مستوي افريقيا وتسلم الجائزة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال مشاركته في احتفالية الاتحاد البريدي الأفريقي بالذكرى الأربعين علي إنشائه والتي أقيمت بمدينة أروشا بتنزانيا، حيث قام يونس جبرين الامين العام للاتحاد البريدي الافريقي الشامل وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بتسليم الجائزة الي رئيس البريد المصري. وقال عصام الصغير، إن الجائزة تأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي حققها البريد المصري علي المستوي الاقليمي والدولي.
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باستثمارات 452 مليون دولار.. 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن قطاع البترول مستمر في توقيع المزيد الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسية الهامة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة، تساهم بدور فعال في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز، ليستمر قطاع البترول في تأدية دوره المنوط به لتأمين امدادات الطاقة التي تُعد عصب التنمية الاقتصادية.
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قمة Bt100 تنطلق 3 مارس القادم لدعم الاقتصاد الوطني

تُعقد للعام الثالث على التوالي إحتفالية “bt100” والتي تٌعد الحدث الأكبر والأهم في الأوساط الاقتصادية يوم 3 مارس القادم، لتكريم عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف قطاعاته الإستثمارية والمالية والمصرفية المساهمة في نمو ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلي رموز مجتمع المال والأعمال ورجال الصناعة والتجارة. يقوم بتقديم الجوائز الخاصة بالاحتفالية مجلة Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع وتنظمها شركة POD الشركة الرائدة في العلاقات العامة والإعلامية.
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غرفة التطوير العقاري: تفعيل مبادرة المركزي خلال شهر

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة ووزارة الإسكان ساهم في حل عدد من المشكلات للمطورين ومنها الاتفاق على عدم توجيه أي تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطني المشروع، وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة "الإسكان" لأجهزة المدن الجديدة. وتم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات التي كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع، وتمثل عبئا ماليا كبيرا، وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات.
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دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 18 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.77 جنيه، ونحو 15.87 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 15.86 جنيه للبيع، و15.76 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك بلوم ليسجل نحو 15.90 جنيه للبيع، و15.80 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 15.89 جنيه للبيع، و15.79 جنيه للشراء.
الدولار-مقابل-الجنيه

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء حوالي 3 قروش، ليسجل أقل سعر في البنوك نحو 15.90 جنيه، مقابل 15.93 جنيه. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 15.93 جنيه للبيع، و15.83 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك الكويت الوطني بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 15.94 جنيه للبيع، و15.84 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 15.92 جنيه للبيع، و15.82 جنيه للشراء.
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 15 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.83 جنيه، ونحو 15.93 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 15.91 جنيه للبيع، و15.81 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 15.96 جنيه للبيع، و15.86 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.86 جنيه، ونحو 15.96 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.95 جنيه للبيع، و15.85 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك قناة السويس ليسجل نحو 16.08 جنيه للبيع، و15.98 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك البركة نحو 16 جنيه للبيع، و15.90 جنيه للشراء.
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