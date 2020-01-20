فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

فخور بيك.. رسالة أحمد خالد صالح لوالده في عيد ميلاده

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٠ م
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
بكلمات مؤثرة، كتب الفنان أحمد خالد صالح على صورة تجمعه بوالده الفنان الراحل خالد صالح في ذكرى ميلاد والده، إذ كتب أحمد على صفحته الشخصية عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "كل سنة وأنت إن شاء الله منعم يا حبيبي، كل سنة وأنت متجمع مع الحبايب ومجمع الحبايب حتى وأنت مش موجود على حبك وسيرتك العطرة، كل سنة وأنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي مهما عملت على الرغم أنها نعمة من ربنا ومليش أيد فيها هيا إني ابنك. رحمة الله عليك يا حبيبي وعلى كل اللي سبقونا، ربنا يجمعنا بيكم على خير".
ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعي أحمد خالد صالح ومحبي والده الفنان الراحل خالد صالح. وكان أحمد خالد صالح احتفل بخطبته على الفنانة هنادي مهنا فى حفل أقيم بمنزل والدها الموسيقار هاني مهني بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين وفاجأ تامر حسني العروسين بحضوره. يشهد مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه فى شهر
اقرأ المزيد
شيكو وماجد

أحمد فهمي عن مسلسل اللعبة: شيكو وهشام جامدين

أبدى الفنان أحمد فهمي إعجابه بفريق عمل مسلسل "اللعبة"، الذي يعرض حاليًّا على إحدى المنصات الإلكترونية، ونشر البوستر الدعائي للمسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلق: "شيكو وهشام ماجد، دايما مكسرين الدنيا، جامدين أوي". كان من المفترض أن يعرض «اللعبة» خلال موسم رمضان المنقضى، إلا أن أبطاله فوجئوا بخروجه من خريطة العرض، قبل انطلاق الماراثون الرمضاني، دون معرفة السبب الحقيقي وراء اتخاذ هذا القرار. مسلسل «اللعبة» من تأليف فادي أبو السعود ومحمد صلاح خطاب، بطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت وسامي مغاوري.
محمد-امام-1

محمد إمام عن مشاهد برومو لص بغداد: اللى جاى مجاش زيه

علق الفنان محمد إمام عن تخطي البرومو الدعائي لفيلمه لص بغداد 18 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وكتب عبر حسابه على "تويتر"، :"الإعلان الرسمي لفيلم لص بغداد يتخطى 18 مليون مشاهدة، كأعلى مشاهدة لإعلان فيلم مصري، اللي جاي مجاش زيه". استقر صناع فيلم "لص بغداد" على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي، 22 يناير الجاري، بعد خروجه من سباق عيد الأضحى الماضي. فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن "توتة"، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.
ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى (1)

هل يتزوجان؟.. الجمهور يتساءل حول علاقة ياسمين والعوضي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تجمع الفنان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، خلال احتفالها بعيد ميلادها، وأثارت الصور العديد من التساؤلات بسبب التقارب الملحوظ في اللقطات المصورة بين ياسمين والعوضي، وتوالى الموقف ذاته بأكثر من صورة، حتى إنهما ظهرا بمفردهما، كما أنها تحتضنه في إحدى الصور؛ مما جعل المعجبين يتساءلون، هل سيشهد الوسط الفني علاقة حب وزواج قريبا بينهما؟ وانهالت التعليقات حول ارتباطهما.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]