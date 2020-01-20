فخور بيك.. رسالة أحمد خالد صالح لوالده في عيد ميلاده

تحرير:محمد أبو زيد ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٠ م

أحمد خالد صالح

بكلمات مؤثرة، كتب الفنان أحمد خالد صالح على صورة تجمعه بوالده الفنان الراحل خالد صالح في ذكرى ميلاد والده، إذ كتب أحمد على صفحته الشخصية عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "كل سنة وأنت إن شاء الله منعم يا حبيبي، كل سنة وأنت متجمع مع الحبايب ومجمع الحبايب حتى وأنت مش موجود على حبك وسيرتك العطرة، كل سنة وأنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي مهما عملت على الرغم أنها نعمة من ربنا ومليش أيد فيها هيا إني ابنك. رحمة الله عليك يا حبيبي وعلى كل اللي سبقونا، ربنا يجمعنا بيكم على خير".

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعي أحمد خالد صالح ومحبي والده الفنان الراحل خالد صالح. وكان أحمد خالد صالح احتفل بخطبته على الفنانة هنادي مهنا فى حفل أقيم بمنزل والدها الموسيقار هاني مهني بحضور العائلتين وبعض الأصدقاء المقربين وفاجأ تامر حسني العروسين بحضوره. يشهد مسلسل "الفتوة" المقرر عرضه فى شهر