«تضامن البرلمان»: الشباب ركيزة التنمية وأساس مكافحة الإرهاب

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أهمية التواصل مع الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، على هامش اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب مع وفد من قيادات شباب مبادرة "رؤية مصر 2030" لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وقال القصبي، إن مجموعة الشباب الذين تم اللقاء معهم اليوم يبشرون بالخير ويؤكدون أن مصر قادمة عبر شبابها، مؤكدا أن الدراسات والخبرات التي تلقاها هؤلاء الشباب في الدورات المختلفة سواء في البرنامج الرئاسي أو أكاديمية ناصر العسكرية يسلحهم بأهم الأسلحة وهما المعرفة والعلم.وأشار إلى أن المجلس حريص كل الحرص

وقال القصبي، إن مجموعة الشباب الذين تم اللقاء معهم اليوم يبشرون بالخير ويؤكدون أن مصر قادمة عبر شبابها، مؤكدا أن الدراسات والخبرات التي تلقاها هؤلاء الشباب في الدورات المختلفة سواء في البرنامج الرئاسي أو أكاديمية ناصر العسكرية يسلحهم بأهم الأسلحة وهما المعرفة والعلم.

وأشار إلى أن المجلس حريص كل الحرص على التواصل مع الشباب لإطلاعهم على أهم التشريعات التي يتم سنها وكذلك الإطلاع على مساهمتهم في تحقيق هدف الدولة هو التنمية الاقتصادية؛ مما يعزز الاستفادة من البنية الإنسانية.

ولفت إلى أن لجنة التضامن تتناقش باستمرار مع الشباب لأخذ رأيهم فيما يتم من تشريعيات للحماية الاجتماعية باعتبارهم نقطة تواصل بين الحاضر والمستقبل وقناة للتواصل مع المجتمع، مؤكدا أن الدولة تستثمر في شبابها كما تستثمر في البنية التحتية.

وشدد على ضرورة أن تساهم كل مؤسسات الدولة في العمل على التوعية وعدم ترك الشباب ليكون فريسة لتزييف الوعي والشائعات، مؤكدا أن هذا دور وطني يجب على كل فرد في المجتمع أن يقوم به.

ولفت إلى أنه لا تنمية بدون تحقيق الأمن، مؤكدا أن الشباب أساس من أسس مكافحة الإرهاب عبر التواصل معهم وعدم تركهم عرضه للتنظيمات الإرهابية.

وأكد القصبي أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية أن تجذب الشباب لها وانتزعت قدرة التنظيمات الإرهابية لتجنيدهم عبر نشر الفكر المتطرف، لافتا إلى أن مؤتمرات الشباب والندوات وحضورهم لمجلس النواب اليوم وغيره من مؤسسات الدولة خير دليل على ذلك.

من جانبهم، أكد مجموعة من شباب "مبادرة رؤية مصر 2030" لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة، أنهم حريصون على التواصل مع مؤسسات الدولة للمشاركة في استراتيجية محاربة الإرهاب وتحقيق التنمية.

وقال الشباب، إن حضروهم اليوم لمجلس النواب هي رسالة بأن الدولة حريصة على تفعيل دور الشباب في تحقيق أهدافها كافة وخصوصا التنمية والقضاء على الإرهاب.. موضحين أن التشريعيات التي يقوم بها المجلس، وخصوصا ما قدمه رئيس لجنة التضامن خلال الاجتماع اليوم، تسير في اتجاه الحفاظ على الأمن الاجتماعي، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للمساهمة فيما يساهم في تنمية المجتمع وتحقيق استقرار الدولة.