سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«تضامن البرلمان»: الشباب ركيزة التنمية وأساس مكافحة الإرهاب

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٤ م
الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة
الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أهمية التواصل مع الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، على هامش اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب مع وفد من قيادات شباب مبادرة "رؤية مصر 2030" لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
وقال القصبي، إن مجموعة الشباب الذين تم اللقاء معهم اليوم يبشرون بالخير ويؤكدون أن مصر قادمة عبر شبابها، مؤكدا أن الدراسات والخبرات التي تلقاها هؤلاء الشباب في الدورات المختلفة سواء في البرنامج الرئاسي أو أكاديمية ناصر العسكرية يسلحهم بأهم الأسلحة وهما المعرفة والعلم.وأشار إلى أن المجلس حريص كل الحرص
اقرأ المزيد
زاهي حواس

حواس: معرض الكتاب رسالة للعالم تؤكد قوة مصر الثقافية

أكد عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد رسالة للعالم أجمع تؤكد قوة مصر الثقافية، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بالترويج لفعاليات المعرض خلال زياراته في كل دول العالم. وأشار حواس في تصريح اليوم الإثنين، إلى أن معرض الكتاب يعد أهم حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين، معربا عن سعادته باختياره سفيرا لمعرض الكتاب في دورته الحالية.
طقس (3)

ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهار شديد البرودة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

التعليم العالي: 500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات الجامعة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مبادرة لتطوير أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء في هذا التطوير الشامل لتلك الأقسام. وقال عبد الغفار خلال تفقده المستشفى الجامعي ببنها اليوم الإثنين، في إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى بكافة المستشفيات الجامعية - إنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من المبادرة المصرية اليابانية والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة بالتعاون مع البنوك لتدريب الأطباء والفرق الفنية المتميزة من أطقم التمريض والإداريين بأفضل المستشفيات العالمية المتخصصة بدول العالم، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية في خدمة المرضى.
السفير -الأمريكي -أحمد -الطيب-شيخ_الأزهر -الشريف (1)

السفير الأمريكي بالقاهرة: مناهج الأزهر تستحق أن تدرس عالميًا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، وقد بذل الأزهر جهودًا كبيرة في سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، من خلال إقامة العديد من المؤتمرات التي دُعي لها شخصيات عامة كبرى وممثلين لمختلف الطوائف الدينية.
اقرأ المزيد من الأخبار
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبدالعال من جنيف: الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين

حذر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وقال إن هناك مسئولية قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى آخر. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي عبدالعال؛ الذي وصل جنيف، أمس الخميس،؛ في فعاليات الاجتماع الخامس للفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي يستمر يومين، بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة السويسرية.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

برلماني: اكتمال منظومة كارت الفلاح يدعم خطة الدولة للنهوض بالزراعة

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن التوسع في تطبيق منظومة كارت الفلاح بمحافظتين جديدتين بعد بورسعيد والغربية، يساهم في دعم القطاع الزراعي والفلاحين والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وهو أحد آليات خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي. وأوضح أن الكارت يضمن حصول الفلاح على جميع الخدمات المدعومة من الجمعية الزراعية، وهذا المشروع يتضمن حصر جميع الحيازات الزراعية، وبالتالي يمكن تخطيط احتياجات المزارع من كيماوي وبذور بشكل أفضل، وتقديم الدعم للفلاح بشكل محكم، وترشيد الإنفاق وحكومة المنظومة الزراعية.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

البرلمان: الأزمة الليبية لم تعد شأنا ليبيًا داخليًا فقط

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وذلك فى ضوء حكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضى بأن تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامـة والأمور المهمة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها. ووفق بيان رسمي لمجلس النواب، أكد رئيس المجلس فى مستهل الاجتماع أن الأزمة الليبية الراهنة فى تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط، بل صارت تداعياتها تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.
مجلس-النواب (1)

«عربية النواب»: تدخل تركيا في ليبيا سيؤدي لإشعال الفتنة

حذر رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب النائب أحمد رسلان اليوم الأحد من أن التدخل التركي في الشأن الليبي سيؤدي لإشعال الفتنة بالمنطقة، قائلا: "إن الجميع يعرف ا?ن الهدف الأصلي من هذه التحركات هي الأطماع التركية في غاز المتوسط". وأضاف رسلان في كلمة له أمام الجلسة العامة بحضور رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح اليومالأحد، "أن ليبيا دولة جوار وذات عمق استراتيجي بالنسبة للأمن القومي المصري والعربي"، معربا عن استنكار لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لخطوة البرلمان التركي وانتهاكه للقوانين الدولية..ومؤكدا دعم مصر للجيش الليبي ومساندته في مكافحة الإرهاب ضد الجماعات المتطرفة التي تحاول نشر الفوضى في ليبيا والمنطقة العربية كلها.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]