تقرير بريطاني: سوق الطاقة الشمسية بإفريقيا بـ24 مليار دولار

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٤ م

الطاقة الشمسية

كشف تقرير بريطانى اليوم الإثنين، أن سوق محطات الطاقة الشمسية بالقارة الإفريقية سوف ينمو بشكل ملحوظ ليصل حجمه نحو 24 مليار دولار أمريكى نتيجة تزايد معدلات الطلب على الطاقة بإفريقيا. وأشار التقرير، الذى صدر على هامش قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بلندن اليوم – إلى أن إجمالى عدد انظمة الطاقة الشمسية التى بيعت بالقارة الإفريقية خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغ 5 ملايين نظام، متوقعا نمو سوق الطاقة الشمسية بإفريقيا خلال الأعوام القادمة مدعوما بزيادة معدلات الطلب على الطاقة والنمو المتسارع بتلك القارة.

وقال التقرير، الذى أصدرته مؤسسة "بيزنيس كونسلتانسى كلوس أدفيزورى" البريطانية - إن الطاقة الشمسية يمكن أن تسهم فى توفير إمدادات الطاقة بأسعار مناسبة بإفريقيا، لافتا إلى أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية تعد أداة فعالة لربط إفريقيا بدرجة أكبر من محطات الكهرباء التقليدية.وأضاف التقرير أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية