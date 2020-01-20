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تقرير بريطاني: سوق الطاقة الشمسية بإفريقيا بـ24 مليار دولار

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٤ م
الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
كشف تقرير بريطانى اليوم الإثنين، أن سوق محطات الطاقة الشمسية بالقارة الإفريقية سوف ينمو بشكل ملحوظ ليصل حجمه نحو 24 مليار دولار أمريكى نتيجة تزايد معدلات الطلب على الطاقة بإفريقيا. وأشار التقرير، الذى صدر على هامش قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية بلندن اليوم – إلى أن إجمالى عدد انظمة الطاقة الشمسية التى بيعت بالقارة الإفريقية خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغ 5 ملايين نظام، متوقعا نمو سوق الطاقة الشمسية بإفريقيا خلال الأعوام القادمة مدعوما بزيادة معدلات الطلب على الطاقة والنمو المتسارع بتلك القارة.
وقال التقرير، الذى أصدرته مؤسسة "بيزنيس كونسلتانسى كلوس أدفيزورى" البريطانية - إن الطاقة الشمسية يمكن أن تسهم فى توفير إمدادات الطاقة بأسعار مناسبة بإفريقيا، لافتا إلى أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية تعد أداة فعالة لربط إفريقيا بدرجة أكبر من محطات الكهرباء التقليدية.وأضاف التقرير أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية
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حسن-روحانى

إيران: ملتزمون بالاتفاق النووي ولا صحة لمزاعم الانتهاك

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الإثنين، إن إيران ما زالت تحترم الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، برغم تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق، قائلًا:«إن طهران ما زالت في الاتفاق النووي. مزاعم القوى الأوروبية بشأن انتهاك إيران للاتفاق لا أساس لها من الصحة»، مضيفًا: «استمرار إيران في تقليص التزاماتها النووية يتوقف على الأطراف الأخرى وعلى ما إذا كانت مصالح إيران مضمونة بموجب الاتفاق»، حسبما ذكرت سكاي نيوز.
انفجار- سيارة -سوريا (2)

انفجار سيارة مفخخة يستهدف متعاقدين أتراك بالصومال

أعلنت الشرطة الصومالية، انفجار سيارة مفخخة استهدفت متعاقدين أتراك، بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشيو. ذكرت النبأ قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت في نبأ عاجل، دون مزيد من التفاصيل.
انفجار-في- بنجلاديش ‎

مقتل 6 جنود بانفجار عبوة ناسفة شمالي بوركينا فاسو

قتل 6 جنود من بوركينا فاسو، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم بمحيط منطقة أربيندا (شمال)، حسبما قال الجيش في بيان، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكانت حصيلة سابقة اوردتها مصادر أمنية قد أشارت إلى وجود 5 قتلى وجريحين. وقال الجيش في بيانه: "في حوالي الساعة 8.00 صباح الجمعة 17 يناير، اصطدمت مركبة من وحدة تابعة لقوات أمن الشمال، كانت في مهمة استطلاعية، بعبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من يالانغا، بشمال غرب أربيندا".
عاصفة-ثلجية (2)

مصرع 105 أشخاص وإصابة 96 آخرين جراء تساقط الثلوج في باكستان

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث فى باكستان، مصرع 105 أشخاص فى مختلف أنحاء البلاد بسبب موجة من الثلوج والأمطار وقعت مؤخرا. وذكرت الهيئة فى تقرير بعثته إلى رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان حول الأضرار الناجمة عن هذه الموجة وأوردته قناة "سماء تى فى" الباكستانية اليوم السبت، أن 96 شخصا آخرين أصيبوا جراء هذه الموجة من الثلوج.
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محمد-الزملوط

285 مليون جنيه لحفر وتشغيل آبار بالطاقة الشمسية في الوادي الجديد

أعلنت مصلحة المياه الجوفية والري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن طرح مشروعات بـ285 مليون جنيه تشمل تشغيل آبار بالطاقة الشمسية وحفر آبار استعواضية، حيث أكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة، طرح مشروع حفر 20 بئرًا جوفيًا استعواضيًا في 3 مراكز إدارية بالمحافظة بتكلفة نحو 55 مليون جنيه، بواقع 8 آبار جوفية في الخارجة وقراها، و8 آبار جوفية في مركز الداخلة و4 آبار في مركز الفرافرة. وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع هي 24 شهرا، من بدء التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ مشروع يستهدف تركيب مواسير بلاستيكية للآبار الزراعية بهدف تقليل الفاقد من مياه الري سواء بالبخر أو بالتسرب عبر قنوات الري العادية.
طائرة- مصر -للطيران (2)

أول ربط مباشر.. تسيير خط طيران بين القاهرة ودبلن

أعلن سفير جمهورية مصر العربية لدى أيرلندا خالد ثروت، التوصل لاتفاق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن بواقع أربع رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء، والخميس، والسبت، والأحد، ابتداءً من 5 /6 /2020، في أول ربط مباشر بين العاصمتين، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في دبلن بذلت جهدا متواصلا على مدار السنوات الماضية في التنسيق بين شركة مصر للطيران والسلطات الأيرلندية المعنية للعمل على تدشين هذا الخط، والذي من شأنه تنشيط حركة السياحة الأيرلندية إلى مصر، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
بريطانيا وايران

«حفل تأبين» يسبب أزمة دبلوماسية بين إيران وبريطانيا

تشهد العلاقات بين بريطانيا وإيران أزمة منذ ما يقرب من أسبوع، وأصبح السفير البريطاني روب ماكير شخصًا غير مرغوب فيه داخل طهران، وهو ما تسبب في مغادرة السفير البريطاني لإيران. وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أن سفير بريطانيا في طهران هو شخص غير مرغوب فيه وفق القوانين الدولية، قائلا: "مشاركة سفير لندن فى تجمع غير قانوني، وتصوير مكان التجمع وتأدية دور المحرض لتشكيل تجمعات واستمرارها بشكل غير قانوني، يعتبر أمرا غير مقبول". وتعود الأزمة إلى احتجاز إيران السفير البريطاني لفترة وجيزة بمزاعم التحريض على التظاهر ضد الحرس الثوري.
دومينيك-راب

بسبب التوترات.. بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران

نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران إلا للضرورة، وذلك بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إذ قال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان له اليوم السبت: «نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا»، مضيفًا: «سنواصل مراجعة الوضع»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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