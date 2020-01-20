التعليم العالي: 500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات الجامعة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مبادرة لتطوير أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء في هذا التطوير الشامل لتلك الأقسام.
وقال عبد الغفار خلال تفقده المستشفى الجامعي ببنها اليوم الإثنين، في إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى بكافة المستشفيات الجامعية - إنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من المبادرة المصرية اليابانية والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة بالتعاون مع البنوك لتدريب الأطباء والفرق الفنية المتميزة من أطقم التمريض والإداريين بأفضل المستشفيات العالمية المتخصصة بدول العالم، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية في خدمة المرضى.
وأشاد الوزير بالأداء المتميز للأطباء والفريق الفني المساعد من أطقم التمريض والإداريين، كما اطمأن على سير العمل بمستشفى بنها الجامعي، وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بكافة الأقسام.والتقى الدكتور خالد عبد الغفار بفريق العمل المسئول عن تنفيذ مبادرة "365 صحة"، التي بدأ العمل بها رسميا بداية
وأشاد الوزير بالأداء المتميز للأطباء والفريق الفني المساعد من أطقم التمريض والإداريين، كما اطمأن على سير العمل بمستشفى بنها الجامعي، وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بكافة الأقسام.
والتقى الدكتور خالد عبد الغفار بفريق العمل المسئول عن تنفيذ مبادرة "365 صحة"، التي بدأ العمل بها رسميا بداية هذا الأسبوع، وتستهدف التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع شركة "خبير" لصناعة البرمجيات.
ويعد تطبيق "365 صحة" واحدًا من أولى المنصات في مصر التي تربط المريض بكافة أنواع خدمات الرعاية الصحية (رعايات للكبار والأطفال، حضانات، بنوك دم)، حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة، حيث تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، ويمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة؛ مما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في إنقاذ حياة المرضى خاصة في الحالات الطارئة.
كما تفقد عبد الغفار خلال زيارته لمستشفى بنها الجامعي عدداً من أقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى، وشملت أقسام استقبال الجراحة والعظام والحوادث، ووحدات القسطرة ووحدة العناية المركزية للأطفال المبتسرين، وغرف العناية المركزية، أقسام القلب والغسيل الكلوي، ومبنى الجراحة.
وأجرى الوزير حواراً مع بعض المرضى في أقسام الجراحة والاستقبال للحوادث والعظام وعناية الطوارئ، كما أجرى الوزير حواراً مع عدد من الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى، وطالبهم بتوفير كافة سبل الرعاية للمواطنين.
يذكر أن مستشفى جامعة بنها تضم 1100 سرير، و1162 عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة لكلية الطب، و174 طبيبا مقيما، و15 طبيب أسنان، و18 طبيبا للعلاج الطبيعي، و112 فنيا، و1641 عضو هيئة تمريض، ويتردد على العيادات الخارجية نحو 171826 مواطنا، و171795 مريضا على الاستقبال، وتبلغ عدد أسرة العناية المركزة 100 وعدد الحضانات 25 حضانة، و44 وحدة غسيل كلوي، و45 غرفة عمليات.