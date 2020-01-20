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التعليم العالي: 500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات الجامعة

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م
عبد الغفار
عبد الغفار
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مبادرة لتطوير أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء في هذا التطوير الشامل لتلك الأقسام. وقال عبد الغفار خلال تفقده المستشفى الجامعي ببنها اليوم الإثنين، في إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى بكافة المستشفيات الجامعية - إنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من المبادرة المصرية اليابانية والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة بالتعاون مع البنوك لتدريب الأطباء والفرق الفنية المتميزة من أطقم التمريض والإداريين بأفضل المستشفيات العالمية المتخصصة بدول العالم، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية في خدمة المرضى.
وأشاد الوزير بالأداء المتميز للأطباء والفريق الفني المساعد من أطقم التمريض والإداريين، كما اطمأن على سير العمل بمستشفى بنها الجامعي، وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بكافة الأقسام.والتقى الدكتور خالد عبد الغفار بفريق العمل المسئول عن تنفيذ مبادرة "365 صحة"، التي بدأ العمل بها رسميا بداية
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ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهار شديد البرودة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
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السفير الأمريكي بالقاهرة: مناهج الأزهر تستحق أن تدرس عالميًا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، وقد بذل الأزهر جهودًا كبيرة في سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، من خلال إقامة العديد من المؤتمرات التي دُعي لها شخصيات عامة كبرى وممثلين لمختلف الطوائف الدينية.
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مدبولي يصدر قرارا بإحالة جرائم التجمهر والبلطجة لمحاكم أمن الدولة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، إذ تضمنت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس، بالطمأنينة «البلطجة»، والجرائم الخاصة بشئون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، في أكتوبر الماضي، قرارا بفرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 لمدة 3 أشهر.
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السيسي: يجب تعزيز دور وزارات التعليم العالي في الوطن العربي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز دور وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي كجسر ومنصة تسهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي النابغ وتبادل الخبرات في هذا الصدد، مشيراً إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وكذا الاهتمام باللحاق بركب الذكاء الاصطناعي وتعظيم الاستفادة من هذه التقنية، جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
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السيسي يلتقي مجموعة من وزراء التعليم والبحث العرب

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى صباح اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من وزراء التعليم والبحث العلمي العرب المشتركين في المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي المنعقد في القاهرة في الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. من ناحية أخرى، اجتمع الرئيس، أول من أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.
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