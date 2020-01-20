التعليم العالي: 500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات الجامعة

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٩ م

عبد الغفار

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مبادرة لتطوير أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء في هذا التطوير الشامل لتلك الأقسام. وقال عبد الغفار خلال تفقده المستشفى الجامعي ببنها اليوم الإثنين، في إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى بكافة المستشفيات الجامعية - إنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من المبادرة المصرية اليابانية والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة بالتعاون مع البنوك لتدريب الأطباء والفرق الفنية المتميزة من أطقم التمريض والإداريين بأفضل المستشفيات العالمية المتخصصة بدول العالم، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية في خدمة المرضى.

وأشاد الوزير بالأداء المتميز للأطباء والفريق الفني المساعد من أطقم التمريض والإداريين، كما اطمأن على سير العمل بمستشفى بنها الجامعي، وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بكافة الأقسام.والتقى الدكتور خالد عبد الغفار بفريق العمل المسئول عن تنفيذ مبادرة "365 صحة"، التي بدأ العمل بها رسميا بداية