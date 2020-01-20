رياضة

جيرالدو يرد على عرض الصفاقسي التونسي

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٤ م
جيرالدو
جيرالدو
رفض الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عرض فريق الصفاقسي التونسي، من أجل الانتقال لهم على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة.
وتقدم مسؤولو الصفاقسي التونسي بعرض جديد للاعب عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، لكن جيرالدو رفضه نظرا لضعف المقابل المادي.وأكد مصدر مقرب من اللاعب إن جيرالدو مرحب بفكرة رحيله عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشرط إن يكون العرض المقدم له يليق به سواء من الناحية المادية أو من ناحية اسم النادي
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