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ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٤ م
الطقس
الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهار شديد البرودة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 11 16شبين الكوم 10 16طنطا 09 16دمنهور 10 16الإسكندرية 10 16بلطيم 10 16مطروح 11 15السلوم 10 15سيوة 09 16بورسعيد 10 16دمياط 10 16الزقازيق 10 16الاسماعيلية 11 17السويس 11 17العريش 10 15رفح 10 15رأس سدر 10 18نخل 07 15 نويبع 14 19طابا 12 15كاترين
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حواس: معرض الكتاب رسالة للعالم تؤكد قوة مصر الثقافية

أكد عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد رسالة للعالم أجمع تؤكد قوة مصر الثقافية، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بالترويج لفعاليات المعرض خلال زياراته في كل دول العالم. وأشار حواس في تصريح اليوم الإثنين، إلى أن معرض الكتاب يعد أهم حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين، معربا عن سعادته باختياره سفيرا لمعرض الكتاب في دورته الحالية.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

التعليم العالي: 500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات الجامعة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مبادرة لتطوير أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء في هذا التطوير الشامل لتلك الأقسام. وقال عبد الغفار خلال تفقده المستشفى الجامعي ببنها اليوم الإثنين، في إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى بكافة المستشفيات الجامعية - إنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من المبادرة المصرية اليابانية والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة بالتعاون مع البنوك لتدريب الأطباء والفرق الفنية المتميزة من أطقم التمريض والإداريين بأفضل المستشفيات العالمية المتخصصة بدول العالم، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية في خدمة المرضى.
عبد الهادي القصبي

«تضامن البرلمان»: الشباب ركيزة التنمية وأساس مكافحة الإرهاب

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أهمية التواصل مع الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، على هامش اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب مع وفد من قيادات شباب مبادرة "رؤية مصر 2030" لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
السفير -الأمريكي -أحمد -الطيب-شيخ_الأزهر -الشريف (1)

السفير الأمريكي بالقاهرة: مناهج الأزهر تستحق أن تدرس عالميًا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، وقد بذل الأزهر جهودًا كبيرة في سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، من خلال إقامة العديد من المؤتمرات التي دُعي لها شخصيات عامة كبرى وممثلين لمختلف الطوائف الدينية.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الإثنين، أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة علي شمال الب?د حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة لي?، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية الغربية، وتؤدى إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحر اأحمر وغرب البحر المتوسط.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

طقس اليوم.. ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسطمعتدلة إلى مضطربة، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.
طقس (3)

برودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. وتسقط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.
طقس (3)

«الأرصاد» تُعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

يشهد طقس غد السبت حالة من الاستقرار للأحوال الجوية، حيث تنتهي موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بنهاية اليوم الجمعة وحلول الظلام. وترتفع درجات الحرارة غدًا السبت لتسجل القاهرة 18 درجة مئوية، وسط انعدام فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، مع سطوع الشمس أغلب أوقات النهار وهدوء تام لحركة الرياح، ويستمر استقرار الطقس لعدة أيام بدءًا من السبت حتى الاثنين المقبل.
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