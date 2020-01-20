ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٦:١٤ م

الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهار شديد البرودة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 11 16شبين الكوم 10 16طنطا 09 16دمنهور 10 16الإسكندرية 10 16بلطيم 10 16مطروح 11 15السلوم 10 15سيوة 09 16بورسعيد 10 16دمياط 10 16الزقازيق 10 16الاسماعيلية 11 17السويس 11 17العريش 10 15رفح 10 15رأس سدر 10 18نخل 07 15 نويبع 14 19طابا 12 15كاترين

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

شبين الكوم 10 16

طنطا 09 16

دمنهور 10 16

الإسكندرية 10 16

بلطيم 10 16

مطروح 11 15

السلوم 10 15

سيوة 09 16

بورسعيد 10 16

دمياط 10 16

الزقازيق 10 16

الاسماعيلية 11 17

السويس 11 17

العريش 10 15

رفح 10 15

رأس سدر 10 18

نخل 07 15

نويبع 14 19

طابا 12 15

كاترين 02 11

الطور 11 20

شرم الشيخ 15 22

الغردقة 11 21

مرسى علم 12 21

الفيوم 10 17

بنى سويف 09 17

المنيا 08 17

أسيوط 07 18

سوهاج 08 18

قنا 08 18

الأقصر 08 19

أسوان 09 20

أبوسمبل 09 20

الوادى الجديد 06 20

شلاتين 14 23

أبو رماد 17 23

حلايب 18 21

رأس حدربة 18 21







