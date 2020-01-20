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واشنطن تدرس خططا لإضافة 7 دول لقائمة حظر الدخول لأمريكا

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٧ م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
تدرس الإدارة الأمريكية خططا لتجديد قائمة الدول التي يحظر استقبال مهاجرين منها إلى الولايات المتحدة والتوسع فيها لتشمل فرض قيود على الهجرة من سبع دول إضافية. وكشفت مصادر، اليوم الإثنين، أنه خلافا للقيود المفروضة حاليا، فإن القواعد الجديدة قد تفرض حدا معينا على أعداد التأشيرات الممنوحة للمهاجرين من هذه الدول السبع الإضافية بما يضع حظرا جزئيا على الهجرة منها. وأشارت المصادر إلى أن هذه القيود ليست متماثلة بين الدول السبع، وأن المقترح يقيد إصدار أنواع معينة من تأشيرات الهجرة لإحدى هذه الدول وأنواع أخرى لغيرها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض الحظر الأول على السفر في 27 يناير عام 2017 الذي أدى إلى تعليق إقامة اللاجئين وتقييد إصدار تأشيرات دخول لمواطنين من سبع دول معظمها ذات أغلبية مسلمة وهي إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن وكذلك فنزويلا وكوريا الشمالية وقد أزيلت تشاد من القائمة في أبريل الماضي
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مصنع بوينج

«بوينج»: اكتشاف عطل جديد في برنامج طائرات «737 ماكس»

أعلنت مجموعة "بوينج" للطيران، اكتشاف عطل جديد فى برنامج طائراتها من طراز "737 ماكس" الممنوعة من التحليق، معربة عن أملها فى حل المسألة قريبا لتجنب تأخر عودة الطائرة إلى الخدمة، وأفادت الشركة، فى بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم السبت، بأنها تجرى عمليات التحديث اللازمة، وأنها تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية على الأمر. وفى هذا الصدد، أوضح مصدر فى شركة "بوينج" أنه تم اكتشاف المشكلة الجديدة خلال مراجعة تقنية الأسبوع الماضي، واصفا الخلل بأنه "بسيط"، معربا عن أمله فى حل المسألة وعودة الطائرة إلى الخدمة.
ترامب (1)

نيويورك تايمز: تناقضات بين ترامب وجيشه حول ضحايا الهجوم الإيراني

سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الضوء على تناقض إعلان الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة عالجت 11 من جنودها من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية، مع تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم إصابة أي أمريكي بأذى في الهجوم الإيراني. وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن هجوم إيران يوم 8 يناير على قواعد بالقرب من بغداد وإربيل بالعراق كان انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية بطائرة بدون طيار بأمر من ترامب.
احتجاجات إيران

دبلوماسي أمريكي: إيران لاعب سيئ في الشرق الأوسط

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري كين بوك، إن إيران لاعب سيئ في الشرق الأوسط، مؤكدا بأنه علينا أن ندعم الديمقراطية وأي عناصر غير إرهابية في إيران. وأضاف "بوك"، أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، كان شخصا سيئا مسؤولا عن مقتل أمريكيين، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ الخطوة الصحيحة بالتخلص منه، في مقابلة مع قناة "العربية".
براين-هوك

واشنطن: أضعفنا النظام الإيراني بصورة دراماتيكية

قال المبعوث الأمريكى إلى إيران براين هوك، إن واشنطن أضعفت النظام الإيرانى والموالين له بصورة دراماتيكية. وأضاف هوك، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات فى إيران والضغوط والعقوبات التى تمارسها واشنطن على طهران يمكنها إضعاف النظام الإيراني، كما يمكنها أن تدفع المرشد الأعلى على خامنئى إلى تغيير سياسته فى البلاد.
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سامح-شكرى (3)

وزير الخارجية عن مفاوضات «سد النهضة»: وصلنا لنقطة الحسم

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن الدور الأمريكي في مفاوضات سد النهضة، ولقاء الرئيس ترامب بالوزراء مرتين شىء غير مألوف، يؤكد على مدى اهتمامه بنجاح المفاوضات، وتحقيق الاستقرار في منطقة شرق إفريقيا، لافتًا إلى أن البند العاشر في اتفاق المبادىء سيظل ساري حتى يتم التوصل لاتفاق نهائي، قائلا: «وصلنا لنقطة الحسم»، حيث سيكون هناك اجتماع آخر يوم 28 و29 يناير لتحديد الشكل النهائي للاتفاق وبمحددات واضحة.
براين-هوك

واشنطن: أضعفنا النظام الإيراني بصورة دراماتيكية

قال المبعوث الأمريكى إلى إيران براين هوك، إن واشنطن أضعفت النظام الإيرانى والموالين له بصورة دراماتيكية. وأضاف هوك، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الاحتجاجات فى إيران والضغوط والعقوبات التى تمارسها واشنطن على طهران يمكنها إضعاف النظام الإيراني، كما يمكنها أن تدفع المرشد الأعلى على خامنئى إلى تغيير سياسته فى البلاد.
ترامب (1)

رسميًا.. مجلس الشيوخ يبدأ في إجراءات محاكمة ترامب

بدأ مجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي رسميا، اليوم الخميس، إجراءات محاكمة دونالد ترامب، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزل الرئيس. وكان مجلس النواب الأمريكي، قد أقر بأغلبية الأصوات أمس، القرار الاتهامي بحق ترامب الذي يتضمن اتهامين ضده، إذ جاء في الاتهام الأول الموجه لترامب هو إساءة استخدام السلطة المتمثلة في السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من السلطات الأوكرانية لحملة إعادة انتخابه من خلال الضغط على كييف للتحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، أقوى منافسي ترامب في سباق الترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.
قاسم سليماني

إيران تسعى لمقاضاة أمريكا وترامب على خلفية مقتل سليماني

أفادت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية اليوم الثلاثاء، بأن طهران تعمل على تقديم قضية جنائية ضد الجيش الأمريكي والرئيس دونالد ترامب وحكومته في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية في بغداد. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي - في تصريحات لتلك الوسائل حول مقتل سليماني نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "ترامب اعترف بنفسه إصدار الأمر لتنفيذ هذا العمل الجنائي، وهذا أقوى دليل يمكن أن تحصل عليه محكمة"، مضيفا: "أنه ليس هناك مجال للشك أن العمل العسكري الأمريكي يعد عملا إرهابيا".
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