واشنطن تدرس خططا لإضافة 7 دول لقائمة حظر الدخول لأمريكا

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٧ م

البيت الأبيض

تدرس الإدارة الأمريكية خططا لتجديد قائمة الدول التي يحظر استقبال مهاجرين منها إلى الولايات المتحدة والتوسع فيها لتشمل فرض قيود على الهجرة من سبع دول إضافية. وكشفت مصادر، اليوم الإثنين، أنه خلافا للقيود المفروضة حاليا، فإن القواعد الجديدة قد تفرض حدا معينا على أعداد التأشيرات الممنوحة للمهاجرين من هذه الدول السبع الإضافية بما يضع حظرا جزئيا على الهجرة منها. وأشارت المصادر إلى أن هذه القيود ليست متماثلة بين الدول السبع، وأن المقترح يقيد إصدار أنواع معينة من تأشيرات الهجرة لإحدى هذه الدول وأنواع أخرى لغيرها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض الحظر الأول على السفر في 27 يناير عام 2017 الذي أدى إلى تعليق إقامة اللاجئين وتقييد إصدار تأشيرات دخول لمواطنين من سبع دول معظمها ذات أغلبية مسلمة وهي إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن وكذلك فنزويلا وكوريا الشمالية وقد أزيلت تشاد من القائمة في أبريل الماضي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض الحظر الأول على السفر في 27 يناير عام 2017 الذي أدى إلى تعليق إقامة اللاجئين وتقييد إصدار تأشيرات دخول لمواطنين من سبع دول معظمها ذات أغلبية مسلمة وهي إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن وكذلك فنزويلا وكوريا الشمالية وقد أزيلت تشاد من القائمة في أبريل الماضي بعد أن أعلن البيت الأبيض أنها قامت بتدابير أمنية أدت إلى تحسن وضعها.







