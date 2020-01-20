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حواس: معرض الكتاب رسالة للعالم تؤكد قوة مصر الثقافية

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م
زاهي حواس
زاهي حواس
أكد عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد رسالة للعالم أجمع تؤكد قوة مصر الثقافية، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بالترويج لفعاليات المعرض خلال زياراته في كل دول العالم. وأشار حواس في تصريح اليوم الإثنين، إلى أن معرض الكتاب يعد أهم حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين، معربا عن سعادته باختياره سفيرا لمعرض الكتاب في دورته الحالية.
ووجه الشكر لوزارة الثقافة على إقامة هذا المعرض العظيم، قائلا: "إذا كنا نفخر بالأهرامات، وأبو الهول، والملك توت عنخ آمون فلابد أن نفخر بمعرض الكتاب".وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قد اختارا عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس سفيرًا لمعرض
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طقس (3)

ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك والطقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهار شديد البرودة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

التعليم العالي: 500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بمستشفيات الجامعة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مبادرة لتطوير أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء في هذا التطوير الشامل لتلك الأقسام. وقال عبد الغفار خلال تفقده المستشفى الجامعي ببنها اليوم الإثنين، في إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى بكافة المستشفيات الجامعية - إنه تم تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من المبادرة المصرية اليابانية والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي بالوزارة بالتعاون مع البنوك لتدريب الأطباء والفرق الفنية المتميزة من أطقم التمريض والإداريين بأفضل المستشفيات العالمية المتخصصة بدول العالم، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية في خدمة المرضى.
عبد الهادي القصبي

«تضامن البرلمان»: الشباب ركيزة التنمية وأساس مكافحة الإرهاب

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أهمية التواصل مع الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، على هامش اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب مع وفد من قيادات شباب مبادرة "رؤية مصر 2030" لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
السفير -الأمريكي -أحمد -الطيب-شيخ_الأزهر -الشريف (1)

السفير الأمريكي بالقاهرة: مناهج الأزهر تستحق أن تدرس عالميًا

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، وقد بذل الأزهر جهودًا كبيرة في سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، من خلال إقامة العديد من المؤتمرات التي دُعي لها شخصيات عامة كبرى وممثلين لمختلف الطوائف الدينية.
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الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

الثقافة تشكل غرفة عمليات لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، تشكيل غرفة عمليات برئاستها في مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تقام دورته 51 في الفترة من 22 مارس حتى 4 فبراير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك لمتابعة سير العمل طوال أيام الفعاليات الثقافية والفنية والتواصل مع الجمهور وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الزوار أو العارضين.
ايناس-عبد-الدايم-وزيرة-الثقافة-تزور-معرض-الكتاب-بالاسكندرية (1)

الفتوى ومسؤولية المفتي والمستفتي.. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب (الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي)، بقلم الدكتور أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. يوضح المؤلف، في بداية كتابه، الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المفتي، فيذكر منها أن يكون عارفًا بكتاب الله، بصيرًا بحديث رسول الله، بصيرًا باللغة وأشعار العرب، وأن يمتلك ملكة عقلية تمكنه من إبداء الرأي السديد، وأن يكون قوي الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكر، بصيرًا بما فيه المصلحة، متورعًا عن الشبهات، وأن يكون ملمًا بعموم العلوم الشرعية وبالعلوم والخبرات المساعدة على فهمها وتنزيل أحكامها على ما هو واقع أو متغير من أحوال الناس وضروراتهم.
زاهي حواس

زاهي حواس: المعابد اليهودية جزء من تراث مصر

أكد عالم المصريات الدكتور زاهى حواس ان المعابد اليهودية بمصر تعد جزءا من التراث المصري، مشيدا بأعمال ترميم معبد (إلياهو هانبي) بالإسكندرية والتى قام بها نخبة من الأثريين والمرممين المصريين. وأوضح حواس، اليوم بمناسبة الانتهاء من أعمال ترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية، أنه عندما تولى مسئولية الآثار عام 2002 كانت المعابد اليهودية مهملة ومهدمة، مشيرا الى ان أعمال ترميمه وتطويره تأتي ضمن اهتمام الحكومة المصرية للحفاظ علي جميع آثارها وتراثها سواء كان فرعونيًا أو يهوديًا أو قبطيًا أو إسلاميًا، وتوليها نفس الأهمية.
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