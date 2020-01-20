حواس: معرض الكتاب رسالة للعالم تؤكد قوة مصر الثقافية

تحرير:التحرير ٢٠ يناير ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م

زاهي حواس

أكد عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد رسالة للعالم أجمع تؤكد قوة مصر الثقافية، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بالترويج لفعاليات المعرض خلال زياراته في كل دول العالم. وأشار حواس في تصريح اليوم الإثنين، إلى أن معرض الكتاب يعد أهم حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين، معربا عن سعادته باختياره سفيرا لمعرض الكتاب في دورته الحالية.

ووجه الشكر لوزارة الثقافة على إقامة هذا المعرض العظيم، قائلا: "إذا كنا نفخر بالأهرامات، وأبو الهول، والملك توت عنخ آمون فلابد أن نفخر بمعرض الكتاب".وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قد اختارا عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس سفيرًا لمعرض

ووجه الشكر لوزارة الثقافة على إقامة هذا المعرض العظيم، قائلا: "إذا كنا نفخر بالأهرامات، وأبو الهول، والملك توت عنخ آمون فلابد أن نفخر بمعرض الكتاب".

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قد اختارا عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس سفيرًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ نظرا لما يتمتع به من حضور دولي فاعل ونظرا لسمعته الدولية الطيبة ولكونه أحد الرموز الوطنية في مجال الآثار، كأحد أشهر علماء العالم في الآثار المصرية.







